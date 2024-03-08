У воєнний час вибори проводити не можна, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому під час війни не можна провести вибори.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Cinque minuti, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, щоб провести вибори під час війни необхідно змінити законодавство.

"У військовий час не можна проводити вибори. Це перше", - зазначив він.

Серед інших причин глава держави назвав повагу до військових. Оскільки вони перебувають на фронті та повинні мати право на волевиявлення.

Також, продовжив він, повинна бути відповідна інфраструктура, що дозволить взяти участь у виборах 7 млн українцям, які наразі перебувають за кордоном.

