20 837 158

Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси, - віцеспікер парламенту Словаччини Данко

данко

Заступник голови Національної ради Словаччини, лідер ультраправої Словацької народної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, Андрій Данко заявив, що Росія напала на Україну "тому що захищає свої інтереси".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На питання про те, хто є агресором у повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року, лідер SNS заявив, що "життя не чорно-біле" і до цього "доклали руку всі, навіть українці, які не змогли розібратися з російською національною меншиною". "Росіяни прийшли на цю територію з почуттям допомоги своїй нації", – додав Данко.

Коли ведучий нагадав віцеголові парламенту Словаччини про порушення Росією міжнародного права, той відповів, що міжнародне право порушує також Ізраїль, і риторично спитав, скільки разів міжнародне право порушували США.

"Ставати на бік України – це не вирішення проблеми, оскільки це лише ескалація напруженості… Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси", – вважає словацький політик.

Топ коментарі
+45
3.14дараси всіх країн до купи гоп!
08.03.2024 19:24 Відповісти
08.03.2024 19:24 Відповісти
+41
еще одна падаль рашитская
08.03.2024 19:24 Відповісти
08.03.2024 19:24 Відповісти
+41
Що з цього приводу думає МЗС України? Може покличемо посла Словаччини для пояснень?
08.03.2024 19:25 Відповісти
08.03.2024 19:25 Відповісти
такой же нацистский ***** и продажная ***** как и его шеф фицо!позор словакии что у них такие твари рулят основным населением страны!
08.03.2024 20:04 Відповісти
08.03.2024 20:04 Відповісти
словаки лайна поїли кремлівського
08.03.2024 20:06 Відповісти
08.03.2024 20:06 Відповісти
А чому Словачинк приєднаєм до України, а чому ні,всяка мразь може ******* про інтереси Раші путіняші.
08.03.2024 20:07 Відповісти
08.03.2024 20:07 Відповісти
Яке Фіцо таке ж і Данко, кремлівські шльондри
08.03.2024 20:08 Відповісти
08.03.2024 20:08 Відповісти
"Ставати на бік України - це не вирішення проблеми, оскільки це лише ескалація напруженості… Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси", - вважає словацький політик. "
Pražská jar) - період політичної лібералізації в Чехословацькій Соціалістичній Республіці, що тривав від 5 січня до 20 серпня 1968 й закінчився вторгненням у країну радянських військ і військ країн Організації Варшавського договору"-виходить вони захищали свої інтереси від розгулу знахабнілих чехословацьких нацистів...? Але на сторону, захист чехословаків встав весь цивілізований Світ, бо там були ЛЮДИ і не було там такого продажного лайна як ці виродки...?
08.03.2024 21:20 Відповісти
08.03.2024 21:20 Відповісти
Росія і на території Словакії може захищати свої інтереси.
08.03.2024 20:16 Відповісти
08.03.2024 20:16 Відповісти
Щє одне їбануте, змагається з Угорщиною хто більше сосе *****?
08.03.2024 20:21 Відповісти
08.03.2024 20:21 Відповісти
фашик фашика прикрывает. ничего не поменяло хоть лет огого то прошло
08.03.2024 20:22 Відповісти
08.03.2024 20:22 Відповісти
Какие интересы росии могут быть в чужом доме? Таким образом он невилирует интересы украинцев ставя выше интересы руских нацистов в самой Украине. И что это за мир каков он его видит? Где нужно учитывать интересы манья так как у этого человека больная психология и он тоже хочет быть счастливым? Прислушиваться к интересам вора ведь он не хочет работать и это его законное право? Эти дегенераты несут слабоумную ахинею.
08.03.2024 20:22 Відповісти
08.03.2024 20:22 Відповісти
Лесь Подерв'янський.Данко
(Фєєрія)Дійові особи

Данко
Натовп
Дiя перша.

Ліс, зроблений з папьє-маше. Входить натовп. Натовп дико і страшно реве. Подекуди можна почути обривки розлючених фраз типу: "Хлопці! Хорош ноги бить. Начальство очки гребе, а ми синці лопатою вигребаємо." Входить Данко та стріля з пістолету в повітря.

Данко. Мовчать!

Всі мовчать так, що навіть стає ніяково.
Данко. Не розмишлять! Чмо японське! Іттіть!
Голос. Та куди ж іттіть?
Данко. Іттіть. Контра. Кто не хоче, вб'ю *****!

Данко вириває з грудей сердце, яке світить карасиновим світом, і вимахує ним як фонарем.
Голос з натовпу. Ні *** собі!
Данко. (Кричить.) Урааа! Вперьод, чмо японське!

Всі біжать за Данком у напрямку протилежному тому з якого прийшли.
Дія друга.

Болото. Входить натовп з Данком.

