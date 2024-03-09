На перельоти Зеленського у 2023 році витратили понад 33 млн грн, - ДУС. ДОКУМЕНТ

На авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з головою держави Володимиром Зеленським впродовж 2023 року було витрачено понад 33 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у відповіді Державного управління справами на запит LIGA.net.

"Касові видатки на послуги з нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України у 2023 році становили 33 728,112 гривень", - зазначили у ДУС.





