Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси, - віцеспікер парламенту Словаччини Данко
Заступник голови Національної ради Словаччини, лідер ультраправої Словацької народної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, Андрій Данко заявив, що Росія напала на Україну "тому що захищає свої інтереси".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
На питання про те, хто є агресором у повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року, лідер SNS заявив, що "життя не чорно-біле" і до цього "доклали руку всі, навіть українці, які не змогли розібратися з російською національною меншиною". "Росіяни прийшли на цю територію з почуттям допомоги своїй нації", – додав Данко.
Коли ведучий нагадав віцеголові парламенту Словаччини про порушення Росією міжнародного права, той відповів, що міжнародне право порушує також Ізраїль, і риторично спитав, скільки разів міжнародне право порушували США.
"Ставати на бік України – це не вирішення проблеми, оскільки це лише ескалація напруженості… Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси", – вважає словацький політик.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Pražská jar) - період політичної лібералізації в Чехословацькій Соціалістичній Республіці, що тривав від 5 січня до 20 серпня 1968 й закінчився вторгненням у країну радянських військ і військ країн Організації Варшавського договору"-виходить вони захищали свої інтереси від розгулу знахабнілих чехословацьких нацистів...? Але на сторону, захист чехословаків встав весь цивілізований Світ, бо там були ЛЮДИ і не було там такого продажного лайна як ці виродки...?
(Фєєрія)Дійові особи
Данко
Натовп
Дiя перша.
Ліс, зроблений з папьє-маше. Входить натовп. Натовп дико і страшно реве. Подекуди можна почути обривки розлючених фраз типу: "Хлопці! Хорош ноги бить. Начальство очки гребе, а ми синці лопатою вигребаємо." Входить Данко та стріля з пістолету в повітря.
Данко. Мовчать!
Всі мовчать так, що навіть стає ніяково.
Данко. Не розмишлять! Чмо японське! Іттіть!
Голос. Та куди ж іттіть?
Данко. Іттіть. Контра. Кто не хоче, вб'ю *****!
Данко вириває з грудей сердце, яке світить карасиновим світом, і вимахує ним як фонарем.
Голос з натовпу. Ні *** собі!
Данко. (Кричить.) Урааа! Вперьод, чмо японське!
Всі біжать за Данком у напрямку протилежному тому з якого прийшли.
Дія друга.
Болото. Входить натовп з Данком.
Данко. Іттіть!
Голос з натовпу. Та вже мабуть прийшли.
Данко. Контра. Не *******. Іттіть.
Голос з натовпу. Я їбав таку жизнь.
Данко. Харош, ***** ваша мати. Шо поставали?
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Серце згасне!
Справді. Серце в руці Данко починає гаснути. Данко кидає його з розмаху об кочку і затаптує ногами. Потім вирива у себа печінку. Печінка відразу ж починає горіти синім вогнем.
Данко. (несамовито реве) Іттіть!
Данко і натовп зниккають у напрямку протилежному тому з якого прийшли.
Дія третя.
Пустиня. Входить натовп з Данком.
Данко. (шуткує) Вот ******** пагодка. (Натовп мовчить)
Данко. Шо мовчите? Га? Де Ізергіль, стара *****!
Голос з натовпу. Вчора здохла.
Данко. (Невпевнено) Іттіть.
Голос з натовпу. А не пішов би ти на ***!
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Печінка згасає. (Данко кида об пол смердючу згорілу печінку)
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Нирки рви - вони горітимуть. (Данко вирива нирки. Вони горять,але не так яскраво, як хотілося. Тоді Данко і їх кидає у пісок.)
Данко. Що, падлюки. Тепер довольні? (Натовп мовчить)
Данко. Тепер Вам піздєц! (помирає)
Голос з натовпу. Ні*** нє піздєц! Ми тут в пустині сад зробимо!
Голоси. А вірно хлопці! А діло каже!
Голос. Ураааааа! Вперед, чмо японське!
Всі. Ураааааа!
Завіса.
Джерело:
Він має на увазі, що було помилкою залишати російську національну меншину в межах України чи в межах життя...? Чи що таке російська національна меньшина, хто ці "люди"?
Німці коли окупували Словаччину **** словачок також бо захищали свої інтереси. Їм треба було вивести білесеньку арійську расу.
Коли вони спалювали євреїв вони також захищали свої інтереси, бо їм треба було захистити свою арійську расу. Всі в цьому світі захищають свої інтереси, але не ціною життя іншого.
І головне,щоб вам ніхто нічим не допомагав,окрім глибокого занепокоєння.
Адже ж словацький неонацистський уряд точно порушує їх людські права.
Поверненя Словачини під протекторат ФРН коли очікувати?
Ідіот неприкритий.
цікаві такі "інтереси"! не дивно, що цивілізація загнала ракову ********* аж на край цілого материка, де більшість території непридатна до проживання..... нікому непотрібен такий зброд тварин з такими "інтересами"!
Трохи геноциду, трохи мародерства, втрата суверенитету Словаччині не завадять і не порушать міжнародного права.
Змагаються виродки, Орбан та Фіцо з Данком, за підтримку Путіна
Російські грошенята перевертають світосприйняття. А ми кажемо Європа