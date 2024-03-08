Зеленський прибув із візитом до Туреччини
У п’ятницю, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Туреччини Стамбулу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Al Ain Turkce.
Як зазначається, літак із президентом України приземлився в аеропорту Стамбулу імені Ататюрка. Главу держави супроводжував міністр оборони України Рустем Умєров.
Зеленського, а також його оточення, зустрів представник Міністерства закордонних справ Мехмет Захит Узун.
Зустріч Зеленського та Ердогана очікується о 18:00 за київським часом.
Ердоган викликав до себе Зеленського. Причин декілька. Основна - втрата Туреччиною контролю за зерновим експортом з України на перепродажі якого вона отримувала непогані бариші.
Друге - настійливі прохання Росії про посередництво і початок таємних переговорів про тимчасове припинення вогню.
В Туреччину вже тричі приїздив Володін домовляючись про рамочну угоду про перемир'я і початок переговорів.
» демократичний турецький султан» хоче вдавти з себе « нейтрального гаранта» на переговорах? Торгівля Турції з рф зростае.
Украіні знову готують пастку « мирного договорняка по кремлевстки»?
Рецепт цего блюда вже затверджено двома «нейтральними» гурманами - ху&ло та єрдоганом.
Кушать подано…
Час для цего ланча теж обраний не випадково- найгірший період з затримкою допомоги із США.
Усе продумано. Усе підготовлено.
P.S. А де Кулеба в делегації України?
Чи замість него будуть Арахамія та Ермак?
Помятай про долю Януковича.
Він вже це робив.
І де він?!
У ростові. Але Ростов не гумовий…
Печера Дракона: Саме так. Найбільший компромат проти Зеленського це програма кандидата в президенти Володиммра Зеленського. За всіма цими "Не втік", "Найкращій президент за всю історію" та "Ї...ш їх Вова", стоїть гірка правда. Зеленський - це ще більше зубожіння українців, це тисячі померлих від КОВІД, це ігнорування питань оборони України і як наслідок - тисячі людей які втратили родичів, здоров'я та майно у Бучі, Ірпені, Харкові, Чернігові, Охтирці, Херсоні, Мапіуполі, Ізюмі тощо. Це історія стосунків з західними союзниками від стану "нам дають Абрамси, Леопарди і Петріоти, які давати категорично не хотіли", до "Конгрес США місяцями не голосують за допомогу нам, а кордон з Польщею блокують самі ж поляки". Українці не вертаються в Україну з Заходу, як обіцяв Зеленський - українці перепливають Тису і переходять пішки Карпати. Зеленський прийняв Україну Маріуполем, Бердянськом і Авдіївкою - тепер ми їх не контролюємо. До Зеленського були хвилі мобілізацій, а потім мобілізованих змінили контрактники. За Зеленського я вже два роки служу в ЗСУ і службі моїй кінця-краю нема. І нас таких сотні тисяч - а у нас сім'ї яких ми не бачимо. От все це - реальний результат президентства Зеленського. Нічого такого його програма не містила. Заленський обіцяв категорично інше.
А Ви як тай-менеджер і мікроменеджер керівника країни і гіперпродуктивна людина, які розписують кожну секунду і неодмінно все встигають попрацювати і на СБУ і на ФСБ расії ?
буде їй на 'Восьме марта' підарунок вибірать.
25 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Голова Служби зовнішньої розвідки генерал-майор (в запасі) Литвиненко написав доповідну записку президенту України Зеленському щодо планів об'єднання СЗР України і ГРУ МО України в єдину структуру. В своїй доповіді він попереджає, що дана дія може призвести до втрати "агентурних джерел надзвичайної ваги, які є в розпорядження СЗР" і безпека яких не може бути гарантована в структурах ГРУ МО України.
Невже Зеленський, і на таке може підти, заради злиття України ??
Це вам не Госдепу США дулі крутити...
що за неповага...
На базар ці туристи і самі дійдуть.
Когда Залужный был в Генштабе
Били туда рашисты регулярно
Теперь Сирский - тишина
Ничего не прилетает
Совпадение?
Бо дурне як поїде у турне, то як не вихід з Авдіївки, то дике перетлумачення Конституції. На Балкани злітав, з 4 березня Боснія експорт *********** до України заборонила. Хто працював 82/120 мм мінами BNT, забудьте-черговий "дипломатичний прорив" відбувся.
Від чого Зеленський зараз втік? Якої відповідальності намагається уникнути?
На другому місці з результатом 17% - волонтер Сергій Притула.
За " сердобольним " бідканням ЗЕ-- інтригана у цій. Стамбульській. міссії.його .наполіоновські. сподівання куди далекосяжніші ... І торкається вона далеко НЕ клопотів з визволення наших бранців --це лише ширма-прикриття... ( вони йому . як і всі мси--до лампади ...) Причина в іншому: загальмувалися від США і Європи мільярдні потоки гумдопомоги ( для вампірів--сруленят--це катастрофа !!! ) Тому він намагається торпедувати. форсувати грошові потоки. які планувалися " відкупорити " на відбудову розбехканої кацапидлами України ... Але це можливо. лише після припинення вогню ... Тому й був. нашвидкоруч ..злампічений план перемир*я... А для цього він і прилинув до Ердогана із голубом миру. з цією авантюрою. як до посередника... (вхожого до лілі-ПУТІНА )
Розраховуватися за цю аферу --взявся тут же : на хапок. без конкурсу--- залучаючи на відбудову саме турецькі БУД-ФІРМИ !!! /Тобто : Україна іще палахкотить у згарищах-- а він (раденький. що так віртуозно позбувся загрози-конкурента В. Залужного на підоспівші перевибори). що вже відбудовує на радощах ...( залишилось лише узгодить гешефт- відкати)
Українці. будьте пильними ! Українв в небезпеці
Наживо готуймось. до перевиборів !!! Мільйони звернень до Конституційного Суду !!!