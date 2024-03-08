Зеленський прибув із візитом до Туреччини

У п’ятницю, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Туреччини Стамбулу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Al Ain Turkce.

Як зазначається, літак із президентом України приземлився в аеропорту Стамбулу імені Ататюрка. Главу держави супроводжував міністр оборони України Рустем Умєров.

Зеленського, а також його оточення, зустрів представник Міністерства закордонних справ Мехмет Захит Узун.

Зустріч Зеленського та Ердогана очікується о 18:00 за київським часом.

