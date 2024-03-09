УКР
Вірменія розглядає можливість членства в ЄС, - глава МЗС Мірзоян

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в Європейському Союзі, оскільки прагне налагодити тісніші зв’язки із Заходом в умовах напруженості у відносинах з традиційним союзником Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Вірменії обговорюється багато нових можливостей, і це не буде секретом, якщо я скажу, що серед них – членство в Євросоюзі", - зазначив він.

Очільник МЗС Вірменії говорив у кулуарах дипломатичного форуму в турецькому місті Анталія.

Глава МЗС зауважив, що народ Вірменії має європейські прагнення. За словами Мірзояна, Євросоюз та США підтримують демократичні реформи у Вірменії.

Мірзоян наголосив, що для Вірменії важливо розширювати коло партнерів та союзників. Ідеться про поглиблення відносин з США та ЄС, Сходом, а також Індією.

"У пріоритеті також врегулювати відносини з нашими сусідами", - додав він.

+15
А ЄС розглядає можливість членства Вірменії?
показати весь коментар
09.03.2024 14:29 Відповісти
+10
Вірмени, може ви спочатку з одекабе вийдіть? І на засіданнях оон хоч раз нормально проголосуйте?
показати весь коментар
09.03.2024 14:48 Відповісти
+7
О скоты Армянские как запели? Раньше они кричали "не отдадим Карабах" хотя Карабах ПО ПРАВУ АЗЕРБАЙДЖАНУ принадлежит. Ну а когда Азербайджан ********* эту Армяно-недо армию то шото больше Армяне не вопят про Карабах! Конечно потому шо ПОЛУЧИЛИ ********! От Азербаджана!
показати весь коментар
09.03.2024 15:04 Відповісти
И в НАТО !
показати весь коментар
09.03.2024 14:28 Відповісти
І в НАТО буде своя військова база рф в Гюмрі.
показати весь коментар
09.03.2024 15:03 Відповісти
А ЄС розглядає можливість членства Вірменії?
показати весь коментар
09.03.2024 14:29 Відповісти
Если Армения не будет тупить, то для НАТО и ЕС она может стать прекрасной точкой опоры в вышеуказанном регионе.
показати весь коментар
09.03.2024 15:14 Відповісти
У Вірменії є ще один неформальний союзник, - Іран.
Так що для Вірменії ситуація патова, - вона, як гімно на патичку. Всім хоче сподобатися, але нкому не потрібна.
показати весь коментар
09.03.2024 18:09 Відповісти
Если можно пруфы об иране. Он вроде как помогает только сраше
показати весь коментар
09.03.2024 19:28 Відповісти
Іран підтримує Вірменію з прагматичних міркувань, - досить подивитися на карту. Ворогуючи з Туреччиною (і Азербайджаном), - Вірменія є природним союзником для Ірану.

Як приклад. Новина від 6 лютого 2024 року.

Иран выступает за усиление Армении: Иранский дипломат о транзитных поставках вооружения Еревану

АрмИнфо. Благодаря независимой внешней политике Иран развивает сбалансированные отношения со странами региона. Об этом 6 февраля на пресс- конференции в Ереване заявил посол ИРИ в Армении Мехди Собхани.

При этом дипломат с гордостью констатировал, что отношения между Армений и Ираном динамично развивались на протяжении всего периода существования третьей Республики по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес.

"Граница между двумя странами была самой безопасной и залогом развития тесных контактов. К счастью, и торгово-экономические отношения между нашими странами динамично развиваются. Народы двух стран всегда были рядом друг с другом и в дни радостей и в дни скорби", - сказал посол, в очередной раз выразив поддержку ИРИ территориальной целостности и суверенитету Армении.

Он также добавил, что Тегеран готов приложить все усилия для развития двусторонних отношений.

На просьбу выразить отношение к предложенному правительством Армении проекту "Перекресток мира", посол отметил, что в Тегеране приветствуют его и поддерживают. Дипломат констатировал, что в основе проекта лежит мир и уважение территориальной целостности стран региона.

