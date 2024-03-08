РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5774 посетителя онлайн
Новости Война
1 542 5

"Шахеды" фиксируют неподалеку от Кривого Рога, - Воздушные силы ВСУ

шахед

У Кривого Рога обнаружены российские ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Кривой Рог - находитесь в укрытиях! БпЛА типа "Shahed" неподалеку от города, курс северный", - предупредили в ВС.

Читайте также: ПВО уничтожила 33 "шахеда" из 37, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (4130) Кривой Рог (1432) Воздушные силы (2616)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://streamable.com/790syy
показать весь комментарий
08.03.2024 23:20 Ответить
Так у Кривому Розі ж нікого із Зеленських, уже немає! Вивезли !!
🤔🤔🤔🤬🤬🤬
показать весь комментарий
08.03.2024 23:31 Ответить
 
 