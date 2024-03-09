УКР
Новини
Ворожа авіація запускає КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

каб

Наразі російська військова авіація запускає керовані авіабомби на територію Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Донецька область (9356) бомбардування (348) Повітряні сили (2952)
Коментувати
Щось їх давно не збивали. Розлеталисі. Треба повторити ''сухєрпад'.
09.03.2024 11:45 Відповісти
Не так просто,потери среди ПВО тоже были.Не понимаю как можно выставлять комплексы С-300 без прикрытия от от разведовательных беспилотниеков.
09.03.2024 12:30 Відповісти
 
 