4 047 73

На перельоти Зеленського у 2023 році витратили понад 33 млн грн, - ДУС. ДОКУМЕНТ

зеленський

На авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з головою держави Володимиром Зеленським впродовж 2023 року було витрачено понад 33 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у відповіді Державного управління справами на запит LIGA.net.

"Касові видатки на послуги з нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України у 2023 році становили 33 728,112 гривень", - зазначили у ДУС.

Перельоти Зеленського
Перельоти Зеленського

Топ коментарі
+28
І яка користь для країни від тих польотів, якщо снаряди для ЗСУ добуває Президент Чехії???
показати весь коментар
09.03.2024 12:29 Відповісти
+20
А скільки ще млн на брехню, мародерство, зраду - порахували , нарід 73 % ?
показати весь коментар
09.03.2024 12:24 Відповісти
+16
Ну це дрібниці насправді. Особливо на фоні телесеріалів, телемарафону, доріг і т.п.
Окрім звісно цікавого моменту - а скільки з бюджету пішло на вояжі Восьмигривневої Скумбрії? Я розумію необхідність польотів президента, але по якій статті проходять тури його пасії?
показати весь коментар
09.03.2024 12:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За Оман теж порахували, чи путін заплатив?
показати весь коментар
09.03.2024 12:31 Відповісти
Патрушев все оплатив 🙁
показати весь коментар
09.03.2024 12:53 Відповісти
Все оплатили українці своїми життями, містами, частиною здачею півдня, Азовським морем зі всіма ресурсами і базами відпочинку, Новокаховською ГЕС і Запорізькою АЕС. А скільки ще всього попереду?
показати весь коментар
09.03.2024 16:32 Відповісти
На содержание Президента в день тратится 5 000 000 грн ! Т е 1 000 000 в день на каждого эффективного менеджера
показати весь коментар
09.03.2024 12:37 Відповісти
Зеленский один из пяти лиц исполняющих обязанности?
показати весь коментар
09.03.2024 15:04 Відповісти
На це грошей не жалко.
Втрати , у цілому, виправдані.
Коаіна в 2023 була в тяжкому стані.
Треба було створювати коаліцію партнерів. А завжди витрати на травел.

Можно проаналізувати кожний візіт, але без витрат на дорогу нічого не буде.

Можно критикувати Президента Зеленського за багато кроків, але не за цей.

Світ треба трясти, щоб він не заспокоювався як хоче ху&ловська пропаганда.
Світ мае чути Україну.
показати весь коментар
09.03.2024 13:02 Відповісти
Що? Це в якій реальності?
показати весь коментар
09.03.2024 13:54 Відповісти
я не знаю, що воно зробило на добро Україні , хоть щось- підкажіть..
показати весь коментар
09.03.2024 12:35 Відповісти
Орел має літати! (с)
)))
показати весь коментар
09.03.2024 12:26 Відповісти
Цей "орел" повинен сідіти, кукарікати та гівно клювати.
показати весь коментар
09.03.2024 13:20 Відповісти
А на дЄрмаки скільки витратили З БЮДЖЕТУ ? чмохіло без державної посади, а бабло отримує з податків українців замість з кишені наймача цього "талановитого" крота прИзИдента зеленского.
показати весь коментар
09.03.2024 12:28 Відповісти
А Порошенко і Пашинського не пускають за патронами в Європу.
показати весь коментар
09.03.2024 12:32 Відповісти
А Президенти Країн Балтії, такі млн розтрати бюджету, не вчиняють!!
Користуються місцями в економ класах… і без тягання за собою отари челяді з чумаданами!! Тому в Бюджеті України і є те, про що скиглять, Міністр фінансів з Шмигалем…
Рахункову палату, очолює особа від Зеленського, тому й наслідки такі…
показати весь коментар
09.03.2024 12:29 Відповісти
Не, ну, это такое... Не на электричках же ему по заграницах гасать. Тем более, что деньги не бог знает какие. Пусть летает. Зелина маланская манера нагловато клянчить работает. Хоть он, правда, мудила, меру не особо чувствует..
показати весь коментар
09.03.2024 12:30 Відповісти
,, банда ліквідаторів у владі ,, С.І.Хмара .
показати весь коментар
09.03.2024 12:31 Відповісти
без пессімізму, шановний!
а якби майданівці при владі?
мали шанс - не сподобалось, а тепер вже шо понаржали...
показати весь коментар
09.03.2024 13:06 Відповісти
Тим більше, що вовина мыінєтчіца не живе в Україні. Тобто кожен її чартер+проїзд з Лондона в Києв коштує нам сотні тисяч гривень. І це не рахуючи держ охорону і всі супутні послуги
показати весь коментар
09.03.2024 13:57 Відповісти
Ой як дорого в нас на білети 95 кварталу і це під час війни,коли ми пенсіонери перераховуємо із своїх пенсій для ЗСУ А скільки пустих "туристичних" поїздок нашої влади ?
показати весь коментар
09.03.2024 12:41 Відповісти
Вася, як би не підтримка Західу ти б вже давно був без пенсії.

Якщо сідіти дома, не зустрічаються з лідерами світу,
то за Україну ніхто нічого робить не буде.
І пенсій не буде, і зброї не буде. Нічого.

Вода камінь точе.
показати весь коментар
09.03.2024 13:07 Відповісти
Зе їздить по світу і просить все для армії ,добре , як Ви кажете ,
але чому Він за кордон заборонив виїжджати депутатам
із опозиціі ,
чому зпборонив телевізійні канали від тоїж таки опозиціі ,
тільки тому , що вони не завжди дують в його дудку ?
показати весь коментар
09.03.2024 14:02 Відповісти
А бензин чого не порахували, він же ще і їздить😅
показати весь коментар
09.03.2024 12:42 Відповісти
та лано майже 1 млн доллярів - хіба це гроші?
буба майдрівник,
суто по державнив ділах, суто по них...
а відняти мівіну?
так майже i дебіт з кредітом і нос в нос!
показати весь коментар
09.03.2024 12:51 Відповісти
Для преЗедента нашоі краіни , 33млн грн на вояжі то мізер ,
а от в оффшори йде набагато крутіші сумми 😠
показати весь коментар
09.03.2024 12:57 Відповісти
"Президентські крила - літаки та вертольоти. Зараз найчастіше президент користується українським літаком - АН-148. Але закордон іноді літає на "Аеробусі" 319. Його колись замовляв Ющенко, а купив Янукович. Там є окремий кабінет, зал для засідань та спальня.

