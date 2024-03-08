У воєнний час вибори проводити не можна, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський пояснив, чому під час війни не можна провести вибори.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Cinque minuti, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, щоб провести вибори під час війни необхідно змінити законодавство.
"У військовий час не можна проводити вибори. Це перше", - зазначив він.
Серед інших причин глава держави назвав повагу до військових. Оскільки вони перебувають на фронті та повинні мати право на волевиявлення.
Також, продовжив він, повинна бути відповідна інфраструктура, що дозволить взяти участь у виборах 7 млн українцям, які наразі перебувають за кордоном.
Нам не потрібен нелегітимний президент.
Тому що і Стефанчука можуть зняти.
Як свого часу зняли Рибака і обрали Турчинова...
Так само й Стефанчук може зробити.Депутати іншого тво оберуть.
Конкурентів позбувся. Тепер вже не гріх віддати половину України за те, щоб ще раз обратися президентом.
Шо, не подобається?
А де там "смєтуни"? Попухли чи подохли?
Конституцію або виконують, або карають за її порушення!
Татаров знає!!
https://dl-news.defence-line.org/?p=25238
А ось пролонгація повноважень осіб, що займають виборні посади, після спливу терміну - ТОЧНО нічим не врегульована і це ПЕРШЕ питання.
Так що Вова "...давай до свІданЬя", а повноваження голові ВРУ.
Як то кажуть і без сопливих розберемось.
Тим більше буде можливість "...тихенько піти..." в Ізраїль.
в отпускхз куда на какие-то тайные мероприятия по хз чьей (но явно не народа) указке? те, кто вместо национализации необходимых энерго\и обычных ресурсов, создания оборонных предприятий, подземных городов, инфраструктуры, путей сообщения, запрета оффшоров, мобилизации финансов и т.д. и т.п. по-привычке блюдут интересы конкретных физиономий, не забывая и о своих? плюс неприкосновенность и отсутствие ответственности? те, кто почему-то сидят в Киеве (тратя госбабло вместо покупки условных танков, или, там, обучения токарей), хотя те кто их "выбирал" - в большинстве в оккупации?
имхо, депутаты во время войны, когда права людей фактически ограничены, законы менять нельзя и за тупые решения коллегиально никто не отвечает - с "госзарплатой" вообще не нужны и даже опасны. хотя в принципе все иди*ты во власти во время кризиса всегда опасны.
Зеленський що ти мелеш, що не можна?
Стаття 102.
PS Вова, тебе посадять.
Війна у нас уже 10 років іде
И действительно, в таких условиях это и не возможно и опасно!!!!
НО (!!!) это НЕ ОЗНАЧАЕТ что должен продолжать БЫТЬ "президентом".
Я думаю, что раз его срок истёк то :
либо
- он уже НЕ ПРЕЗИДЕНТ а временно исполняющий обязанности "президента"!
- либо обязанности "президента" должен выполнять "глава" ВР !
Зараз те саме, окупована лише частина країни! За кордоном виборчі дільниці завжди були.
Що до військових, щось придумайте ви ж такі креативні!...
Яким актом введено воєнний стан?
Правильно, указом Президента України, підтриманим законом, значить, будь-які правові наслідки від запровадження режиму воєнного стану не можуть впливати на повноваження Президента України.
Те ж стосується і правового режиму надзвичайної ситуації.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст.157 Конституції України).
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
Щоби було доступніше, поясню на Правилах дорожнього руху.
Наприклад, дорожня служба перед перехрестям встановила дорожній знак про обмеження швидкості, але доповнила знак табличкою про те, що дія знака продовжується на 20 кілометрів. Невже табличка під знаком, дія якого за загальним правилом обмежується у просторі перехрестям, поширить дію встановленого цим знаком обмеження на 20 кілометрів?
10 з 10 водіїв нададуть однозначну відповідь на це питання, тому що табличками лише ОБМЕЖУЄТЬСЯ і уточнюється дія дорожніх знаків (див пп.е) п.8.4 ПДР), вони не "оживляють" дорожні знаки, дія яких припинилась.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#Text
Але і згідно Конституції, 5 років це максимум.
Отже, просто буде в.о. президента після 5 річного строку