В рамках проекта рекрутинга доступны 8,5 тыс. вакансий, - Минобороны

В рамках проекта по рекрутингу предлагают 8520 вакансий от 1245 воинских частей. К сотрудничеству привлечены четыре онлайновых джоб-платформы: Lobby X, Work.ua, Robota.ua и OLX.

"На сегодняшний день более 8 тысяч вакансий размещено, от более 1200 воинских частей. Более 100 тысяч человек откликнулись на эти вакансии. То есть мы видим большой интерес к этим вопросам, и люди смотрят, отзываются, ищут свое место в армии", - рассказал уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец.

Еще одним из способов присоединиться к ВСУ Бежевец назвал рекрутинговые центры, которые Минобороны активно масштабирует.

"Первый у нас есть во Львове. До конца этого месяца еще несколько откроется, и в ближайшее время мы хотим охватить все крупные города Украины", – рассказал представитель Минобороны.

По его словам, за месяц в рекрутинговый центр во Львове обратилось около трехсот человек. "Мы считаем, что, поскольку это пилот и впервые Министерство обороны такое сделало, то это, безусловно, успех", - отметил чиновник.