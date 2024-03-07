Піротехніки вилучили і знищили авіабомбу ФАБ-500, яка впала на горище житлового будинку в Костянтинівці й не розірвалася. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Піротехніки ДСНС вилучили і знищили нерозірвану авіабомбу ФАБ-500 у Костянтинівці на Донеччині, яку окупанти скинули на житловий сектор.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Піротехніки ДСНС знищили авіабомбу ФАБ-500, яку авіація окупанта скинула на житловий сектор м. Костянтинівка. Снаряд влучив у приватний житловий будинок та не розірвався", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, піротехніки вилучили небезпечний боєприпас та знищили на спеціальному підривному майданчику.

