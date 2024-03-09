Вірменія розглядає можливість членства в ЄС, - глава МЗС Мірзоян

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в Європейському Союзі, оскільки прагне налагодити тісніші зв’язки із Заходом в умовах напруженості у відносинах з традиційним союзником Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Вірменії обговорюється багато нових можливостей, і це не буде секретом, якщо я скажу, що серед них – членство в Євросоюзі", - зазначив він.

Очільник МЗС Вірменії говорив у кулуарах дипломатичного форуму в турецькому місті Анталія.

Глава МЗС зауважив, що народ Вірменії має європейські прагнення. За словами Мірзояна, Євросоюз та США підтримують демократичні реформи у Вірменії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вірменія призупинила свою участь в ОДКБ

Мірзоян наголосив, що для Вірменії важливо розширювати коло партнерів та союзників. Ідеться про поглиблення відносин з США та ЄС, Сходом, а також Індією.

"У пріоритеті також врегулювати відносини з нашими сусідами", - додав він.

Читайте також: Вірменія не союзник РФ у війні проти України, - Пашинян