Україна отримає від ЄС 6 млрд євро, - Домбровскіс

Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро у березні, а другий, на суму 1,5 млрд євро, надійде у квітні.

Про це виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility… Перший транш цієї допомоги в розмірі 4,5 млрд євро надійде вже в березні, а невдовзі за ним, у квітні, надійде 1,5 млрд євро", - сказав Домбровскіс.

Нагадаємо, 27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility - інструменту, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро.