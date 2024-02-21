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Дві КАБ, які окупанти скинули на Куп’янськ, не вибухнули. Їх знешкодили сапери. ВIДЕО

У Куп’янському районі Харківської області вибухотехніки Нацполіції знешкодили дві керовані російські авіабомби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як зазначається, щоденно російська армія завдає ударів по Куп’янську Харківської області. Лише впродовж одного дня росіяни кинули на місто 10 авіабомб ФАБ-250 та ФАБ-500 з керованими модулями планування та корекції. Кожна така "розумна" авіабомба містить в собі 250 або 500 кг вибухівки.

Керована авіабомба у Купянську

Дві авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500, скинуті з російських літаків, не вибухнули. Одна з них впала у житловому районі Куп’янська у дворі багатоповерхівок. Інша керована авіабомба впала на присадибній ділянці за житловими будинками у Куп’янському районі.

Луганські вибухотехніки, які у складі зведеного загону вибухотехнічної служби Національної поліції України працюють на Харківщині, демонтували з авіабомб детонатори та транспортували у безпечне місце для знищення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Куп’янська: окупанти скинули на місто щонайменше 5 авіабомб. ФОТОрепортаж

Автор: 

бомба (234) Нацполіція (15176) Харківщина (6054) Куп’янськ (760)


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Херовані бомби...
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21.02.2024 21:28 Відповісти
Пропоную відомству Буданова вибухівку з цих КАБів закласти під будинок російського літуна, який цю авіабомбу скинув. І визітівку металеву. Хай виживші сусіди подякують пілоту-співмешканцю.
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21.02.2024 21:50 Відповісти
А где кстати наши КАБы которые у нас еще год назад анонсировали что у нас их будет сотни на месяц? А как с рашисов зато смеемся. Только они ежедневно сотнями таких авиабомб перемалывают нашу оборону.
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21.02.2024 22:08 Відповісти
Мусор
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21.02.2024 22:26 Відповісти
а безопасно разобрать и отправить назад никак? а то, говорят, мол, снарядов нет и под 6к уе за один барыжат.
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21.02.2024 22:35 Відповісти
Бережіть себе, хлопчики. Бог у поміч
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21.02.2024 23:08 Відповісти
Це схоже на велику кількість проблем. Проблем з крилами і з бомбами.

Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.
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22.02.2024 03:58 Відповісти
 
 