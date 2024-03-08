В рамках проекта рекрутинга доступны 8,5 тыс. вакансий, - Минобороны
В рамках проекта по рекрутингу предлагают 8520 вакансий от 1245 воинских частей. К сотрудничеству привлечены четыре онлайновых джоб-платформы: Lobby X, Work.ua, Robota.ua и OLX.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"На сегодняшний день более 8 тысяч вакансий размещено, от более 1200 воинских частей. Более 100 тысяч человек откликнулись на эти вакансии. То есть мы видим большой интерес к этим вопросам, и люди смотрят, отзываются, ищут свое место в армии", - рассказал уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец.
Еще одним из способов присоединиться к ВСУ Бежевец назвал рекрутинговые центры, которые Минобороны активно масштабирует.
"Первый у нас есть во Львове. До конца этого месяца еще несколько откроется, и в ближайшее время мы хотим охватить все крупные города Украины", – рассказал представитель Минобороны.
По его словам, за месяц в рекрутинговый центр во Львове обратилось около трехсот человек. "Мы считаем, что, поскольку это пилот и впервые Министерство обороны такое сделало, то это, безусловно, успех", - отметил чиновник.
бо на війні , як на війні 😠
Надіюсь ви не командир роти і т.д. бо ваші знання ниже плінтуса.....
Це називається не відповідність кваліфкації - що 100 % призведе до жертв, чи вам пофіг люди? Чи вони для вас м'ясо?
Саме більше, що ********** - це фактична неможливість звільнитися з армії. Це фактично рабтство на все життя. Я ще пам'ятаю хвилі мобілізації - третя хвиля, але там хоч було все прозоро. А підписав контракт - все, ти кріпак. Ви ж про це не кажете. Розумію. не маєте права
Чому не погодилися? Умови чи зарплата не влаштовує?
і за дурачків це ви в саму точку ..але вони зараз сплять .
Як же Тимошенко так вдало рекрутувався?
Чи для отримання доступу просто до корита потрібні не 8500 вакансій, а щось інше?
Робітники сто туди б не бігли.
Мені подобається назва вакансії "розвідник- гранатометник".
Чи класифікація саперів та снайперів.
Перші мають змогу лишитись здоров'я глибоко в тилу, другі - визначення "на нулі" якщо є поняття робочої відстані.
Обидві професії створені для стримування ворога, але з опису це не так.