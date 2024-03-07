УКР
Окупанти скинули авіабомбу КАБ-500 на Костянтинівку, постраждало двоє цивільних

донеччина,костянтинівка

Російські окупанти скинули авіабомбу КАБ-500 на місто Костянтинівка на Донеччині. Постраждало двоє цивільних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

7 березня 2024 року, близько 15:10, окупанти нанесли авіаудар "КАБ-500" по м. Костянтинівці. Внаслідок влучання бомби по приватній житловій забудові отримали тілесні ушкодження двоє містян: 43-річному чоловіку з різаними ранами голови надано допомогу на місці, а жінку 76 років доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою й пораненням обличчя. Під час атаки окупаційних військ постраждалі перебували в своїх оселях та дістали ушкодження від розбитого скла.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 35 домогосподарств, 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережу й 5 автомобілів.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

