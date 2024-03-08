Україна отримає від ЄС 6 млрд євро, - Домбровскіс
Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро у березні, а другий, на суму 1,5 млрд євро, надійде у квітні.
Про це виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility… Перший транш цієї допомоги в розмірі 4,5 млрд євро надійде вже в березні, а невдовзі за ним, у квітні, надійде 1,5 млрд євро", - сказав Домбровскіс.
Нагадаємо, 27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility - інструменту, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро.
2 місяці проточного року ми якось зуміли протриматись і без західних грошей , але далі почалися б проблеми .!
Україні щоб покривати дефіцит бюджету , потрібно десь брати 3 млрд дол щомісяця .