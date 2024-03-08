УКР
У межах проєкту рекрутингу наразі доступні 8,5 тис. вакансій, - Міноборони

У межах проєкту із рекрутингу наразі пропонують 8520 вакансій від 1245 військових частин. До співпраці залучено чотири онлайнових джоб-платформи: Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На сьогодні більш як 8 тисяч вакансій розміщено, від понад 1200 військових частин. Більш ніж 100 тисяч людей відгукнулись на ці вакансії. Тобто ми бачимо великий інтерес до цих питань, і люди дивляться, відгукуються, шукають своє місце в армії", – розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Ще одним зі способів долучитися до ЗСУ Бежевець назвав рекрутингові центри, які Міноборони наразі активно масштабує.

"Перший у нас є у Львові. До кінця цього місяця ще кілька відкриється, і найближчим часом ми хочемо охопити всі великі міста України", – розповів представник Міноборони.

Також читайте: На популярні військові вакансії до 77 претендентів на одне місце, - засновник Lobby X Грезєв

За його словами, за місяць до рекрутингового центру у Львові звернулось близько трьох сотень осіб. "Ми вважаємо, що, оскільки це пілот і вперше Міністерство оборони таке зробило, то це безперечно успіх", – зазначив чиновник.

Міноборони (7635) мобілізація (3197) ЗСУ (7852) Рекрутинг (159)
+13
Ага. Заснув оператором дронів, а прокинувся піхотинцем. Як в казці.
08.03.2024 23:01 Відповісти
+10
мабуть- вакансії "працівник ТЦК" всі заняті
08.03.2024 23:24 Відповісти
+6
Це те саме, наприклад, щоб електрик встановив Windows Server ....
Надіюсь ви не командир роти і т.д. бо ваші знання ниже плінтуса.....
Це називається не відповідність кваліфкації - що 100 % призведе до жертв, чи вам пофіг люди? Чи вони для вас м'ясо?
09.03.2024 00:40 Відповісти
Ага. Заснув оператором дронів, а прокинувся піхотинцем. Як в казці.
08.03.2024 23:01 Відповісти
Буває і таке ,
бо на війні , як на війні 😠
08.03.2024 23:04 Відповісти
Це те саме, наприклад, щоб електрик встановив Windows Server ....
Надіюсь ви не командир роти і т.д. бо ваші знання ниже плінтуса.....
Це називається не відповідність кваліфкації - що 100 % призведе до жертв, чи вам пофіг люди? Чи вони для вас м'ясо?
09.03.2024 00:40 Відповісти
Та не треба ліпити горбатого. Ви ж воюєте. Я теж воював. Ви мене не дуже любите, знаю. Але ніякого рекрутингу немає. Совок як був, так і є

Саме більше, що ********** - це фактична неможливість звільнитися з армії. Це фактично рабтство на все життя. Я ще пам'ятаю хвилі мобілізації - третя хвиля, але там хоч було все прозоро. А підписав контракт - все, ти кріпак. Ви ж про це не кажете. Розумію. не маєте права
09.03.2024 01:05 Відповісти
Так це є, навіть без контракту, чистий мобік сам по собі хрін його знає як звільнитися.
09.03.2024 02:38 Відповісти
Так, але у мобіка дембель рано чи пізно буде
09.03.2024 03:16 Відповісти
Не факт, з впливом того фактору що нових не нашкребти будуть відтягувати якомога більше.
09.03.2024 03:26 Відповісти
На сьогодні більш як 8 тисяч вакансій розміщено, від понад 1200 військових частин. Більш ніж 100 тисяч людей відгукнулись на ці вакансії.


Чому не погодилися? Умови чи зарплата не влаштовує?
08.03.2024 23:03 Відповісти
А в межах проекту бусифікації?
08.03.2024 23:04 Відповісти
мабуть- вакансії "працівник ТЦК" всі заняті
08.03.2024 23:24 Відповісти
Ні, дякую.
08.03.2024 23:26 Відповісти
1200 військових частин...
09.03.2024 00:20 Відповісти
Винаймайте ПВК
09.03.2024 01:24 Відповісти
І ще. Тільки не ображайтеся. Поки не набігли дурачки, які будуть тут одне одного на фронт відправляти. Якщо умовний мешканець Сіверодонецьку, Авдіївки та Донецьку не хоче воювати за свої міста. Умовний мешканець Києва, Сум та Житомиру не мати бажання воювати за ці міста, які йому нафіг не потрібні. бо я був в Дебальцево і відчув все це на власній шкурі. І ТЦК до цих бичків претензій немає
09.03.2024 01:28 Відповісти
Саме так і є...


і за дурачків це ви в саму точку ..але вони зараз сплять .
09.03.2024 03:33 Відповісти
Висновок.Кордони 91го?
09.03.2024 08:20 Відповісти
Воюют за страну, а не за міста. С ваших слов получается киевлянам кроме Киеве ничего "нафіг не потрібно".
09.03.2024 09:29 Відповісти
То ідіть, воюйте
09.03.2024 23:52 Відповісти
А вакантні посади в КМУ є? Я знаю день народження Конституції... Можу піти рекрутом в суді. Розгляну пропозиції прокуратури, ДБР, СБУ... Посади замзавхоза жОПи не пропонувати...
09.03.2024 01:38 Відповісти
У вас шановний,метрика не така.Ти ба шо задумав!!!
09.03.2024 08:25 Відповісти
Дав у пошуку "вакансія радник міноборони". Результат- ЗЕро.
Як же Тимошенко так вдало рекрутувався?
Чи для отримання доступу просто до корита потрібні не 8500 вакансій, а щось інше?
09.03.2024 05:36 Відповісти
На громадському(не давно) показували як ремонтують техніку.
Робітники сто туди б не бігли.
Мені подобається назва вакансії "розвідник- гранатометник".
Чи класифікація саперів та снайперів.
Перші мають змогу лишитись здоров'я глибоко в тилу, другі - визначення "на нулі" якщо є поняття робочої відстані.
Обидві професії створені для стримування ворога, але з опису це не так.
09.03.2024 07:00 Відповісти
А який сенс з цих вакансій, якщо ніхто не дасть дозвіл на переведення. Рапорт на переведення не дають написати - людей нема. І нехай там буде 1млн вакансій а тільки толку від цього нема. Пропаганда одна тільки від цього. Дякую, проходили.
10.03.2024 10:59 Відповісти
 
 