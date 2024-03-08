Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси, - віцеспікер парламенту Словаччини Данко

Заступник голови Національної ради Словаччини, лідер ультраправої Словацької народної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, Андрій Данко заявив, що Росія напала на Україну "тому що захищає свої інтереси".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На питання про те, хто є агресором у повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року, лідер SNS заявив, що "життя не чорно-біле" і до цього "доклали руку всі, навіть українці, які не змогли розібратися з російською національною меншиною". "Росіяни прийшли на цю територію з почуттям допомоги своїй нації", – додав Данко.

Коли ведучий нагадав віцеголові парламенту Словаччини про порушення Росією міжнародного права, той відповів, що міжнародне право порушує також Ізраїль, і риторично спитав, скільки разів міжнародне право порушували США.

"Ставати на бік України – це не вирішення проблеми, оскільки це лише ескалація напруженості… Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси", – вважає словацький політик.