Лише перельоти у 2018-му коштували державі 88 мільйонів гривень. Їх заплатили Державному авіаційному підприємству. До цієї суми треба ще додати вартість палива, зарплату пілотам та страхування. Щонайменше було 25 поїздок за кордон - один такий візит коштує до 2,5 мільйонів гривень. " https://www.unian.ua/politics/10500036-litaki-harchuvannya-ta-avtopark-skilki-ukrajinci-vitrachayut-na-utrimannya-prezidenta-video.html Джерело.
показати весь коментар
09.03.2024 13:09 Відповісти
Якщо порівняти по тодішньому та сьогодняшньому курсі долару, то у 2018р президентських перелеьотів було приблизно на $3,25 млн, у 2023р - на приблизно $878 тис.
показати весь коментар
09.03.2024 13:36 Відповісти
.. не поширюйте дурниць.. 148 стоїть у Борисполі під парканом. 319 пройшов **незаплановану** модернізацію під бажання хрипатого і стоїть на одному закордонному аеродромі! У Туреччину хрипатий прилетів на літаку чеських ВПС.. Наш 319 фактично не використовується із за питань безпеки.
показати весь коментар
09.03.2024 20:10 Відповісти
Які ще дурниці ? Там є посилання на джерело.
показати весь коментар
10.03.2024 10:22 Відповісти
..Ви до того наівна людина..що посилання на джерело у Вас не викликає сумнівів? Деякі **джерела** у тому році вже у Ялті каву пили... і у лютому 2022 не намагалися здавати Україну. Ну якщо послухати ИксперДів накшталт лже-полковника світана... та ще кількох **знаменитих** то враження та сподівання перевршать реальність і факти. Оуе і є Ваші сумнозвісні **джерела**!!))) А якщо трохи подумати..а ще зайти в інтернет та подивитися наш сумнозвісний аеропорт Бориспіль... які особливо пришелепкуваті хочуть відновити і почати літати...то побачите..як на урядовій стоянці стоїти урядовий Ан-148...та й достатньо багато покинутої техніки. І там Ви побачите..як дурноголові стягнули літаки до кучі і розмістили їх біля сховища ПСМ..))) Однієї ракети у сховище достатньо... щоб позбутися пару десятків літаків.. Оце реальне **ДЖЕРЕЛО**__))))
показати весь коментар
10.03.2024 11:34 Відповісти
Ще раз-там вказано джерело. Невже складно по посиланню зайти на нього та подивитись дату публікації ? Так зрозуміліше ?
показати весь коментар
10.03.2024 11:40 Відповісти
.. так Ви тут обговорюєте сам з собою події п*ятирічної давнини? А я то думав..що ми про СЬОГОДНІ розмовляємо? Інші теж про сьогодні! То питання..**де Ви так затрималисяу часі?** Може Ви і зараз будете стверджувати..що і на чому хрипате літає по Вашому? А я Вам скажу..що вкрай рідко на нашому 319... Критично рідко. Сцить хрипате літати на наших літаках та вертольотах. Навіть до кордону..щоб звідти вилетіти їде потягом..чи машиною. ))) Сциться хрипате по повній.
показати весь коментар
10.03.2024 11:46 Відповісти
..Ви мене на **джерело** направили..))) Ви то хоть рік видання там побачили? 2019.... Де ж Ви так затрималися у часі ?))))
показати весь коментар
10.03.2024 11:39 Відповісти
Нарешті здогадалися на дату публікації подивтится ? Знаєте для чого те посилання ? Підкажу-тільки для того, щоб порівняти вартість перельоів при попередньому та нинішньому президентах. Бо для деяких перельоти зе-це надкосмічні суми та марнотратство.
показати весь коментар
10.03.2024 11:44 Відповісти
.. нарешті Ви попробували невдало викрутитися! Коли я написав про чеський літак ВПС.. на якому воно прилетіло до Туреччини..а до того літав на літаках ВПС США.. Британії... Франції... ТО ВИ МЕНЕ НА ДЖЕРЕЛО НАПРАВИЛИ!!??? А джерело про інше говорить. І повірте.. аренда закордонного літака..та ще й військового... це В РАЗИ більші витрати..ніж на своєму... Навіть у порівнянні з 2019 роком. В РАЗИ!!! Я прекрасно розумію.. що ці гроші відрахують з коштів ..наданих державі на зброю та оборону... А може Ви думаєте..що Єрмак у США ..чи скумбрія по 8 грн. літають по країнам на рейсових літаках? Ви так далекі від реальності... і навіть не здогадуєтеся..як далеко Ви зайшли і сховалися!!)))
показати весь коментар
10.03.2024 11:53 Відповісти
".. нарешті Ви попробували невдало викрутитися! "
У вас з усвідомленням проблеми ? Ще раз, якщо погано доходить-мені нецікаво, на чому, як, коли і до кого літає хрипате. Цитата, в якій було і про літаки-була наведена для того, щоб розуміти, що йдеться про "президентські крила", а саме-про польоти президентів, бо без цього уточнення, подальше цитування про "Лише перельоти у 2018-му коштували державі 88 мільйонів гривень. " могло би кимось невірно сприйнятися, що мова йде лише про президентські перельоти. Цифра 88 у 2018-лише для порівняння з цифрою 33 у 2023. Тож не вплутуйте мене у свою коспірологію про "невдале викручування" та інше. Я навів просто факти у цифрах, не більше того. Що ви там собі додумали, якщо не вмієте просто осмислити написане-мені нецікаво.
показати весь коментар
10.03.2024 12:07 Відповісти
..я з Вами згоден! Нема сенсу щось обговорювати з людиною..яка вважає сьогодняшні витрати (реальні) з казковими.. (джерелами) пятирічними... меншими...))) Особливо з людиною..яка довіряє **джерелам** І ціфірки викладені у листі ОПи з сумою біля 900000 доларів..Вам нічого не сказали? Може Ви не знаєте...що вартість ОДНІЄЇ тони керосину вартує від 1000 до 1200 доларів за тону.? Може Ви не знаєте... що навігаційні збори на перельоті від того ж Жешува до Стамбула коштують від 50-60 доларів за 100 км? А може Ви не знаєте... що аеропорт Стамбул ..це коммерційна організація..і навіть державні турецькі літаки ( не авіакомпаній) платять за використання його. Держава платить! А тут прилетів хрипатий..і все БЕЗКОШТОВНО? То може Ви трошечки включите мозок..і на пальцях порахуєте..щоб посміятися з листа про **РЕАЛЬНІ** кошти витрачені на катання хрипатого та шобли по світу? Чи може скумбрія у США літала безкоштовно..чи за свій кошт? Ваше ПОРІВННЯ..це дитяче мислення... різниці на папері цифри 88 та 33...)) І не більше! Найкращого!! І починайте вже хоч трохи думати... Бо буде як у 2019... Тільки вже ржати нікому буде!
показати весь коментар
10.03.2024 12:32 Відповісти
. Бо для деяких перельоти зе-це надкосмічні суми та марнотратство. От у цій Вашій фразі ВСІ ВАШІ ДУМКИ!!!!!)))))))))))))))))
показати весь коментар
10.03.2024 12:34 Відповісти
Я сказав тільки те що я сказав. "Розумний-зрозуміє, дурний-навигадує".
показати весь коментар
10.03.2024 16:05 Відповісти
.. та що тут розуміти!? Коли бачиш ..чи читаєш поціновувача зеленої погані... то трошки блюванути хочеться..))) Які ж ви гидотні... зелені потвори!!!!
показати весь коментар
10.03.2024 19:27 Відповісти
Притрушене, де я зелених поціновував ? Конкретніше, де ? Я ж кажу, що тупе, що не зрозуміє-то напридумує. Піди проблюйся вже, може трохи бачити та розуміти почнеш. Хоча-навряд чи, раз досі не дойшло.
показати весь коментар
10.03.2024 20:05 Відповісти
Якщо досі не дійшло, я поясню останній раз. Цитата про 88 мільйонів була для тих, хто вважає, що 33-це величезні кошти і такого не має бути. Для того, щоб показати, що це нормально, бувало і більше. А зовсім не вибілювання чи поціновування зеленої шобли чи хрипатого. Так дійшло ? На цьому-гудбай, годувати і далі недалекого тролля мені нецікаво.
показати весь коментар
10.03.2024 20:22 Відповісти
я тобі...дурноголовеньке...ще раз нагадаю!! . Бо для деяких перельоти зе-це надкосмічні суми та марнотратство. От у цій Вашій фразі ВСІ ВАШІ ДУМКИ!!!!!)))))))))))))))))

