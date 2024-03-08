Російські війська зберігають ініціативу на полі бою в Україні, - розвідка Естонії
Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що збройні сили РФ все ще утримують ініціативу на полі бою в Україні та намагаються наростити темп своїх операцій.
Про це він сказав на брифінгу 8 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
За його словами, темпи операції Російської Федерації в Україні, які до цього часу поступово знижувалися, знову почали набирати обертів. Особливо це стосується сухопутних військ.
Ківісельг зазначив, що Росія зосередила свою увагу на виявленні можливих слабких місць в обороні України, насамперед на Луганському (Куп'янськ – Кремінна – Сватове) та Донецькому (Бахмут і Авдіївка) напрямках.
"В обох районах збройні формування Російської Федерації просунулися вперед. На щастя, це відбулося у дуже обмежених масштабах. У районі Бахмута спостерігається певне просування на північному заході та заході. В районі Авдіївки суттєвих змін на фронті не відбулося", - зауважив глава розвідувального центру Сил оборони Естонії.
Що стосується півдня України, там, за його словами, активність бойових дій була нижчою.
Російські війська продовжують спроби просунутись у напрямку Роботиного та Вербового, а на лівому березі Дніпра українські сили продовжують утримувати встановлені там плацдарми та протистояти атакам російських сил, резюмував Ківісельг.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пан Ківісельг явно Таймзє не читає.
Щоб перемогти ***** нам потрібна французька + британська армії .