Україна отримає від ЄС 6 млрд євро, - Домбровскіс

домбровскіс

Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро у березні, а другий, на суму 1,5 млрд євро, надійде у квітні.

Про це виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility… Перший транш цієї допомоги в розмірі 4,5 млрд євро надійде вже в березні, а невдовзі за ним, у квітні, надійде 1,5 млрд євро", - сказав Домбровскіс.

Також читайте: Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув до Києва: Майбутнє України в Європі

Нагадаємо, 27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility - інструменту, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро.

ЗЕбидло вже дивиться на нові МЕРСЕДЕСИ та вілли
08.03.2024 16:00 Відповісти
Євро набагато ліпше -- ніж отримати на горіхи
08.03.2024 16:00 Відповісти
А таурусами розрахуватись можете??
08.03.2024 16:01 Відповісти
Про транш дуже харашо виходить на мотив "7-40":

Транш! Та́ра-тара-тара,
Транш! Тара-тара-тара...
)))
08.03.2024 16:10 Відповісти
Дякумо. І тотальний контроль за використанням, будьте ласкаві.
08.03.2024 16:13 Відповісти
Ну слава Богу .!
2 місяці проточного року ми якось зуміли протриматись і без західних грошей , але далі почалися б проблеми .!
Україні щоб покривати дефіцит бюджету , потрібно десь брати 3 млрд дол щомісяця .
08.03.2024 16:26 Відповісти
 
 