І повторюю для недалекого розумово!! Зелена паскуда витрачає і витратив на свої вояжі у рази більше..ніж ти там нарахував! І всі твої дописи... це реальне відбілювання зеленої тваринки..яка тобі ..дурноголовому... написала листа.. де цифрою у 900 тисяч доларів познущалася над тобою! Сама відстала авіакомпанія з одним ..двома літаками і з рідкими перельотами по Європі отримує до 700-800 тисяч у рік.... А тут вояжі по всьому світу. ТИ б ..недолугеньке... порахувало..чи спитало ..скільки коштує переліт з Жешува до США та назад. Щоб щось у макітрі зв*якнуло. І тобі... безмозкове поясню... що один рейс вантажного літака ВАНТАЖНОГО!!! зі Стамбула до Жешува коштує 56000 доларів... Літак класу С-130... ))) Це ТРИ!!! години польоту...навіть менше...))) Може щось до телепня і дійде..але навряд..!!))))
показати весь коментар
10.03.2024 20:38 Відповісти
..і мені дуже сподобалося Ваше порівняння з попереднім!!))) То може попередній у час війни відправив свій 319 на реставраційну віднову салону літака? Чи літати бородатому клоуну у військовому прикіді заважала відсутність новійшої акустично телевізійної системи? А може хрипатому достатньо було б літати на військовому Ан-26 ВПС України? Туреччина... Болгарія..Албанія.. недалеко... Але воно їде до кордону..куди летить чеський літак..щоб доставити тіло у Стамбул...?? То може це не марнотратство?
показати весь коментар
10.03.2024 12:01 Відповісти
За чей счет банкет? И какая польза?
показати весь коментар
09.03.2024 13:11 Відповісти
33 на перельоти, так, зрозуміло, єдине не зрозуміло на шо підуть 18 міліардів 800 міліонів гр. запланованих на утримання Влви та йогго жОПи у 2024 році.
показати весь коментар
09.03.2024 13:21 Відповісти
я особисто за Зеленського не голосував, але для чого цей дурнуватий ви_ер.
показати весь коментар
09.03.2024 13:26 Відповісти
Ржали коли Яценюк літав економклассом ?
показати весь коментар
09.03.2024 15:02 Відповісти
русня радіє, зелені радіють, шо клован зняв фахового Генерала.
і сам собою нарисовується питання, а русня і зелені не тіж самі люде?
показати весь коментар
09.03.2024 13:46 Відповісти
і тупа безумна краба приглохла і відрапортувалась.
завдання виконане, товариш клован!
показати весь коментар
09.03.2024 14:01 Відповісти
В цій новині не повна інформація. На перельоти і закордонні вояжі радників із ОП було витрачено із бюджету 10 млн гривень. Ще раз, радники радників із Банкової прогуляли у своїх вояжах 10 мільйонів наших з вами гривень! І це ще не все: персонаж на прізвище шаурма, тільки за одну ніч в готелі наночував на більш ніж 150 тисяч гривень!
Ані сдєлалі вас вмєстє
показати весь коментар
09.03.2024 13:50 Відповісти
Один політ до Туреччини обійшовся у 2 мільйони корун (приблизно 82 тисяч євро). За цей політ внесла оплату Чехія, тому ми точно знаємо його вартість.