"Мы считаем позицию Армении логичной и созвучной с международными нормами. Мы также приветствует деблокаду транспортных маршрутов, но только если это будет сделано в интересах стран региона и при уважении их суверенитета", - сказал он.

Дипломат также прокомментировал вопрос о транзите индийского оружия для Армении по иранской территории.

Собхани заявил, что Иран выступает за усиление Армении. По его словам, именно баланс сил в регионе будет способствовать региональному миру. "В рамках этой логики, Иран готов оказать любую помощь, Армении, которая поспособствует региональному миру и стабильности", - отметил он.

Вместе с тем, дипломат в контексте транзитных возможностей Армении, констатировал, что это наилучший маршрут на Север и к Черному морю. Он добавил, что маршрут через Азербайджан длиннее, а армянский маршрут позволяет поставить товары на два дня быстрее.

Сабхани выразил убеждение, что для того, чтобы сделать армянский маршрут еще более привлекательной, необходимо также пересмотреть транзитные тарифы и пошлины.

По его словам, для Армении же Иран наилучший путь на юг, в том числе и к порту Чабахар. "Главнейшей экономической задачей являются обеспечение грузоперевозок и развитие инфраструктур, для упрощения связей между двумя странами", - сказал дипломат, указав на проводимые в этом направлении работы на юге Армении.

https://arminfo.info/full_news.php?id=81769
показати весь коментар
09.03.2024 19:41 Відповісти
Если это правда, то это грустно
показати весь коментар
09.03.2024 19:45 Відповісти
Ну, чому ж. Вірменії географічна карта диктує дружити хоча б з одним із своїх сусідів.
Як виявилося, це може бути тільки Іран, у даних обставинах. Ірану це теж вигідно.
Але Вірменія на розтяжці, - географія вимагає дружити з Іраном, а культурно-політично ситуація наполегливо каже налагоджувати тісні контакти з Заходом, - США і Францією, де проживають найбільші вірменські діаспори (якщо не брати до уваги росію).
показати весь коментар
09.03.2024 19:54 Відповісти

Ось і друзі знайшлися! І жоден ватний Іран не потрібен!
показати весь коментар
10.03.2024 01:23 Відповісти
Vi serjozno dumajetje, chto Turcija soglasitsja na chljenstvo Armenjii v NATO??? Ilji vi schitajetje, chto NATO - eto takaja organjizacija, gdje mozhno prosto 'zahotjel i vstupil'???
показати весь коментар
10.03.2024 01:35 Відповісти
Я думаю, что нужно пытаться.
показати весь коментар
10.03.2024 10:12 Відповісти
Тоді для підтвердження таких намірів зробіть відрізання язиків, разом з головами, своїм етнічним саатєчєствєннікам, які зараз виливають з кремлівських рупорів тони гімна на голови нормальним людям.
показати весь коментар
09.03.2024 14:31 Відповісти
Армения вже це зробила для моськовского разліву « вірменських» пропагандистів.

