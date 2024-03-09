Двоє воїнів 25-го штурмового батальйону 47-ї механізованої бригади ліквідували дев’ятьох російських штурмовиків під Авдіївкою. ВIДЕО

Двоє українських воїнів 25-го штурмового батальйону 47-ї механізованої бригади ліквідували дев’ятьох російських штурмовиків. Повідомляється, що це сталося під Авдіївкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, російських штурмовиків притиснули до землі вогнем. Українці закидали росіян гранатами, а потім один із наших воїнів вийшов на повний зріст з окопа і ліквідував усіх штурмовиків.

