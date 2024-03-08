УКР
Зеленський прибув із візитом до Туреччини

У п’ятницю, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Туреччини Стамбулу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Al Ain Turkce.

Як зазначається, літак із президентом України приземлився в аеропорту Стамбулу імені Ататюрка. Главу держави супроводжував міністр оборони України Рустем Умєров.

Зеленського, а також його оточення, зустрів представник Міністерства закордонних справ Мехмет Захит Узун.

Зустріч Зеленського та Ердогана очікується о 18:00 за київським часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Туреччині обговорить з Ердоганом визволення українських полонених і політичних в’язнів, яких утримує РФ, - ОП

+23
Поскакала наша ЗЄ-бубочка на зустріч з ФСБ, як шльондра до сутенера.

Це вам не Госдепу США дулі крутити...
08.03.2024 15:36 Відповісти
+19
Зеленський у Туреччині обговорить з Ердоганом визволення українських полонених і політичних в'язнів, яких утримує РФ, - ОП. А ось і те, чим будуть прикривати початок перемовин з РФ.

Ердоган викликав до себе Зеленського. Причин декілька. Основна - втрата Туреччиною контролю за зерновим експортом з України на перепродажі якого вона отримувала непогані бариші.
Друге - настійливі прохання Росії про посередництво і початок таємних переговорів про тимчасове припинення вогню.
В Туреччину вже тричі приїздив Володін домовляючись про рамочну угоду про перемир'я і початок переговорів.
08.03.2024 15:32 Відповісти
+13
Хтось там зараз з кремлівської шобли обов'язково знаходиться
08.03.2024 15:34 Відповісти
Троянський кінь, вибачаюсь, турецькій кінь знову хоче потрапити у середину міста?

» демократичний турецький султан» хоче вдавти з себе « нейтрального гаранта» на переговорах? Торгівля Турції з рф зростае.

Украіні знову готують пастку « мирного договорняка по кремлевстки»?

Рецепт цего блюда вже затверджено двома «нейтральними» гурманами - ху&ло та єрдоганом.

Кушать подано…

Час для цего ланча теж обраний не випадково- найгірший період з затримкою допомоги із США.
Усе продумано. Усе підготовлено.

P.S. А де Кулеба в делегації України?
Чи замість него будуть Арахамія та Ермак?
08.03.2024 15:57 Відповісти
До уваги громадянина Зеленського, який тимчасово виконуе обовьязки Президента України:

Помятай про долю Януковича.
Він вже це робив.
І де він?!

У ростові. Але Ростов не гумовий…
08.03.2024 16:06 Відповісти
вонео втече, туди куди напередодні 24.02.2022 року евакуював мама ріму і папу сашу - в Ішраєль, бо має ішраєльську пашпорт !!! а Ішраєль, як відомо, своїх громадян, не видає !!!
Печера Дракона: Саме так. Найбільший компромат проти Зеленського це програма кандидата в президенти Володиммра Зеленського. За всіма цими "Не втік", "Найкращій президент за всю історію" та "Ї...ш їх Вова", стоїть гірка правда. Зеленський - це ще більше зубожіння українців, це тисячі померлих від КОВІД, це ігнорування питань оборони України і як наслідок - тисячі людей які втратили родичів, здоров'я та майно у Бучі, Ірпені, Харкові, Чернігові, Охтирці, Херсоні, Мапіуполі, Ізюмі тощо. Це історія стосунків з західними союзниками від стану "нам дають Абрамси, Леопарди і Петріоти, які давати категорично не хотіли", до "Конгрес США місяцями не голосують за допомогу нам, а кордон з Польщею блокують самі ж поляки". Українці не вертаються в Україну з Заходу, як обіцяв Зеленський - українці перепливають Тису і переходять пішки Карпати. Зеленський прийняв Україну Маріуполем, Бердянськом і Авдіївкою - тепер ми їх не контролюємо. До Зеленського були хвилі мобілізацій, а потім мобілізованих змінили контрактники. За Зеленського я вже два роки служу в ЗСУ і службі моїй кінця-краю нема. І нас таких сотні тисяч - а у нас сім'ї яких ми не бачимо. От все це - реальний результат президентства Зеленського. Нічого такого його програма не містила. Заленський обіцяв категорично інше.



