"Шахеди" фіксуються неподалік Кривого Рогу, - Повітряні сили ЗСУ
Біля Кривого Рогу виявлені російські ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Кривий Ріг - перебувайте в укриттях! БпЛА типу "Shahed" неподалік міста, курс північний", - попередили у ПС.