Ім офіційно зпборонен вьезд до Вірменії.
показати весь коментар
09.03.2024 20:15 Відповісти
Чесно кажучи, не знав, чи забув в потоці інформації. Добре. Хай роблять ще щось.
показати весь коментар
09.03.2024 20:34 Відповісти
от шо означяє по прикацапленій харі мощно.
так шо там не так з таможеним союзом?
показати весь коментар
09.03.2024 14:42 Відповісти
Ще тільки цих хамелеонів там не вистачало.
показати весь коментар
09.03.2024 14:43 Відповісти
Вірмени, може ви спочатку з одекабе вийдіть? І на засіданнях оон хоч раз нормально проголосуйте?
показати весь коментар
09.03.2024 14:48 Відповісти
Сначала деньги потом стулья. Армяне не дураки.
показати весь коментар
09.03.2024 14:52 Відповісти
Губа не дура. Пашинян красавчик.
показати весь коментар
09.03.2024 14:50 Відповісти
крысавчик
показати весь коментар
09.03.2024 15:11 Відповісти
на *** ідіть.
ай да Азербайджан, ай да красавці!
урок на не зазіхати на чужу землю.
теж саме зробить і Україна!
показати весь коментар
09.03.2024 14:50 Відповісти
Вы не можете распоряжаться за ЕС. Скоро вообще у вас Рыжик будет, от которого у Европы кровавый понос и диарея.
показати весь коментар
09.03.2024 14:56 Відповісти
поки що у вас понос і діарея,
а може щє один потужний паход на Kарабах?
ви після нього і на луну запроситеся...
показати весь коментар
09.03.2024 15:04 Відповісти
забудьте карабах
він із мусульманською сім'єю
показати весь коментар
09.03.2024 17:53 Відповісти
гуляйте скользом...
показати весь коментар
09.03.2024 15:50 Відповісти
Азербайджан … Турція…

Вчора вже пердоган заявив що він хоче « автономію для кримських татар»! Він хоче Крим.

Ось тобі в « урок не зазіхати на чужі землі»!
показати весь коментар
09.03.2024 18:13 Відповісти
дядя, мене цікавить і завжди цікавила Україна.
ви віддали своїм голосом Україну кловану і здається не багато хто цим переймається.
до речі, бачив вас і під іншим прапорцем,
це такий зелений патріотизм навіть в такої мілочи?
показати весь коментар
09.03.2024 18:24 Відповісти
1. 3/15 ця стаття/ текст про Вірменію, а не про « клована».
Не путайся тут з ним.
Держи фокус.

2. Цекаво, під яким же пропарцем ти мене « бачив»? Під « зеленим»?
Це твоя помилка.
показати весь коментар
09.03.2024 18:32 Відповісти
у вас помилка в слові "цекаво"
"цюкаво" треба ...
показати весь коментар
09.03.2024 18:41 Відповісти
Зрозуміло, кацапе.

По ділу тебя нема чого казати.

Бо ти Типовий руський троль.

Якій працюе проти України.

Слава Україні!
Смерть ворогам!
показати весь коментар
09.03.2024 18:58 Відповісти
в мене до тебе діла не було, нема і ніколи не буде.
це ти з якось "цекаво" зачепилося...
скучно діду-приставухі....
показати весь коментар
09.03.2024 19:04 Відповісти
невіглас на невігласі...
показати весь коментар
09.03.2024 18:42 Відповісти
А що сталось? Отлучілі от кормушкі?
показати весь коментар
09.03.2024 14:53 Відповісти
мають право. бо саме ормянє заснували париж, завдяки чому й виникла франція ))
показати весь коментар
09.03.2024 14:54 Відповісти
з.и. і ще, до речі, ерік (справжнє ім'я арік) рудий відкрив гренландію ))
показати весь коментар
09.03.2024 14:57 Відповісти
а щє вони заіснували Егіпет, і в пірамідах мамікі - самі кацапи і вірмени...
хоч днку бери....
так шо да - мають право!
показати весь коментар
09.03.2024 14:59 Відповісти
Это не шутка. Макрон обещал поставить ПВО для Армении, чтобы защититься от нападения азеров.
показати весь коментар
09.03.2024 15:02 Відповісти
так то азербайджанці напали на самих себе?
хто би знав....
показати весь коментар
09.03.2024 15:10 Відповісти
Будут пробивать коридор. Пашинян на весь мир об этом кричит.
показати весь коментар
09.03.2024 15:22 Відповісти
ну ви як би самі на це начулися - перебикували в надії на кацапню.
а кацапи, як завжди вони це роблять, кинули вас....
і прийшов потік сознанія - ЕС...
думайте далі...
показати весь коментар
09.03.2024 15:30 Відповісти
Пашинян пришел к власти ради ЕС. По крайней мере люди во время революции так считали. Он выполняет свои обещания.
показати весь коментар
09.03.2024 15:34 Відповісти
щє раз - не бикувати і кацапню не призивати на свій бік коли претеся на терріторію іншої деджави,
такої думки не вoзнікало?
а як отримали по хлібалу так за ЕС памятку знайшли?
показати весь коментар
09.03.2024 15:48 Відповісти
віддати території та отримати ЄС, такий був договір.
показати весь коментар
09.03.2024 17:55 Відповісти
Лайняти зараз Вірменію це е улюблена забава Кацапських пропагандонів.
« Армения предпла Росію матушку»..

