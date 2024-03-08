У межах проєкту рекрутингу наразі доступні 8,5 тис. вакансій, - Міноборони
У межах проєкту із рекрутингу наразі пропонують 8520 вакансій від 1245 військових частин. До співпраці залучено чотири онлайнових джоб-платформи: Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"На сьогодні більш як 8 тисяч вакансій розміщено, від понад 1200 військових частин. Більш ніж 100 тисяч людей відгукнулись на ці вакансії. Тобто ми бачимо великий інтерес до цих питань, і люди дивляться, відгукуються, шукають своє місце в армії", – розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
Ще одним зі способів долучитися до ЗСУ Бежевець назвав рекрутингові центри, які Міноборони наразі активно масштабує.
"Перший у нас є у Львові. До кінця цього місяця ще кілька відкриється, і найближчим часом ми хочемо охопити всі великі міста України", – розповів представник Міноборони.
За його словами, за місяць до рекрутингового центру у Львові звернулось близько трьох сотень осіб. "Ми вважаємо, що, оскільки це пілот і вперше Міністерство оборони таке зробило, то це безперечно успіх", – зазначив чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо на війні , як на війні 😠
Надіюсь ви не командир роти і т.д. бо ваші знання ниже плінтуса.....
Це називається не відповідність кваліфкації - що 100 % призведе до жертв, чи вам пофіг люди? Чи вони для вас м'ясо?
Саме більше, що ********** - це фактична неможливість звільнитися з армії. Це фактично рабтство на все життя. Я ще пам'ятаю хвилі мобілізації - третя хвиля, але там хоч було все прозоро. А підписав контракт - все, ти кріпак. Ви ж про це не кажете. Розумію. не маєте права
Чому не погодилися? Умови чи зарплата не влаштовує?
і за дурачків це ви в саму точку ..але вони зараз сплять .
Як же Тимошенко так вдало рекрутувався?
Чи для отримання доступу просто до корита потрібні не 8500 вакансій, а щось інше?
Робітники сто туди б не бігли.
Мені подобається назва вакансії "розвідник- гранатометник".
Чи класифікація саперів та снайперів.
Перші мають змогу лишитись здоров'я глибоко в тилу, другі - визначення "на нулі" якщо є поняття робочої відстані.
Обидві професії створені для стримування ворога, але з опису це не так.