Ворожа авіація запускає КАБи на Донеччину, - Повітряні сили
Наразі російська військова авіація запускає керовані авіабомби на територію Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