3/15 один із них.
Його місто В спамі.
показати весь коментар
09.03.2024 18:38 Відповісти
піпець у вас сленг - з бурятії наслюнявлюєте?
ну як в спамі то і гуляйтє до модера а не під мої коменти.
показати весь коментар
09.03.2024 18:52 Відповісти
гуляйте скользом
показати весь коментар
09.03.2024 15:52 Відповісти
а в нас там соняшники засіяни, а ви, падли, танками?
показати весь коментар
09.03.2024 16:11 Відповісти
Щось це нагадуе?

А, так кацапи «пробивали корідор» до Криму.

Спільна термінологія. Однакові дії…

А хто Турцію останове? Саме Турцію , не Азербайджан, бо у ніх едина армія.

«Адин нарот - две страни».

Можливо, після після продавлювання ердоганом « адміністративної автономії для кримських татар у Криму» це буде виглядати:

« Адин Нарот- три країни»…
показати весь коментар
09.03.2024 18:53 Відповісти
цекаво
показати весь коментар
09.03.2024 19:21 Відповісти
межпрочим, пво во франции, изобрела та же ормянская диаспора. а попутно, изобрела и французский коньяк ))
показати весь коментар
09.03.2024 15:11 Відповісти
та які там мєлочі - франзузів теж ізобрели вірмени!
показати весь коментар
09.03.2024 15:14 Відповісти
кацапи ізобрели Бельгію і Україну, вірмени Францію...
ріторіка одна й та сама..
показати весь коментар
09.03.2024 15:19 Відповісти
Ви трохи сплутали - вірмени винайшли армян'як.
показати весь коментар
09.03.2024 15:25 Відповісти
ну на тобі Ford 150 i кулемет
показати весь коментар
09.03.2024 15:34 Відповісти
саме ормянє заснували париж
***********
Про походження назви "Паріж".
показати весь коментар
09.03.2024 18:15 Відповісти
🤣
показати весь коментар
09.03.2024 20:16 Відповісти
В перші чоловік та жінка були : Єва Адамян і Адам Євян
показати весь коментар
09.03.2024 15:04 Відповісти
сам Бог був напів кацапом напів вірменом!
показати весь коментар
09.03.2024 16:03 Відповісти
О скоты Армянские как запели? Раньше они кричали "не отдадим Карабах" хотя Карабах ПО ПРАВУ АЗЕРБАЙДЖАНУ принадлежит. Ну а когда Азербайджан ********* эту Армяно-недо армию то шото больше Армяне не вопят про Карабах! Конечно потому шо ПОЛУЧИЛИ ********! От Азербаджана!
показати весь коментар
09.03.2024 15:04 Відповісти
Скоти є кацапські, північно корейські, іранські...Може в тебе армянин дівчину відбив, але так характеризувати націю яка Україні і українцям нічого поганого не зробила то прояв ксенофобії та ***********
показати весь коментар
09.03.2024 16:07 Відповісти
Так судя по твоей логике это не скотовство что Армения ЧУЖИЕ ЗЕМЕЛЬКИ хотела забрать в виде Карабаха? Так может и Украина пущай отдаст свои Земельки ,судя по твоей логике ты только "ЗА"
показати весь коментар
09.03.2024 16:19 Відповісти
ти і логіка це речі не сумісні, тож не згадуй це слово...
показати весь коментар
09.03.2024 18:47 Відповісти
Только санкции рашистам помогает обходить,убивать украинцев. а так хорошие.
показати весь коментар
09.03.2024 17:35 Відповісти
не знаю чи розумієш ти української, але буду тобі дуже вдячний якщо ти наведеш приклади "помощи"... також заздалегідь дякую що оціниш її об'єм в порівнянні з Китаєм, Туреччиною, Кахахстаном...
показати весь коментар
09.03.2024 18:50 Відповісти
Экспорт ЕС в Армению с марта 2022 вырос на 200%. В середине 2023 Армении было выдвинуто обвинение в передаче роZZии полупроводников, технических устройств, а также чипов. Одним словом Армения напрямую помогает роZZии в войне в Украине. Эти материалы отправляются из Армении в Грузию, а оттуда в роZZию посредством компании Южно-Кавказская, которая является дочерней компанией ОАО "роZZийские железные дороги". Среди постсоветских республик, переживающих торговый бум с роZZией, возглавляет список, кроме Армении - Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан. Также просмотрите как голосовала Армения в ООН с 2022 года.
показати весь коментар
09.03.2024 19:48 Відповісти
вас гугл забанив??? ви хоч одне голосування оон подивіться. Ніколи за нас не голосують. Уйбки
показати весь коментар
10.03.2024 00:55 Відповісти
А чому ти радіешь, фанат?