Данко. Іттіть!
Голос з натовпу. Та вже мабуть прийшли.
Данко. Контра. Не *******. Іттіть.
Голос з натовпу. Я їбав таку жизнь.
Данко. Харош, ***** ваша мати. Шо поставали?
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Серце згасне!

Справді. Серце в руці Данко починає гаснути. Данко кидає його з розмаху об кочку і затаптує ногами. Потім вирива у себа печінку. Печінка відразу ж починає горіти синім вогнем.
Данко. (несамовито реве) Іттіть!

Данко і натовп зниккають у напрямку протилежному тому з якого прийшли.
Дія третя.

Пустиня. Входить натовп з Данком.
Данко. (шуткує) Вот ******** пагодка. (Натовп мовчить)
Данко. Шо мовчите? Га? Де Ізергіль, стара *****!
Голос з натовпу. Вчора здохла.
Данко. (Невпевнено) Іттіть.
Голос з натовпу. А не пішов би ти на ***!
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Печінка згасає. (Данко кида об пол смердючу згорілу печінку)
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Нирки рви - вони горітимуть. (Данко вирива нирки. Вони горять,але не так яскраво, як хотілося. Тоді Данко і їх кидає у пісок.)
Данко. Що, падлюки. Тепер довольні? (Натовп мовчить)
Данко. Тепер Вам піздєц! (помирає)
Голос з натовпу. Ні*** нє піздєц! Ми тут в пустині сад зробимо!
Голоси. А вірно хлопці! А діло каже!
Голос. Ураааааа! Вперед, чмо японське!
Всі. Ураааааа!
Завіса.
08.03.2024 20:23 Відповісти
08.03.2024 20:23 Відповісти
"навіть українці, які не змогли розібратися з російською національною меншиною"

Джерело:

Він має на увазі, що було помилкою залишати російську національну меншину в межах України чи в межах життя...? Чи що таке російська національна меньшина, хто ці "люди"?
08.03.2024 20:25 Відповісти
08.03.2024 20:25 Відповісти
Где рождаются такие ********** головы .
08.03.2024 20:25 Відповісти
08.03.2024 20:25 Відповісти
Може цей вилупок народився у 1968 році після того , як «совєти» трахнули його свиноматку і він тепер вважає себе частиною «неагресора»?
08.03.2024 20:48 Відповісти
08.03.2024 20:48 Відповісти
Дурний ти Данко, шкода що не прочитаєш мене .
Німці коли окупували Словаччину **** словачок також бо захищали свої інтереси. Їм треба було вивести білесеньку арійську расу.
Коли вони спалювали євреїв вони також захищали свої інтереси, бо їм треба було захистити свою арійську расу. Всі в цьому світі захищають свої інтереси, але не ціною життя іншого.
08.03.2024 20:27 Відповісти
08.03.2024 20:27 Відповісти
********
08.03.2024 20:28 Відповісти
08.03.2024 20:28 Відповісти
А ну Данко пробубни про 1968 рік, чи був СССР агресором ??
08.03.2024 20:29 Відповісти
08.03.2024 20:29 Відповісти
Бажаю Вам в Вашу хату цього неагресора.
08.03.2024 20:33 Відповісти
08.03.2024 20:33 Відповісти
Дайте вже під сраку словацькому послу,якщо він у нас є.
08.03.2024 20:34 Відповісти
08.03.2024 20:34 Відповісти
Jebal to pes sta pán Danko z riti hovorí
08.03.2024 20:34 Відповісти
08.03.2024 20:34 Відповісти
Бажаю вам відчути її інтереси на своїй території,від А до Я.
І головне,щоб вам ніхто нічим не допомагав,окрім глибокого занепокоєння.
08.03.2024 20:35 Відповісти
08.03.2024 20:35 Відповісти
і ще кордони заблокував
08.03.2024 23:09 Відповісти
08.03.2024 23:09 Відповісти
І декілька млн євро перераховано на рахунок.
08.03.2024 20:38 Відповісти
08.03.2024 20:38 Відповісти
А що таке? Хлопець відробляє нафторубліки. Мабуть потреби більші, ніж доходи. Таке буває, совістю хліб не намастиш
08.03.2024 20:42 Відповісти
08.03.2024 20:42 Відповісти
Коли українці знищать Московщину, вони пригадають, що в Словаччині є їхні національні інтереси - наші любі лемки - які необхідно буде захистити.
Адже ж словацький неонацистський уряд точно порушує їх людські права.
08.03.2024 20:45 Відповісти
08.03.2024 20:45 Відповісти
Рафінований рашист Данко...
08.03.2024 20:48 Відповісти
08.03.2024 20:48 Відповісти
Гітлер теж не був агресором,він тільки захищав свої інтереси!
Поверненя Словачини під протекторат ФРН коли очікувати?
08.03.2024 20:49 Відповісти
08.03.2024 20:49 Відповісти
Словаччина була єдиною країною Осі, крім Німеччини, що взяла участь у польській кампанії. Готуючи вторгнення до Польщі, заплановане на вересень 1939, вермахт звернувся до Словаччини по допомогу.
08.03.2024 20:51 Відповісти
08.03.2024 20:51 Відповісти
Ну і не треба забувати що після входження Підкарпатської України до складу Чехословаччини, вони відкромсали від автономії частину земель Лемківщини. Отже зараз вона не входить до складу Закарпаття, як це було до 1920-х років
08.03.2024 21:12 Відповісти
08.03.2024 21:12 Відповісти
Для переконання пару ракет на Словаччину, будь ласка. Можна навіть Калібри.
08.03.2024 20:57 Відповісти
08.03.2024 20:57 Відповісти
Ах ти підар
08.03.2024 21:18 Відповісти
08.03.2024 21:18 Відповісти
За логікою цього пана ХАМАС теж захищає свої інтереси. І хусити захищають своє, а не словацьке.
08.03.2024 21:19 Відповісти
08.03.2024 21:19 Відповісти
А Чікітіла як свої інтереси захищав!!!
09.03.2024 08:28 Відповісти
09.03.2024 08:28 Відповісти
Не знаю хто це за чудо ! І кого він там захищає.
09.03.2024 12:18 Відповісти
09.03.2024 12:18 Відповісти
За таке пес має відповісти...хай там як.
08.03.2024 21:23 Відповісти
08.03.2024 21:23 Відповісти
Дебіл кончений, то може Україні тепер треба відібрати свої землі Закарпаття які використовуються дійшли Чехословаччини у 1946 році (Кошіце, Пряшів)?
Ідіот неприкритий.
08.03.2024 21:26 Відповісти
08.03.2024 21:26 Відповісти
Моральна потвора...
08.03.2024 21:46 Відповісти
08.03.2024 21:46 Відповісти
Пітар. Все.
08.03.2024 21:53 Відповісти
08.03.2024 21:53 Відповісти
тільки цей словацький данкє-шон забув додати, що "інтереси" ракової ********* - це грабунки, вбивства і гвалтування.....

