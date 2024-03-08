УКР
7 583 186

У воєнний час вибори проводити не можна, - Зеленський

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому під час війни не можна провести вибори.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Cinque minuti, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, щоб провести вибори під час війни необхідно змінити законодавство. 

"У військовий час не можна проводити вибори. Це перше", - зазначив він.

Серед інших причин глава держави назвав повагу до військових. Оскільки вони перебувають на фронті та повинні мати право на волевиявлення.

Також, продовжив він, повинна бути відповідна інфраструктура, що дозволить взяти участь у виборах 7 млн українцям, які наразі перебувають за кордоном.

вибори (6736) Зеленський Володимир (25197)
Топ коментарі
+28
Выборы у воєнний час проводить нельзя, а воровать в МО и отпускать коррупционеров значит можно?
показати весь коментар
08.03.2024 15:04 Відповісти
+21
Самозванцев нам нє надо , командіром буду я. (с)
показати весь коментар
08.03.2024 15:01 Відповісти
+17
Вибори виборами, а щодо твого статусу після 20.05.2024 треба було б спитати у КС, але ти сциш можливої відповіді.
показати весь коментар
08.03.2024 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Він, найвеличніший, може себе вважати президентом як бульбофюлер але як його сприйме світове демократичне суспільство?
показати весь коментар
08.03.2024 15:19 Відповісти
Але і в тебе повноважень зменшиться!!! Бо ти в.о., тобто виконуючий обов'язки ТИМЧАСОВО!!!
показати весь коментар
08.03.2024 15:05 Відповісти
Нє,то й нє.Склади повноваження,Стефанчук побуде ТВО президента на час військового стану.
показати весь коментар
08.03.2024 15:06 Відповісти
*** редьки не солодший.
показати весь коментар
08.03.2024 15:08 Відповісти
Ну та хоч гундосиків не буде, і новинну стрічку не засиратиме своїм небритим мурлом
показати весь коментар
08.03.2024 15:11 Відповісти
зато толще
показати весь коментар
08.03.2024 15:12 Відповісти
Принаймні,так буде дотримано законність.
Нам не потрібен нелегітимний президент.
показати весь коментар
08.03.2024 15:12 Відповісти
Але буде економія на ОП там 18 млрд... можна потратити на ті ж дрони, плюс зменшиться кількість схемщиків біля корита... ще вивільнить гроші в бюджеті
показати весь коментар
08.03.2024 15:17 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=25238
показати весь коментар
08.03.2024 15:17 Відповісти
не може.
Тому що і Стефанчука можуть зняти.
Як свого часу зняли Рибака і обрали Турчинова...
показати весь коментар
08.03.2024 17:58 Відповісти
А зараз оберуть Порошенка...
показати весь коментар
08.03.2024 19:20 Відповісти
не факт. Розклади мені, принаймі, незрозумілі. Та й залежать вони від конкретних обставин, до яких ой ще як далеко, та й невідомо, чи станеться...
показати весь коментар
08.03.2024 19:28 Відповісти
Помиляєтесь.Рибак добровільно пішов у відставку.
Так само й Стефанчук може зробити.Депутати іншого тво оберуть.
показати весь коментар
08.03.2024 19:22 Відповісти
пішов він добровільно-примусово. Думаєш, після того, як втік овощ, дуже хотілось Рибаку пройти сміттєконтейнерну люстрацію? Десь би "вулиця" впіймала, яко он тоді інщих, Шухрича, зокрема... Тоді пару днів владою була саме вулиця...
показати весь коментар
08.03.2024 19:26 Відповісти
До речі, ось тут про владу вулиці та сміттєконтейнерну люстрацію в ті часи ""
показати весь коментар
08.03.2024 21:41 Відповісти
"У воєнний час вибори проводити не можна, - Зеленськи" іншими словами: (як там воно говорило Порошенку) Зеленському вигідна війна. А, що збагатився не міряно, перевиборів не буде, живе і в *** не дує. Рильце від'їв не вроку.
показати весь коментар
08.03.2024 15:06 Відповісти
Сховалось зелене ******** за війну.
показати весь коментар
08.03.2024 15:07 Відповісти
Саме тому ЗЄ веде до заморозки війни та перемир'я.

