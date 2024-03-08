Комітет ВР вивчить, як стягнення військового збору з ФОПів вплине на бюджет, але з пропозицією Мінфіну складно сперечатися, - "слуга народу" Гетманцев

У фінансовому комітеті парламенту очікують на розрахунки Мінфіну щодо впливу сплати військового збору фізичними особами-підприємцями на наповнення бюджету та на роботу бізнесу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи пропозицію Міністерства фінансів про необхідність оподаткування військовим збором фізичних осіб – підприємців, платників єдиного податку першої та другої груп, він нагадав, що це – одна з небагатьох категорій бізнесу, яка дотепер не сплачувала військовий збір з мінімальної зарплати.

"Мінфін вважає, що така практика у війну неприйнятна. Це міністерство відповідальне за формування бюджету, і саме за ним першочергове право ініціювати зміни, спрямовані на збільшення доходної частини, а отже - забезпечення можливостей стабільно фінансувати ключові державні видатки. Концептуально з пропозицією Мінфіну про те, що військовий збір повинні сплачувати всі, складно сперечатися. Утім, ми уважно вивчимо всі розрахунки, щоб зрозуміти, наскільки це допоможе поповнити бюджет та як позначиться на роботі малого підприємництва", - наголосив Гетманцев.

Натомість він беззастережно підтримав іншу пропозицію Міністерства фінансів – про впровадження авансових внесків з податку на прибуток із автозаправних станцій, за прикладом "обмінників", для яких така норма діє з початку минулого року.

"У країні досить багато АЗС, які "на папері" начебто не отримують прибутку. Зважаючи ж на маржинальність паливного бізнесу, насправді такого бути не може. Тому у впорядкуванні цього сегменту в Мінфіні бачать резерв. І я з ними погоджуюся. Також ідеться не тільки про податкові надходження, а і про неподаткові – як-от, залучення до бюджету частини чистого прибутку підконтрольних державі підприємств", - пояснив голова фінансового комітету ВР.