Тому що ти кацап, та ховаешься під українським прапором?

Усе повторив що Соловьев з Скабеевою брехали про Армению.

1. Армения ніколи не включала Карабах до состава Арменіі, як це зробив ху&ло з кримом, та лугондонои.

2. Армения зараз рве усі звьязки з РФ. На улицях еревана дуже часто люди кричать « Путин- ху&ло». Так вони зустрічали Лаврова.

3. Це право кожної країни ( Україна, Арменія…) вибирати собі друзів та напрямок розвитку.
Пройде зовсім не багато часу і Арменія буде бити РФ пліч о пліч з Україною.
показати весь коментар
09.03.2024 18:05 Відповісти
Якийсь перехідний член, не встиг відвалитися від раісі а вже клеиться до ЄС
показати весь коментар
09.03.2024 15:05 Відповісти
Ахахахаха ***** там потрібні срані прокацапики?
показати весь коментар
09.03.2024 15:23 Відповісти
***** ви там потрібні?
З Гюмрі кацапів вже прогнали?
показати весь коментар
09.03.2024 15:32 Відповісти
Яке там гюмрі. Вони прикордонний пост фсб рф не можуть з аеропорту Еребуні вигнати.
показати весь коментар
09.03.2024 16:03 Відповісти
Видатні диванні геостратегі замість задовільнитись фактом відходу вірмен подалі від кацапів, вірмен які нічого проти України не мають, почали дружньо накидати лайно. Сергій Нігоян загинув на Майдані не заради смердючих коментів невігласів
показати весь коментар
09.03.2024 16:12 Відповісти
і тут прийшов потужний лісовик і вигнав всіх на ***...
показати весь коментар
09.03.2024 16:20 Відповісти
Нігояна звали не Сергій. Сергієм він був тільки для українців.
Справжнє вірменське ім'я Нігояна, - Самвел.
Не бачу в цьому нічого поганого. Навпаки, - заради поваги до Нігояна треба знати його справжнє ім'я. (Читав колись роман класика вірменської літератури Раффі "Самвел". Тому і запам'ятав ім'я героя).