Конкурентів позбувся. Тепер вже не гріх віддати половину України за те, щоб ще раз обратися президентом.
показати весь коментар
08.03.2024 15:07 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 15:07 Відповісти
У військовий час не можна проводити вибори.Це перше.А по друге-я вже до корита зі своєю зеленою бандою приріс.Що ж мені - знову іти на сцену грати своєю цюцюркою на піаніно за копійки?Тут мені самі заносять за те що я дозволяю красти.
показати весь коментар
08.03.2024 15:08 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 15:13 Відповісти
вже зеригі прибарахлилися, правнукам вистачить...
показати весь коментар
08.03.2024 15:28 Відповісти
Ви хочете сказати що вони перестали красти?
показати весь коментар
08.03.2024 17:27 Відповісти
Яка війна потвора? Твоя ЗЕзграя ригів, що стан війни об'явила при повномаштабній агресії? Замордували народ своїм хуцпяним військовим станом, усю свою звиздоту випустили з країни і при тому з грошима, а жеброті влаштували концтабір на пару з москальською сволотою. Ze=ЗЕ!
показати весь коментар
08.03.2024 15:08 Відповісти
Що таке "стан війни", дурачок?
показати весь коментар
08.03.2024 15:10 Відповісти
Дедурному боту !
показати весь коментар
08.03.2024 15:13 Відповісти
Тупий дебіл скинув посилання, де в статті відразу пишеться "У вітчизняному законодавстві визначення «стану війни» не надається"))) ахахаха)
показати весь коментар
08.03.2024 15:21 Відповісти
Ти чого усих направо і наліво обзиваєш ботяра?
показати весь коментар
08.03.2024 15:29 Відповісти
Простите, что повторю: В истории была столетняя война. Израиль воюет с арабами с 1948года... Боюсь, что так будет и у нас. Представляю себе лидора лет через 40-50, когда ему будет 96, а Ермаку 103. Средний возраст депутатов тоже будет под сотню... Но седые и лысые подоляки все так же будут шамкать, что выборы только после нашей победы.
показати весь коментар
08.03.2024 15:11 Відповісти
У нас вже були вибори під час війни, 2014 і 2019. Але є нюанси: не було мільйонів біженців, по всій країні не прилітало.
показати весь коментар
08.03.2024 15:28 Відповісти
..це називається: "я хочу царювати довіку, один срок, як і обіцяв вам, лохам вухастим, бо інакше - доведеться довіку сидіти у тюрмі ЗА УСЕ, також один срок"
показати весь коментар
08.03.2024 15:11 Відповісти
То вже ЦВК підпряглося Бубочку підтримувати, мов, президент виконуватиме свої обов'язки до вступу на посаду новообраного президента.
Шо, не подобається?
А де там "смєтуни"? Попухли чи подохли?
показати весь коментар
08.03.2024 15:12 Відповісти
Побігли.
показати весь коментар
08.03.2024 16:15 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 15:12 Відповісти
Тому 5 років закінчив сидіти на посаді і пішов в Кривий Ріг …
Конституцію або виконують, або карають за її порушення!