цікаві такі "інтереси"! не дивно, що цивілізація загнала ракову ********* аж на край цілого материка, де більшість території непридатна до проживання..... нікому непотрібен такий зброд тварин з такими "інтересами"!
08.03.2024 23:09 Відповісти
08.03.2024 23:09 Відповісти
я сподіваюсь, посла словаччини викликано для надання пояснень???
08.03.2024 23:10 Відповісти
08.03.2024 23:10 Відповісти
Не смішіть.
09.03.2024 07:10 Відповісти
09.03.2024 07:10 Відповісти
Нема коли, ліга сміху понад усе!!!
09.03.2024 09:45 Відповісти
09.03.2024 09:45 Відповісти
То може Австрія з Угорщиною захистять свої інтереси у Словаччині?

Трохи геноциду, трохи мародерства, втрата суверенитету Словаччині не завадять і не порушать міжнародного права.
09.03.2024 02:19 Відповісти
09.03.2024 02:19 Відповісти
У Словаччині також є аж дві національні меншини - мадяри і цигани (роми). Мадяри там не володіють словацькою, вивішують угорські прапори, а під час футбольних матчів, коли є команда з територій, де переважають мадяри, співають гімн Угорщини.

Змагаються виродки, Орбан та Фіцо з Данком, за підтримку Путіна
09.03.2024 03:14 Відповісти
09.03.2024 03:14 Відповісти
Дурний і не лікується, хоча це марна справа...воно не виліковне
09.03.2024 05:17 Відповісти
09.03.2024 05:17 Відповісти
О ! ВЫЛЕЗ ГНОЙ С ЕЩЁ ОДНОЙ ССАДИНЫ ЕС !!!
09.03.2024 06:58 Відповісти
09.03.2024 06:58 Відповісти
ТАЩИТЕ ЕГО С ПУТИНЫМ В ГААГУ !!!
09.03.2024 07:01 Відповісти
09.03.2024 07:01 Відповісти
Буданов-займися.
09.03.2024 07:08 Відповісти
09.03.2024 07:08 Відповісти
Чикотіло теж захищав свої інтереси! Він вбивав, бо любив! Любив гвалтувати та вбивати!
09.03.2024 09:28 Відповісти
09.03.2024 09:28 Відповісти
О, ще один із працівників Газпрому.
Російські грошенята перевертають світосприйняття. А ми кажемо Європа
09.03.2024 10:15 Відповісти
09.03.2024 10:15 Відповісти
Ох і падло!
09.03.2024 10:16 Відповісти
09.03.2024 10:16 Відповісти
Если бьі мокша не вьізьівала бьі суутолько ненависти и поезрения и не напала юь на Украину. С удовольствием предложил пропустить армию рфии до сдовакии. Для решения ее интересов.
09.03.2024 11:06 Відповісти
09.03.2024 11:06 Відповісти
