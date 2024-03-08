РУС
В рамках проекта рекрутинга доступны 8,5 тыс. вакансий, - Минобороны

В рамках проекта по рекрутингу предлагают 8520 вакансий от 1245 воинских частей. К сотрудничеству привлечены четыре онлайновых джоб-платформы: Lobby X, Work.ua, Robota.ua и OLX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"На сегодняшний день более 8 тысяч вакансий размещено, от более 1200 воинских частей. Более 100 тысяч человек откликнулись на эти вакансии. То есть мы видим большой интерес к этим вопросам, и люди смотрят, отзываются, ищут свое место в армии", - рассказал уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец.

Еще одним из способов присоединиться к ВСУ Бежевец назвал рекрутинговые центры, которые Минобороны активно масштабирует.

"Первый у нас есть во Львове. До конца этого месяца еще несколько откроется, и в ближайшее время мы хотим охватить все крупные города Украины", – рассказал представитель Минобороны.

Читайте также: На популярные военные вакансии до 77 претендентов на одно место, – основатель Lobby X Грезев

По его словам, за месяц в рекрутинговый центр во Львове обратилось около трехсот человек. "Мы считаем, что, поскольку это пилот и впервые Министерство обороны такое сделало, то это, безусловно, успех", - отметил чиновник.

Минобороны (9551) мобилизация (2886) ВСУ (6859) рекрутинг (149)
Топ комментарии
+13
Ага. Заснув оператором дронів, а прокинувся піхотинцем. Як в казці.
08.03.2024 23:01 Ответить
+10
мабуть- вакансії "працівник ТЦК" всі заняті
08.03.2024 23:24 Ответить
+6
Це те саме, наприклад, щоб електрик встановив Windows Server ....
Надіюсь ви не командир роти і т.д. бо ваші знання ниже плінтуса.....
Це називається не відповідність кваліфкації - що 100 % призведе до жертв, чи вам пофіг люди? Чи вони для вас м'ясо?
09.03.2024 00:40 Ответить
Ага. Заснув оператором дронів, а прокинувся піхотинцем. Як в казці.
08.03.2024 23:01 Ответить
Буває і таке ,
бо на війні , як на війні 😠
08.03.2024 23:04 Ответить
Це те саме, наприклад, щоб електрик встановив Windows Server ....
Надіюсь ви не командир роти і т.д. бо ваші знання ниже плінтуса.....
Це називається не відповідність кваліфкації - що 100 % призведе до жертв, чи вам пофіг люди? Чи вони для вас м'ясо?
09.03.2024 00:40 Ответить
Та не треба ліпити горбатого. Ви ж воюєте. Я теж воював. Ви мене не дуже любите, знаю. Але ніякого рекрутингу немає. Совок як був, так і є

Саме більше, що ********** - це фактична неможливість звільнитися з армії. Це фактично рабтство на все життя. Я ще пам'ятаю хвилі мобілізації - третя хвиля, але там хоч було все прозоро. А підписав контракт - все, ти кріпак. Ви ж про це не кажете. Розумію. не маєте права
09.03.2024 01:05 Ответить
Так це є, навіть без контракту, чистий мобік сам по собі хрін його знає як звільнитися.
09.03.2024 02:38 Ответить
Так, але у мобіка дембель рано чи пізно буде
09.03.2024 03:16 Ответить
Не факт, з впливом того фактору що нових не нашкребти будуть відтягувати якомога більше.
09.03.2024 03:26 Ответить
На сьогодні більш як 8 тисяч вакансій розміщено, від понад 1200 військових частин. Більш ніж 100 тисяч людей відгукнулись на ці вакансії.


Чому не погодилися? Умови чи зарплата не влаштовує?
08.03.2024 23:03 Ответить
А в межах проекту бусифікації?
08.03.2024 23:04 Ответить
мабуть- вакансії "працівник ТЦК" всі заняті
08.03.2024 23:24 Ответить
Ні, дякую.
08.03.2024 23:26 Ответить
1200 військових частин...
09.03.2024 00:20 Ответить
Винаймайте ПВК
09.03.2024 01:24 Ответить
І ще. Тільки не ображайтеся. Поки не набігли дурачки, які будуть тут одне одного на фронт відправляти. Якщо умовний мешканець Сіверодонецьку, Авдіївки та Донецьку не хоче воювати за свої міста. Умовний мешканець Києва, Сум та Житомиру не мати бажання воювати за ці міста, які йому нафіг не потрібні. бо я був в Дебальцево і відчув все це на власній шкурі. І ТЦК до цих бичків претензій немає
09.03.2024 01:28 Ответить
Саме так і є...


і за дурачків це ви в саму точку ..але вони зараз сплять .
09.03.2024 03:33 Ответить
Висновок.Кордони 91го?
09.03.2024 08:20 Ответить
Воюют за страну, а не за міста. С ваших слов получается киевлянам кроме Киеве ничего "нафіг не потрібно".
09.03.2024 09:29 Ответить
То ідіть, воюйте
09.03.2024 23:52 Ответить
А вакантні посади в КМУ є? Я знаю день народження Конституції... Можу піти рекрутом в суді. Розгляну пропозиції прокуратури, ДБР, СБУ... Посади замзавхоза жОПи не пропонувати...
09.03.2024 01:38 Ответить
У вас шановний,метрика не така.Ти ба шо задумав!!!
09.03.2024 08:25 Ответить
Дав у пошуку "вакансія радник міноборони". Результат- ЗЕро.
Як же Тимошенко так вдало рекрутувався?
Чи для отримання доступу просто до корита потрібні не 8500 вакансій, а щось інше?
09.03.2024 05:36 Ответить
На громадському(не давно) показували як ремонтують техніку.
Робітники сто туди б не бігли.
Мені подобається назва вакансії "розвідник- гранатометник".
Чи класифікація саперів та снайперів.
Перші мають змогу лишитись здоров'я глибоко в тилу, другі - визначення "на нулі" якщо є поняття робочої відстані.
Обидві професії створені для стримування ворога, але з опису це не так.
09.03.2024 07:00 Ответить
А який сенс з цих вакансій, якщо ніхто не дасть дозвіл на переведення. Рапорт на переведення не дають написати - людей нема. І нехай там буде 1млн вакансій а тільки толку від цього нема. Пропаганда одна тільки від цього. Дякую, проходили.
10.03.2024 10:59 Ответить
 
 