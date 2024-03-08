УКР
Новини
3 040 13

Комітет ВР вивчить, як стягнення військового збору з ФОПів вплине на бюджет, але з пропозицією Мінфіну складно сперечатися, - "слуга народу" Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

У фінансовому комітеті парламенту очікують на розрахунки Мінфіну щодо впливу сплати військового збору фізичними особами-підприємцями на наповнення бюджету та на роботу бізнесу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи пропозицію Міністерства фінансів про необхідність оподаткування військовим збором фізичних осіб – підприємців, платників єдиного податку першої та другої груп, він нагадав, що це – одна з небагатьох категорій бізнесу, яка дотепер не сплачувала військовий збір з мінімальної зарплати.

"Мінфін вважає, що така практика у війну неприйнятна. Це міністерство відповідальне за формування бюджету, і саме за ним першочергове право ініціювати зміни, спрямовані на збільшення доходної частини, а отже - забезпечення можливостей стабільно фінансувати ключові державні видатки. Концептуально з пропозицією Мінфіну про те, що військовий збір повинні сплачувати всі, складно сперечатися. Утім, ми уважно вивчимо всі розрахунки, щоб зрозуміти, наскільки це допоможе поповнити бюджет та як позначиться на роботі малого підприємництва", - наголосив Гетманцев.

Натомість він беззастережно підтримав іншу пропозицію Міністерства фінансів – про впровадження авансових внесків з податку на прибуток із автозаправних станцій, за прикладом "обмінників", для яких така норма діє з початку минулого року.

"У країні досить багато АЗС, які "на папері" начебто не отримують прибутку. Зважаючи ж на маржинальність паливного бізнесу, насправді такого бути не може. Тому у впорядкуванні цього сегменту в Мінфіні бачать резерв. І я з ними погоджуюся. Також ідеться не тільки про податкові надходження, а і про неподаткові – як-от, залучення до бюджету частини чистого прибутку підконтрольних державі підприємств", - пояснив голова фінансового комітету ВР.

податки (3970) військовий збір (45) Гетманцев Данило (944) ФОП (167)
Топ коментарі
+9
ФОПи будуть задоволені. Як вони з радістю бігли за бубачку голосувати.
08.03.2024 18:41 Відповісти
+7
З фопів? А з себе коханих? А різних ''ахметок'' поскубти слабо? Геть-манцев любить про скубання гусей розповідати-отож вперед, жирних гусей й в нас вистачає
08.03.2024 18:29 Відповісти
+6
через позицію мінфіну з якою важко сперечатися, бізнес виїжає за кордон.
то що ьреба зробити???
підняти ще податки, добавити зарплати чиновникам та депутатам, дозволити премії в 500%
і пересадити всіх їх примусово на крузаки 300
08.03.2024 19:34 Відповісти
Від оцього "гетьманцев", навіть найкраща думка буде гімном.. Вовіку, нах він треба??
08.03.2024 18:32 Відповісти
А мама буде в захваті від таких ідей синачкі?
Казіно та ломбарди доведеться поскубти)
08.03.2024 18:42 Відповісти
Гетманцев фсбшный кротяра.
08.03.2024 19:01 Відповісти
Підозрюю шо Сивкович ( офіційний агент ФСБ і куратор гетьманцева) поставив задачу ВИГНАТИ ВЕСЬ БИЗНЕС З УКРАЇНИ і зруйнувати бюджет.

блин, назвите цуку, що зібрала усіх агентів під флагом слуг
08.03.2024 19:19 Відповісти
Підозрюю, що на бюджет України ніяк не вплине. ви, Гaндoни, і так левову долю надходжень ********
08.03.2024 19:08 Відповісти
Пропоную повернутись до ідеї податков 10/5. Скількі радісно нових платників до України рвануть
А гетьманцева на гиляку !
08.03.2024 19:16 Відповісти
Отак от тимчасовий військовий збір завойовує планету. Але при всій необхідності фінансування армії (а точно її? Чи може пора будувати дороги?) мені незрозуміла логіка збору ВЗ з ФОПів з урахуванням мінімальної зарплати. Адже він збирається виключно з доходів?
Черговий зелений геній зригав ідею поповнення бюджету. Ідею яка порушує головне - логіку цього збору. Та введіть уже якийсь додатковий податок, навіщо створювати з ВЗ щось монструозне? Генії економіки та законодавства, бл№1ь!
08.03.2024 21:26 Відповісти
Но ради справедливости нужно сказать, что ФОПы одни из наиболее активных волонтеров и помогли в разы больше, чем любые уплаченные налоги
10.03.2024 21:13 Відповісти
Країні потрібні гроші, що зрозуміло. Та і очікувано на третьому році повномасштабного вторгнення.
11.03.2024 12:32 Відповісти
Всі мають сплачувати однаково, в країні війна і треба розуміти що гроші на армію самі не намалюються
11.03.2024 15:17 Відповісти
 
 