08.03.2024 16:19 Відповісти
Зеленський нікуди не втік досі і не втече
08.03.2024 21:06 Відповісти
В Ростов янику дали здриснути живим і до війни. Цьому ушльопку не дадуть.
08.03.2024 17:34 Відповісти
Дадуть , поліцаї у яких бронь. Так само поліцаї і янику допомагали , на жаль.
08.03.2024 20:48 Відповісти
Зараз народ уже трохи озброєний та операторів дронів багато...
09.03.2024 01:13 Відповісти
"Очень жаль, что все, кто умеют руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран

А Ви як тай-менеджер і мікроменеджер керівника країни і гіперпродуктивна людина, які розписують кожну секунду і неодмінно все встигають попрацювати і на СБУ і на ФСБ расії ?
08.03.2024 16:07 Відповісти
Всякую хрень народ пишет, и хоть бы кто написал, что столица Турции вовсе не Стамбул.
08.03.2024 16:19 Відповісти
..так Бубочке один хрен..чи Стамбул...чи Анкара...))) Його кілька зелених депутатів ..коли було збіговисько у Трускавці... поїхали до Тростянця...))) А ще на Цензорі дуже **грамотні** редактори трапляються.)))
08.03.2024 17:20 Відповісти
А де гофмаршал двора єго гнусавого вялічества.
08.03.2024 17:47 Відповісти
..та поруч!!! Бо гнус до туалету самостійно не ходить... А вже відпустити хрипатого кудись самого...ну це вже повний треш буде! От тільки я думаю... нащо ВПС Данії виділили цій кодлі свій літак? Сцить хрипате летіти на нашому літаку...)))
08.03.2024 19:26 Відповісти
Лєнку свою на базар привіз,
буде їй на 'Восьме марта' підарунок вибірать.
08.03.2024 18:21 Відповісти
08.‎03.‎2024 744 доба війни

25 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Голова Служби зовнішньої розвідки генерал-майор (в запасі) Литвиненко написав доповідну записку президенту України Зеленському щодо планів об'єднання СЗР України і ГРУ МО України в єдину структуру. В своїй доповіді він попереджає, що дана дія може призвести до втрати "агентурних джерел надзвичайної ваги, які є в розпорядження СЗР" і безпека яких не може бути гарантована в структурах ГРУ МО України.

Невже Зеленський, і на таке може підти, заради злиття України ??
08.03.2024 15:34 Відповісти
якщо єрмак скаже, що так треба, то звісно зеленський буде не проти.
08.03.2024 15:43 Відповісти
Не вірте очам своїм. Брат гофмаршала хвастався що Литвиненко його старий приятель. І брат зараз у радниках Литвиненка. Так що вся писанина погоджена старшим дворовим.
08.03.2024 17:51 Відповісти
08.03.2024 15:35 Відповісти
Туреччина, наче "неудовлетворенная" дівчина....
08.03.2024 15:45 Відповісти
чому його не Едроган зустрічає?
що за неповага...
08.03.2024 15:47 Відповісти
повагу не можна здобути всівшися в крісло, чи підписавши указ.
08.03.2024 17:57 Відповісти
Зе вигулює свою Лєнку на 'Восьме марта'.
На базар ці туристи і самі дійдуть.
08.03.2024 18:26 Відповісти
Граблі "зернової угоди" спокою не дають.
08.03.2024 15:58 Відповісти
Шо за чел иому руку подає? -- не брат Умєрова?
08.03.2024 15:58 Відповісти
Ну значит сегодня по Киеву прилетит баллистика
Когда Залужный был в Генштабе
Били туда рашисты регулярно
Теперь Сирский - тишина
Ничего не прилетает
Совпадение?
08.03.2024 16:06 Відповісти
*** турки це останні з ким треба про шось говорити, вони кацапам допомогають багато шо обходити і взагалі ро***ть життя рузня простішим (чого тільки коштує те шо через них все біосміття з расєї в ЄС літає)
08.03.2024 16:15 Відповісти
Що саме сьогодні чекати від посіпак бідоносця?
Бо дурне як поїде у турне, то як не вихід з Авдіївки, то дике перетлумачення Конституції. На Балкани злітав, з 4 березня Боснія експорт *********** до України заборонила. Хто працював 82/120 мм мінами BNT, забудьте-черговий "дипломатичний прорив" відбувся.
Від чого Зеленський зараз втік? Якої відповідальності намагається уникнути?
08.03.2024 16:28 Відповісти
А ведь Тупция один из крупнейших производителей снарядов 155 мм, в том числе и касетных.
08.03.2024 17:15 Відповісти
Просю пардону - Тупция = Турция.)))
08.03.2024 17:17 Відповісти
Столиця Туреччини Анкара а не Стамбул.
08.03.2024 17:41 Відповісти
08.03.2024 17:49 Відповісти
Наш турист-шашлычник все никак не на катается, за бюджетные деньги?
08.03.2024 17:51 Відповісти
Виправте, не ганьбіться, які 73 вілсотка дегенератів....Стамбул не столиця !!!!
08.03.2024 17:53 Відповісти
Нада просто пєрєстать стрелять. І відвести війська. Це вже було. В минулий раз таран і хомчак старались наввипередки. Зерно і тоді і зараз мішура. Х.... і тоді і зараз шле волхвів з ультиматумом. Як і Гітлер полякам перед початком другої світової. Недавно він саме про це і кукурікав. Гофмаршала не взяв бо друг Саллі відмовився бути третім. Шас шапіто ставку зробить на оранжевого донні.
08.03.2024 18:12 Відповісти
Переважна більшість українців - 26% серед усіх опитаних - вважає лідером опозиції народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, свідчать https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1384&page=1 результати дослідження , проведеного 17-28 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

