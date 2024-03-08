"Шахеды" фиксируют неподалеку от Кривого Рога, - Воздушные силы ВСУ
У Кривого Рога обнаружены российские ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Кривой Рог - находитесь в укрытиях! БпЛА типа "Shahed" неподалеку от города, курс северный", - предупредили в ВС.
