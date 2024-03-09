УКР
Двоє воїнів 25-го штурмового батальйону 47-ї механізованої бригади ліквідували дев’ятьох російських штурмовиків під Авдіївкою. ВIДЕО

Двоє українських воїнів 25-го штурмового батальйону 47-ї механізованої бригади ліквідували дев’ятьох російських штурмовиків. Повідомляється, що це сталося під Авдіївкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, російських штурмовиків притиснули до землі вогнем. Українці закидали росіян гранатами, а потім один із наших воїнів вийшов на повний зріст з окопа і ліквідував усіх штурмовиків.

Дивіться: Бійці 128 бригади ліквідували командира батальйону "Ахмат". ВIДЕО

армія рф (18498) ліквідація (4363) Авдіївка (2342)
+66
Красава! Воїн із стальними яйцями.....
09.03.2024 14:06 Відповісти
+46
Стрілковка в упор.... Пипець жестяк.
Бережіть себе хлопці.
09.03.2024 14:09 Відповісти
+29
Героїзм та хоробрість українських воїнів, дуже відрізняєтьця від дій та вчинків говнокомандувача!
09.03.2024 14:23 Відповісти
Красава! Воїн із стальними яйцями.....
09.03.2024 14:06 Відповісти
Тут Пан або пропав.
09.03.2024 15:48 Відповісти
10.03.2024 02:59 Відповісти
Стрілковка в упор.... Пипець жестяк.
Бережіть себе хлопці.
09.03.2024 14:09 Відповісти
Оце да.. оце війна.. битися би без важкої артилерії, були би вже десь під мацквою..
09.03.2024 14:16 Відповісти
Бились ми б зброєю середньовіччя кацапи б зараз обороняли владивосток
10.03.2024 22:05 Відповісти
Получи рашист гранату -- розпишись за паровоз
09.03.2024 14:17 Відповісти
Героїзм та хоробрість українських воїнів, дуже відрізняєтьця від дій та вчинків говнокомандувача!
09.03.2024 14:23 Відповісти
Титани!
09.03.2024 14:27 Відповісти
Фермопіли ....
таке враження що і не було тих 1000+ років
все так же нос в нос...
09.03.2024 14:28 Відповісти
Безумству храбрых поем мы песню. Вся Украина на вас держится!
09.03.2024 14:30 Відповісти
Ніби ті 6 вже були мертві, чи без свідомості?
09.03.2024 14:45 Відповісти
В них свідомості ніколи і не було ...
09.03.2024 15:09 Відповісти
Думаю були або вбиті або поранені, і він іх добив. Б
09.03.2024 15:31 Відповісти
Теж звернув увагу. Як лежали так і лежать. ніхто навіть не ворухнувся. Таке враження, що вони до того вже були 200.
09.03.2024 16:15 Відповісти
Это называется "контрольный выстрел"
09.03.2024 17:20 Відповісти
Какие 6, не 6 а 9
09.03.2024 17:55 Відповісти
Чи просто злякалися?
09.03.2024 14:46 Відповісти
Ми на рідній землі! кацапи в аду!
09.03.2024 14:49 Відповісти
Думаю таких героїв немає ні в одній країні світу.Американські Котики викликали б на допомогу 4 Апачі ,два Ф-35 і в їх сторону би рухалися 10 Амбрасів
09.03.2024 15:13 Відповісти
В чомусь можливо ви праві. В армії США не часто бувають випадки коли героїзм компенсує технічну підтримку, як Апачі, винищувачі, AC130J, дрони, артилерія. ВСУ воює по канонах Другої світової, нажаль і політичні цілі ОП тільки погіршують ситуацію.

США втратили в війнах Іраку і Афганістану 8000 солдат. Це так, їжа для роздумів, на рахунок найціннішого ресурсу в армії