Татаров знає!!
https://dl-news.defence-line.org/?p=25238
показати весь коментар
08.03.2024 15:13 Відповісти
Повага до військових, це коли слуги народу не крадуть із бюджету.
показати весь коментар
08.03.2024 15:14 Відповісти
Когда Байден проведет через Конгресс финансирование для Украины мы много чего узнаем про «Зе и его команду»
показати весь коментар
08.03.2024 15:14 Відповісти
Просто тепер ти не президент а в.о. президента....
показати весь коментар
08.03.2024 15:16 Відповісти
И позбавлен недоторканності!
показати весь коментар
08.03.2024 15:30 Відповісти
Вибори проводити (не проводити) це друге питання.
А ось пролонгація повноважень осіб, що займають виборні посади, після спливу терміну - ТОЧНО нічим не врегульована і це ПЕРШЕ питання.
Так що Вова "...давай до свІданЬя", а повноваження голові ВРУ.
Як то кажуть і без сопливих розберемось.
Тим більше буде можливість "...тихенько піти..." в Ізраїль.
показати весь коментар
08.03.2024 15:17 Відповісти
верховна рада - это те ("избранные" люди без совести, мозгов и профильного образования) кто хотел во время войны принять срочный закон о мобилизации, запилили туда за пару дней 4000+ поправок и вдруг все разом свалили в отпуск хз куда на какие-то тайные мероприятия по хз чьей (но явно не народа) указке? те, кто вместо национализации необходимых энерго\и обычных ресурсов, создания оборонных предприятий, подземных городов, инфраструктуры, путей сообщения, запрета оффшоров, мобилизации финансов и т.д. и т.п. по-привычке блюдут интересы конкретных физиономий, не забывая и о своих? плюс неприкосновенность и отсутствие ответственности? те, кто почему-то сидят в Киеве (тратя госбабло вместо покупки условных танков, или, там, обучения токарей), хотя те кто их "выбирал" - в большинстве в оккупации?
имхо, депутаты во время войны, когда права людей фактически ограничены, законы менять нельзя и за тупые решения коллегиально никто не отвечает - с "госзарплатой" вообще не нужны и даже опасны. хотя в принципе все иди*ты во власти во время кризиса всегда опасны.
показати весь коментар
08.03.2024 19:00 Відповісти
Янелох мріє бути "ядовічний"
показати весь коментар
08.03.2024 15:18 Відповісти
з нього презiдент як з лайна пуля, дерибан коштiв i лiквiдацiя держави то його завдання...
показати весь коментар
08.03.2024 15:20 Відповісти
Думаю потрібно вибрати толкового голову Верховної ради, він по закону стане в.о. президента, а найвеличніший в тюрму.
показати весь коментар
08.03.2024 15:21 Відповісти
В в 19 можна було так узурпатор?
показати весь коментар
08.03.2024 15:23 Відповісти
Шашель зелена
показати весь коментар
08.03.2024 15:25 Відповісти
Грабувати і мародерити значить ,значить на часі а от от корита по конституції відірватися не начасі нізя.
показати весь коментар
08.03.2024 15:28 Відповісти
****...
показати весь коментар
08.03.2024 15:31 Відповісти
Можливо і не можна проводити вибори під час військового стану,але артиста потрібно відправити в те місце яке він заслужив своїми діями.
показати весь коментар
08.03.2024 15:36 Відповісти
Як то неможна ? А от як би ракета по Одесі вдарила би 300-400м в твій бік ( як ти сам кажеш) або один з 110 замахів на твоє життя був би вдалим, то що тоді Україні без тебе треба було робити, ставати на коліна і здаватися? Все? Світ не існував би без тебе?
Зеленський що ти мелеш, що не можна?
показати весь коментар
08.03.2024 15:39 Відповісти
Щось можна, щось не можна. Вибори не можна, а паскудити оппонентам значить можна. Западлячити всім, хто якось якісно відрізняється від найвеличнішого. Тому, хто дійсно щось робить- тому ж Порошенку гадити- будь ласка, ніякий закон не заважає. Під любими відмазками забороняти йому віїзд за кордон, хоча Порошенко має неабиякий досвід, зв'язки.
показати весь коментар
08.03.2024 15:41 Відповісти
*обаний, гр*обаний!Криварожській юризд-уклонізд с юморним музичним талантом усьо вам сказав - "Мені понраввилось і я буду править, поки останнього українського солдата не вб"ють. А тоді втечю, щоб жити далі на те, що нацарював!"
показати весь коментар
08.03.2024 15:43 Відповісти
Президент України є гарантом ... Конституції України,

Стаття 102.

