"Шахеды" фиксируют неподалеку от Кривого Рога, - Воздушные силы ВСУ

У Кривого Рога обнаружены российские ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Кривой Рог - находитесь в укрытиях! БпЛА типа "Shahed" неподалеку от города, курс северный", - предупредили в ВС.