На другому місці з результатом 17% - волонтер Сергій Притула.
08.03.2024 18:30 Відповісти
По пятам Китайцев... две страны провели раунд по перемирию, и одна своим представителям в Украину, а тут мы в Турцию... как начали ффигуры двигаться, без стеснения и главное с какой скоростью... и суток не прошло
08.03.2024 18:36 Відповісти
Сук@, коли вже це хрипате чмо зникне із моєї стрічки новин? Ну доколє, доколє блд?
08.03.2024 20:09 Відповісти
маэстро пора показать уровень игры на фортепиано
08.03.2024 20:23 Відповісти
Вы ещё не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже!
08.03.2024 22:09 Відповісти
--- А слона то й НЕ примітили ?!
За " сердобольним " бідканням ЗЕ-- інтригана у цій. Стамбульській. міссії.його .наполіоновські. сподівання куди далекосяжніші ... І торкається вона далеко НЕ клопотів з визволення наших бранців --це лише ширма-прикриття... ( вони йому . як і всі мси--до лампади ...) Причина в іншому: загальмувалися від США і Європи мільярдні потоки гумдопомоги ( для вампірів--сруленят--це катастрофа !!! ) Тому він намагається торпедувати. форсувати грошові потоки. які планувалися " відкупорити " на відбудову розбехканої кацапидлами України ... Але це можливо. лише після припинення вогню ... Тому й був. нашвидкоруч ..злампічений план перемир*я... А для цього він і прилинув до Ердогана із голубом миру. з цією авантюрою. як до посередника... (вхожого до лілі-ПУТІНА )
Розраховуватися за цю аферу --взявся тут же : на хапок. без конкурсу--- залучаючи на відбудову саме турецькі БУД-ФІРМИ !!! /Тобто : Україна іще палахкотить у згарищах-- а він (раденький. що так віртуозно позбувся загрози-конкурента В. Залужного на підоспівші перевибори). що вже відбудовує на радощах ...( залишилось лише узгодить гешефт- відкати)
Українці. будьте пильними ! Українв в небезпеці
Наживо готуймось. до перевиборів !!! Мільйони звернень до Конституційного Суду !!!
09.03.2024 02:26 Відповісти
Командна доктрина фельдмаршала Монтгомері - англійською та українською - https://english-military-dictionary.org.ua/pdf/Montgomery
09.03.2024 05:01 Відповісти
Оман(2020)+фейкові інвестіціі.Переговори на польско-белоруському кордоні(26.02.22)-брехня про обмін полоненними.Стамбул(2022)-"договоримся посерединке",СА(2024)-"формула миру"??? і тиша.Знов стамбул-побалакаєм з рос.делігацієй.Далі відосік з тамбуру-України ні коли не було,її придумав я з єрмаком.Та і мене чекають дітки на віллі в Італіі.Навіщо мені та Украіна.
09.03.2024 06:11 Відповісти
Саме президентський рівень, підписувати угоди про кораблебудування!!! Це рівнозначно, щоб Ердоган приїхав до України підписувати угоду про постачання картоплі до Туреччини!
09.03.2024 08:56 Відповісти
 
 