Вартість години польоту на літаку Airbus становить 180 тисяч корун (7,350 євро в годину), а на Gripen - 650 тисяч корун (26,530 євро в годину).

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/volodymyr-zelenskyj-armada-cesko-vladni-letka-airbus-gripen.A230809_093921_domaci_ivos

Отже, 33 мільйони гривень це 790 тисяч євро. Іншими словами, це максимум 107 годин польоту на Airbus, не враховуючи вартість паркування на аеродромах.
показати весь коментар
09.03.2024 13:56 Відповісти
А скільки коштували поїздки дЄрмака, хто сплачував і на якій підставі...?
показати весь коментар
09.03.2024 14:03 Відповісти
А скільки безпілотників можна було закупити на ці гроші, що витратилили на нікчемного туриста?
показати весь коментар
09.03.2024 14:44 Відповісти
мільярди на марафон
мільярди в кишеню
показати весь коментар
09.03.2024 14:46 Відповісти
А ще в рази більше витратили на його зальоти!
показати весь коментар
09.03.2024 14:51 Відповісти
підар літає,гроші народні тратить!
показати весь коментар
09.03.2024 14:52 Відповісти
Царь развлекается.
показати весь коментар
09.03.2024 16:16 Відповісти
А можна навпаки, всі державні кошти витрачати на ЗСУ, а вояжі президента проводити за рахунок волонтерських зборів прихильників 73%?
показати весь коментар
09.03.2024 16:34 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 19:08 Відповісти
буратінка продовжує жити у власне задоволення. То не його війна.
показати весь коментар
09.03.2024 23:54 Відповісти
 
 