Вірменський юнак - Герой України

Сергій (Самвел) Гагікович Нігоян (2 серпня 1993, Березнуватівка - 22 січня 2014, Київ) - учасник і один з охоронців Євромайдану, вбитий 22 січня 2014 року під час подій на вулиці Грушевського в Києві. Громадянин України вірменського походження. Герой України.

https://www.dnipro.libr.dp.ua/index.php?route=information/news/info&news_id=208
показати весь коментар
09.03.2024 18:30 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 18:39 Відповісти
Вірменів підтримає Франція, де велика діаспора вірмен і в них все вийде. А нас "підтримав" Ізраїль, проросійський Ізраїль, представників якого в Україні дуже багато і всі при владі..., але нарід 73% в нас вумний, він давно поставив на рабіновичів і комомойських, а сьогодні скиглить і мільйонами валить до ЄС, кидючи свій вибір.
показати весь коментар
09.03.2024 16:19 Відповісти
Хароший армян,хуже харошего кацапа-******...
показати весь коментар
09.03.2024 16:22 Відповісти
Бобры в ЕС напряглись.
показати весь коментар
09.03.2024 16:35 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 16:36 Відповісти
Це не вірмени - це кацапи. Якщо потрапив на Цапщину і зазнав кацапської пропаганди, то вийде потвор ще гірше кацапа. Наших нам також багато, наприклад Валя "стакан". А скільки там пілотів, командирів кораблів, які знищують ракетами наші міста?
показати весь коментар
09.03.2024 16:43 Відповісти
Ось оці, московського разливу « вірмени» ( Симончни) е Ганьба вірменського народу.

Так каже сама Вірменія про них- їм заборонен вьезд до Вірменії.
показати весь коментар
09.03.2024 18:09 Відповісти
Так бобер справа огидний, а по центру досить мила тваринка!
показати весь коментар
10.03.2024 01:25 Відповісти
А я бачу як дві потвори взяли в заручники милу тваринку посередині.
показати весь коментар
10.03.2024 08:20 Відповісти
Розглядають, курва, можливість... 😅😅😅 Та кому вони там потрібні, чурки підкацапські
показати весь коментар
09.03.2024 16:37 Відповісти
На..й они тут нужны.
показати весь коментар
09.03.2024 17:50 Відповісти
А до армян ще грузинів в ЄС і отримаємо такий грємучий коктейль Молотова, що європейці будуть усі в а..ує !
показати весь коментар
09.03.2024 18:50 Відповісти
Одного підора орбана вже забагато - ще одного ЄС не витримає.
показати весь коментар
09.03.2024 19:10 Відповісти
Ось Турцію точно не хочуть бачити в ЕС. Вона стоїть там у черзі більше 20 років.
Чому?

Тому що це буде крах ЕС- дуже велика мусульманська краіна. А ЕС це переважно хрестьяни.

Вже зараз ЕС мае велику кількість мусульман.
І це вже зараз дуже турбує ЕС, та Велику Брітаніею з Австралією.

Цікавий випадок був у Австралії, коли мусульмані почали скаржиться, що у школах нема надписів на арабській мові.

Тоді премьер міністер публічно виступив і сказав.
Що ми поважаемо усіх імігрантів, та принемаемо багато людей. Але ви повинні розуміти що ви приїхали до хрестьянськоі англомовної країни. Як що вам тут не подобається, ви маете право, яке гарантуется нашею демократією, свободно виїхати з нашої країни.
показати весь коментар
09.03.2024 19:30 Відповісти
Не многие и знают, но Австралия до 1956 г ещё называлась не формально--- белый континент. Кроме местных аборигенов, иных этносов абсолютно не было. Только белые. После Олимпиады в Мельбурне сильно мир стал шуметь, и очень минимальной как бы квотой туда стали брать цветных. Кстати много индийцев там и на ближних архипелагах, особенно входящих в Британское содружество. Например о-ва Фиджи и иные рядом. Пришлось в эпоху бровеносца почти 4 года поработать в тех местах, пасфлот ЧМП, очень любопытные места, взгляды, манеры и прочее. А Сидней и Мельбурн как вроде Нью-Йорк и Сан-Франциско. Н Зеландия более провинциальна, почти старая Англия. Но живут великолепно.
,
показати весь коментар
09.03.2024 21:18 Відповісти
 
 