4 987 9

Піротехніки вилучили і знищили авіабомбу ФАБ-500, яка впала на горище житлового будинку в Костянтинівці й не розірвалася. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Піротехніки ДСНС вилучили і знищили нерозірвану авіабомбу ФАБ-500 у Костянтинівці на Донеччині, яку окупанти скинули на житловий сектор.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Піротехніки ДСНС знищили авіабомбу ФАБ-500, яку авіація окупанта скинула на житловий сектор м. Костянтинівка. Снаряд влучив у приватний житловий будинок та не розірвався", - йдеться в повідомленні.

Нерозірвана авіабомба ФАБ-500

Як зазначається, піротехніки вилучили небезпечний боєприпас та знищили на спеціальному підривному майданчику.

Нерозірвана авіабомба ФАБ-500
Нерозірвана авіабомба ФАБ-500

Нерозірвана авіабомба ФАБ-500
Нерозірвана авіабомба ФАБ-500

бомба (241) Донецька область (9336) ДСНС (5243) Костянтинівка (422)
Нихерасе какой чердак, даже 500 килограммовая боба не пробила
показати весь коментар
07.03.2024 16:51 Відповісти
Хорошо строили, молдаване наверно)
показати весь коментар
07.03.2024 17:08 Відповісти
Молдован тут вчили.
показати весь коментар
07.03.2024 21:08 Відповісти
Дякуємо Богу і піротехнікам!
показати весь коментар
07.03.2024 17:06 Відповісти
жах, найбільше мені подобається братва яка приймає участь в роботі, 1 шурупає 5 стоять і дивляться
показати весь коментар
07.03.2024 17:12 Відповісти
А сколько генералов НАТО были на том чердаке?
показати весь коментар
07.03.2024 17:13 Відповісти
Херрасе у людей чердаки! Из бетонных плит перекрытие что ли?!
показати весь коментар
07.03.2024 17:35 Відповісти
https://t.me/voynareal/85072 💥Момент прильоту дрону по заводу "Сєвєрсталь" у Череповці Влада Вологодської області підтвердила, що це був саме БПЛА, між іншим відстань від України до місця прильоту, близько 1000км.
показати весь коментар
07.03.2024 17:50 Відповісти
дякую !
шикарне відео, особливо там де "технологічна проблемка" у цеху
показати весь коментар
07.03.2024 17:58 Відповісти
 
 