Пільги для українських біженців у Польщі можуть скасувати вже 30 червня

Українці у Польщі стурбовані тим, що 30 червня 2024 року завершуються виплати пільг біженцям із України у цій державі.

Пільги для українців у Польщі станом на зараз

Нещодавно у Польщі продовжили виплати пільг українським біженцям, але тільки до 30 червня поточного року. Але в Польщі зараз проживають такі українці, яким фактично немає куди повертатися в Україну, адже їхнє житло і території окуповані росіянами.

У інтеграційному центрі у Любліні збираються черги українців, які питають, що буде далі.

"Вони зі страхом дивляться на 30 червня і думають, чи зможуть вони ще залишитися в Польщі і розраховувати на підтримку", – розповіла Анна Домбровська з асоціації Homo Faber, одна з ініціаторів створення Соціального комітету допомоги Україні в Любліні.

Спеціальний закон, ухвалений у березні 2022 року, надав українцям у Польщі доступ до системи освіти, охорони здоров’я та ринку праці. Українці мають право на отримання виплат "800 плюс" (7700 грн) щомісяця на неповнолітню дитину або "Сімейний капітал" – 12 тис. злотих (115,4 тис. грн) на новонароджену дитину.

Починаючи з 1 березня, українці, які проживають у тимчасовому житлі на території Польщі зобов’язані платити на добу 40, або 60 злотих. Але виняток зробили для людей похилого віку, вагітних, дітей та людей з інвалідністю. Також тих, хто перебуває у скрутній життєвій ситуації.

Припинення допомоги українським біженцям

Анджей Воєвудський, який є уповноваженим мера Любліна із справ біженців повідомив, що українців не виселятимуть із колективних центрів розміщення.

"Допомога надаватиметься й надалі. Однак ми поки не знаємо, в якому напрямку будуть зміни. Ми очікуємо підвищення тарифу на проживання та харчування біженців, який попри інфляцію чи високі тарифи на електроенергію, не змінювався", – зазначив чиновник.

Він також повідомив, що сьогодні у Любліні є велика кількість українців, яких відносять до вразливої категорії, вони не оплачують проживання у гуртожитках. Решта також пишуть заяви про звільнення від оплати, у яких вказують свою важку ситуацію і найчастіше отримують дозвіл не платити. Водночас влада не має механізмів, як примусити біженців оплачувати проживання, якщо вони не мають підстав на звільнення від оплати.

За словами Мацея Дущика, допомога "800 плюс" для дітей з України буде збережена, хоча систему потрібно посилити:

"Ми отримуємо все більше сигналів про те, що деякі діти вже в Україні, а виплати для них ще отримують у Польщі".

