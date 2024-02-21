Дві КАБ, які окупанти скинули на Куп’янськ, не вибухнули. Їх знешкодили сапери. ВIДЕО

У Куп’янському районі Харківської області вибухотехніки Нацполіції знешкодили дві керовані російські авіабомби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як зазначається, щоденно російська армія завдає ударів по Куп’янську Харківської області. Лише впродовж одного дня росіяни кинули на місто 10 авіабомб ФАБ-250 та ФАБ-500 з керованими модулями планування та корекції. Кожна така "розумна" авіабомба містить в собі 250 або 500 кг вибухівки.

Дві авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500, скинуті з російських літаків, не вибухнули. Одна з них впала у житловому районі Куп’янська у дворі багатоповерхівок. Інша керована авіабомба впала на присадибній ділянці за житловими будинками у Куп’янському районі.

Луганські вибухотехніки, які у складі зведеного загону вибухотехнічної служби Національної поліції України працюють на Харківщині, демонтували з авіабомб детонатори та транспортували у безпечне місце для знищення.

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