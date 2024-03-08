Російські війська зберігають ініціативу на полі бою в Україні, - розвідка Естонії

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що збройні сили РФ все ще утримують ініціативу на полі бою в Україні та намагаються наростити темп своїх операцій.

Про це він сказав на брифінгу 8 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, темпи операції Російської Федерації в Україні, які до цього часу поступово знижувалися, знову почали набирати обертів. Особливо це стосується сухопутних військ.

Ківісельг зазначив, що Росія зосередила свою увагу на виявленні можливих слабких місць в обороні України, насамперед на Луганському (Куп'янськ – Кремінна – Сватове) та Донецькому (Бахмут і Авдіївка) напрямках.

"В обох районах збройні формування Російської Федерації просунулися вперед. На щастя, це відбулося у дуже обмежених масштабах. У районі Бахмута спостерігається певне просування на північному заході та заході. В районі Авдіївки суттєвих змін на фронті не відбулося", - зауважив глава розвідувального центру Сил оборони Естонії.

Що стосується півдня України, там, за його словами, активність бойових дій була нижчою.

Російські війська продовжують спроби просунутись у напрямку Роботиного та Вербового, а на лівому березі Дніпра українські сили продовжують утримувати встановлені там плацдарми та протистояти атакам російських сил, резюмував Ківісельг.

