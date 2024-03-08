УКР
"Шахеди" фіксуються неподалік Кривого Рогу, - Повітряні сили ЗСУ

шахед

Біля Кривого Рогу виявлені російські ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Кривий Ріг - перебувайте в укриттях! БпЛА типу "Shahed" неподалік міста, курс північний", - попередили у ПС.

безпілотник (4727) Кривий Ріг (1395) Повітряні сили (2952)
https://streamable.com/790syy
08.03.2024 23:20 Відповісти