США втратили в війнах Іраку і Афганістану 8000 солдат. Це так, їжа для роздумів, на рахунок найціннішого ресурсу в армії
09.03.2024 15:37 Відповісти
"...воює по канонах Другої світової..." бо Америка не дає зброї стільки щоб воювати абрамсами та апачами. Підніми свою дупу та вийди до Капітолію та попротестуй, а якщо ще й маєш американське громадянство то й повимагай дати зброю, якої на складах та полігонах в США що тієї "грязі" - сотні, тисячі, десятки тисяч, а чогось типу снарядів 155 мм то й мільйони іржавіють та стоять без діла. Замість затрат на утилізацію тієї зброї хай дадуть її Україні. Ми з задоволенням утилізуємо її по кацапах та в кацапстані. А розповідати тут про канони нам не треба. Ми їх добре знаємо, бо вони у нас практичні, тобто перевірені зараз на практиці.
09.03.2024 17:44 Відповісти
Цікаво! Чи маєте досвід чи звідки така поінформованість? Навіть якщо і дрони, то дуже ризиковано навіть для обстріляного бійця, бо це не комп'ютерна іграшка з декількома життями.
09.03.2024 20:29 Відповісти
👍🤝🙂
10.03.2024 09:36 Відповісти
Менi дуже цiкаво, як би вони воювали на своеi землi?!
Украiнськi воiни-найкращi в свiтi!
10.03.2024 09:35 Відповісти
Четко, хладнокровно, с контрольным - МОЛОДЦЫ!
09.03.2024 15:35 Відповісти
Може б і не "чётко" і не "хладнокровно" і не "с контрольным" а навіть винесли б тих поранених орків та допомогли їм, щоб ну хоч би для обміну, але як подивилися на знущання та розстріли наших полонених та з відрізаннями голів ще живим хлопцям, то тому і вирішили, що тільки чітко і холоднокровно і з контрольним, бо то не люди, то нЕлюди... Нема їм місця на Землі. Тільки в землю.
09.03.2024 17:56 Відповісти
2м выносить ?! И оставить позиции, рискнуть ради "благородства"!? )))
Не смешайте, благородные быстро умирают!
Вы бы умерли с такими манерами ОЧЕНЬ БЫСТРО!!!!
10.03.2024 00:40 Відповісти
Гидотну кацапську мову не розумію. Тут український сайт, тому будь ласка українською і тоді подискутуємо
10.03.2024 11:20 Відповісти
У кацапів нема нічого свого, навіть мови. Тому не нагнітайте.
10.03.2024 22:08 Відповісти
Згоден. Вони користуються штучною мовою і як завжди у когось вкраденою.
11.03.2024 19:21 Відповісти
будь яка мова штучна. До речі, на руській мові написані усі ділові папери та письма київського князя Мономаха.
14.03.2024 08:01 Відповісти
На відео результат проваленої бубосею моб політики.
Героїзм солдатів це в 99% випадків результат пройопу керівництва. Тут повезло, але при перевазі 9 на 2 це буває дуже рідко..
09.03.2024 16:23 Відповісти
При обороні і така нерівнисть нівелює перевагу атакуючих
09.03.2024 17:02 Відповісти
Не плутай перевагу з професійністю.
09.03.2024 17:57 Відповісти
Молодці воїни!!! Ангела охоронця вам на все життя!!!
09.03.2024 16:56 Відповісти
Черговим українським супергероям-респект...
09.03.2024 16:56 Відповісти
Тут просто професіонали з великим практичним досвідом. Якщо простіше, то в перших боях вижили, а потім війна навчила так воювати, щоб вижити.
09.03.2024 18:00 Відповісти
Зараз Макрон вигнав своє воїнство на полігон. Французи в **** - як це так, бути в польових умовах добу підряд?!!
Почали скиглити. І ці люди вчили наших хлопців якихось "стандартів НАТО". Ось стандарти!!
Згадую "статейку" якогось французького журналіста який в 2015р. побував на передовій... врізалась в пам'ять фраза "...бачив брудних українських солдатів..."
Тобто для НАТО війна це просижування штанів на базах та чергування на блок постах, а все інше зробить авіація.
А зараз вони прозрівають. Бо проти орди, яка не рахує своїх солдатів високоточна зброя не працює. Треба лізти в окопи...
09.03.2024 18:32 Відповісти
Красені!!!
09.03.2024 19:23 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
09.03.2024 21:42 Відповісти
Боже, спаси та збережи наших Героев! 🙏🙏🙏
10.03.2024 09:39 Відповісти
Оце наші герої, а не 95 квартал! Бережіть себе, хлопці, Божої Вам допомоги!
09.03.2024 21:49 Відповісти
Українські солдати - найкращі у світі. Поки українські солдати були в армії Російської імперії, вона могла мати успіхи, але коли їй самій довелося воювати проти українського солдата - імперії пзда
09.03.2024 22:39 Відповісти
Убивать врага надо хладнокровно.
10.03.2024 00:58 Відповісти
Не разделю общих восторгов: им просто повезло (или не повезло - смотря с какой стороны глядеть): в этот раз отбились, в следующий раз наступающие с собой РПО возьмут или пару "Нетто". Или просто ВОГами забросают.
Такие отдельные огневые позиции на 1-3 человека должны прикрываться огнем (фланговым или косоприцельным) так, чтобы атакующий противник был остановлен на дистанции 300-250 метров до ОП.
Видео скорее говорит о том, что под Авдеевкой (если это действительно Авдеевка) оборонительные позиции из системы оборонительных рубежей превратились в отдельные рудиментарные позиции, без увязанной системы огня. Видимо, в силу недостатка личного состава (истощения сил обороняющихся).
10.03.2024 03:18 Відповісти
Супер-герои!!! 💪
10.03.2024 07:27 Відповісти
Після швидких успіхів просування Кацапстану біля Авдіївки Донецької області втрачає силу, оскільки ЗС РФ не здатні розвинути успіх, натомість Силам оборони України https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2024-03-08/vsu-vyitesnili-rossiyan-s-pozitsiy-pod-avdeevkoy-kartyi-boev/315846 вдалося вибити окупантів з деяких позицій.
10.03.2024 08:00 Відповісти
Двоє проти дев'яти. Про хлопців жодного слова. Деж інші. По річках, на бусах тікають за кордон. Або сокирами б'ють співробітників війскоматів.
10.03.2024 15:09 Відповісти
и правильно делают
10.03.2024 15:44 Відповісти
Ну так приклад який - трижди уклоніст - **********. рашистам більшого і не треба. Патріотів у землю а самим розкрадати все для сім'ї.
10.03.2024 16:12 Відповісти
 
 