PS Вова, тебе посадять.
показати весь коментар
08.03.2024 15:53 Відповісти
"фигушки! я в домике!")
показати весь коментар
08.03.2024 15:53 Відповісти
Іншими словами звикайте до думки, шо у нас буде свій батька Зелукашенко. Війна може тривати і 10, і 20, і 30 років змінюючи свою інтенсивність. А найвеличніший у нас молодик нівроку йому жити і жити. Ще онуки ваші встигнуть повоювати при Зеленському.
показати весь коментар
08.03.2024 15:56 Відповісти
Они мечтали такой сценарий с Кучмой провернуть. С Януковичем просто не успели. Но это то что хочет наша номенклатура. Вечного царя. Также как в Росии и в Беларуси.
показати весь коментар
08.03.2024 15:57 Відповісти
Де таке написано?
показати весь коментар
08.03.2024 15:58 Відповісти
От чим мені подобається читати коментарі,так тим,що начитаєшся чого хочеш!!! Можеш найти ,що тобі більш до вподоби. Але правники знають,що вирішення цього питання можливе тільки через РОЗТЛУМАЧЕННЯ пунктів про преза. Бо їх можно тлумачити як кому заманеться,ось і тлумачить Зебобік так,як йому хочеться,що військовий стан і не можно проводити(правий,але ця норма стосується зміни Конституції і виборів в ВР,але ніяк не преза),скоро підтягнеться Порох,той буде наполягати про складання повноважень і передачу їх ВР(спікеру),а та в свою чергу створює Уряд нац. спасіння(чи як хочете називайте) і він працює до кінця воєнного стану і теж має рацію. Бо в тіх пунктах дуже багато слів-маніпуляторів(страчувати не можно помилувати)став кому де хочеш. ТОму,краще задонатьте на якийсь коптер,ніж влаштовувати тут суперечки в знанні Конституції.
показати весь коментар
08.03.2024 15:59 Відповісти
Ну прямо як кощей безсмертний.
показати весь коментар
08.03.2024 16:09 Відповісти
Вибори під час війни проводити не можна, а як ти став президентом під час війни?
Війна у нас уже 10 років іде
показати весь коментар
08.03.2024 16:09 Відповісти
Навіщо гадати на кавовій гущі? Потрібно звертатися в Конституційний суд
показати весь коментар
08.03.2024 16:13 Відповісти
Українці розуміють, що під час війни вибори проводити неможливо! Але це зовсім не означає, що ти, Володимире Зєлєньській, повинен залишатися на посаді Президента України після втрати своїх повноважень у травні! Що говорить Конституція про це? А нічого не говорить! А от про Верховну Раду - говорить! Тому самий правильний крок з боку діючого Президента - після завершення терміну повноважень - у повній відповідності з Конституцією України,- скласти свої повноваження!
показати весь коментар
08.03.2024 16:23 Відповісти
якщо не можна, але дуже хочеться, то можна
показати весь коментар
08.03.2024 16:34 Відповісти
А импичмент?
показати весь коментар
08.03.2024 16:34 Відповісти
Як же вони жахаються Залужного
показати весь коментар
08.03.2024 16:39 Відповісти
Президент з природних, чи не природних обставин помер, а військовий стан триває. Те ж саме з іншими гілками влвди. Вибори проводити не можна. Завіса.
показати весь коментар
08.03.2024 16:47 Відповісти
Та невже? А чого ж ти так переживав за високий рейтинг Залужного?
показати весь коментар
08.03.2024 16:51 Відповісти
Что бросается в глаза, так это то что при абсолютной власти мюи с ручной ВР зелёная плесень НАМЕРЕНО за все эти годы не пыталась подготовить страну к выборам !!!! А сейчас использует это как аргумент их не проводить...
И действительно, в таких условиях это и не возможно и опасно!!!!
НО (!!!) это НЕ ОЗНАЧАЕТ что должен продолжать БЫТЬ "президентом".
Я думаю, что раз его срок истёк то :
либо
- он уже НЕ ПРЕЗИДЕНТ а временно исполняющий обязанности "президента"!
- либо обязанности "президента" должен выполнять "глава" ВР !
показати весь коментар
08.03.2024 17:08 Відповісти
сволоч
показати весь коментар
08.03.2024 17:31 Відповісти
Щось Зе у 2019 році, коли сам ліз до влади, то не кричав, що на Донбасі війна тому вибори проводити неможна!
Зараз те саме, окупована лише частина країни! За кордоном виборчі дільниці завжди були.
Що до військових, щось придумайте ви ж такі креативні!...
показати весь коментар
08.03.2024 18:05 Відповісти
мародеров во время войны тоже как бы не жалуют
показати весь коментар
08.03.2024 18:41 Відповісти
Вибори мають бути ... вони й будуть, але вам вони , панове, не сподобаються з огляду на те , хто матиме право голосу. Військовослужбовці ЗСУ онли.
показати весь коментар
08.03.2024 19:02 Відповісти
Повноваження Президента України передбачені Конституцією України і не можуть бути розширені чи звужені законами та/або підзаконними актами.

Яким актом введено воєнний стан?

Правильно, указом Президента України, підтриманим законом, значить, будь-які правові наслідки від запровадження режиму воєнного стану не можуть впливати на повноваження Президента України.

Те ж стосується і правового режиму надзвичайної ситуації.

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст.157 Конституції України).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Щоби було доступніше, поясню на Правилах дорожнього руху.

Наприклад, дорожня служба перед перехрестям встановила дорожній знак про обмеження швидкості, але доповнила знак табличкою про те, що дія знака продовжується на 20 кілометрів. Невже табличка під знаком, дія якого за загальним правилом обмежується у просторі перехрестям, поширить дію встановленого цим знаком обмеження на 20 кілометрів?

10 з 10 водіїв нададуть однозначну відповідь на це питання, тому що табличками лише ОБМЕЖУЄТЬСЯ і уточнюється дія дорожніх знаків (див пп.е) п.8.4 ПДР), вони не "оживляють" дорожні знаки, дія яких припинилась.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#Text
показати весь коментар
08.03.2024 19:57 Відповісти
Ішак веде розмову сам з собою.
показати весь коментар
08.03.2024 20:44 Відповісти
Тоді йди на х*й без виборів, гандон гундосий. Краще рило Стефанчука вже бачити, ніж твою продажну пику, Іуда.
показати весь коментар
08.03.2024 20:57 Відповісти
Ну звісно, що не можна. Бо якщо провести вибори, і не дай Боже тебе не виберуть, а так і буде, то знайдеться дуже багато бажаючих потримати тебе за горлянку
показати весь коментар
08.03.2024 21:04 Відповісти
Вибори не можна.
Але і згідно Конституції, 5 років це максимум.
Отже, просто буде в.о. президента після 5 річного строку
показати весь коментар
08.03.2024 21:06 Відповісти
а що війна не в 2014 почалась?
показати весь коментар
08.03.2024 22:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 