У межах проєкту рекрутингу наразі доступні 8,5 тис. вакансій, - Міноборони

У межах проєкту із рекрутингу наразі пропонують 8520 вакансій від 1245 військових частин. До співпраці залучено чотири онлайнових джоб-платформи: Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На сьогодні більш як 8 тисяч вакансій розміщено, від понад 1200 військових частин. Більш ніж 100 тисяч людей відгукнулись на ці вакансії. Тобто ми бачимо великий інтерес до цих питань, і люди дивляться, відгукуються, шукають своє місце в армії", – розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Ще одним зі способів долучитися до ЗСУ Бежевець назвав рекрутингові центри, які Міноборони наразі активно масштабує.

"Перший у нас є у Львові. До кінця цього місяця ще кілька відкриється, і найближчим часом ми хочемо охопити всі великі міста України", – розповів представник Міноборони.

Також читайте: На популярні військові вакансії до 77 претендентів на одне місце, - засновник Lobby X Грезєв

За його словами, за місяць до рекрутингового центру у Львові звернулось близько трьох сотень осіб. "Ми вважаємо, що, оскільки це пілот і вперше Міністерство оборони таке зробило, то це безперечно успіх", – зазначив чиновник.