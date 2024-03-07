Оккупанты сбросили авиабомбу КАБ-500 на Константиновку, пострадали двое гражданских

Российские оккупанты сбросили авиабомбу КАБ-500 на город Константиновка Донецкой области. Пострадали двое гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

7 марта 2024 года, около 15:10, оккупанты нанесли авиаудар "КАБ-500" по г. Константиновке. В результате попадания бомбы по частной жилой застройке получили телесные повреждения двое горожан: 43-летнему мужчине с резаными ранами головы оказана помощь на месте, а женщину 76 лет доставили в больницу с минно-взрывной травмой и ранением лица. Во время атаки оккупационных войск пострадавшие находились в своих домах и получили повреждения от разбитого стекла.

Кроме того, взрывной волной повреждено по меньшей мере 35 домохозяйств, 2 многоквартирных дома, админздание, электросеть и 5 автомобилей.

Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

