Армения рассматривает возможность членства в ЕС, - глава МИД Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван рассматривает возможность подать заявку на членство в Европейском Союзе, поскольку стремится наладить более тесные связи с Западом в условиях напряженности в отношениях с традиционным союзником Россией.
Об этом он сказал в интервью турецкому телеканалу TRT World, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Армении обсуждается много новых возможностей, и это не будет секретом, если я скажу, что среди них – членство в Евросоюзе", – отметил он.
Глава МИД Армении говорил в кулуарах дипломатического форума в турецком городе Анталия.
Глава МИД отметил, что у народа Армении есть европейские стремления. По словам Мирзояна, Евросоюз и США поддерживают демократические реформы в Армении.
Мирзоян подчеркнул, что для Армении важно расширять круг партнеров и союзников. Речь идет об углублении отношений с США и ЕС, Востоком и Индией.
"В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями", – добавил он.
Так що для Вірменії ситуація патова, - вона, як гімно на патичку. Всім хоче сподобатися, але нкому не потрібна.
Як приклад. Новина від 6 лютого 2024 року.
Иран выступает за усиление Армении: Иранский дипломат о транзитных поставках вооружения Еревану
АрмИнфо. Благодаря независимой внешней политике Иран развивает сбалансированные отношения со странами региона. Об этом 6 февраля на пресс- конференции в Ереване заявил посол ИРИ в Армении Мехди Собхани.
При этом дипломат с гордостью констатировал, что отношения между Армений и Ираном динамично развивались на протяжении всего периода существования третьей Республики по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес.
"Граница между двумя странами была самой безопасной и залогом развития тесных контактов. К счастью, и торгово-экономические отношения между нашими странами динамично развиваются. Народы двух стран всегда были рядом друг с другом и в дни радостей и в дни скорби", - сказал посол, в очередной раз выразив поддержку ИРИ территориальной целостности и суверенитету Армении.
Он также добавил, что Тегеран готов приложить все усилия для развития двусторонних отношений.
На просьбу выразить отношение к предложенному правительством Армении проекту "Перекресток мира", посол отметил, что в Тегеране приветствуют его и поддерживают. Дипломат констатировал, что в основе проекта лежит мир и уважение территориальной целостности стран региона.
"Мы считаем позицию Армении логичной и созвучной с международными нормами. Мы также приветствует деблокаду транспортных маршрутов, но только если это будет сделано в интересах стран региона и при уважении их суверенитета", - сказал он.
Дипломат также прокомментировал вопрос о транзите индийского оружия для Армении по иранской территории.
Собхани заявил, что Иран выступает за усиление Армении. По его словам, именно баланс сил в регионе будет способствовать региональному миру. "В рамках этой логики, Иран готов оказать любую помощь, Армении, которая поспособствует региональному миру и стабильности", - отметил он.
Вместе с тем, дипломат в контексте транзитных возможностей Армении, констатировал, что это наилучший маршрут на Север и к Черному морю. Он добавил, что маршрут через Азербайджан длиннее, а армянский маршрут позволяет поставить товары на два дня быстрее.
Сабхани выразил убеждение, что для того, чтобы сделать армянский маршрут еще более привлекательной, необходимо также пересмотреть транзитные тарифы и пошлины.
По его словам, для Армении же Иран наилучший путь на юг, в том числе и к порту Чабахар. "Главнейшей экономической задачей являются обеспечение грузоперевозок и развитие инфраструктур, для упрощения связей между двумя странами", - сказал дипломат, указав на проводимые в этом направлении работы на юге Армении.
https://arminfo.info/full_news.php?id=81769
Як виявилося, це може бути тільки Іран, у даних обставинах. Ірану це теж вигідно.
Але Вірменія на розтяжці, - географія вимагає дружити з Іраном, а культурно-політично ситуація наполегливо каже налагоджувати тісні контакти з Заходом, - США і Францією, де проживають найбільші вірменські діаспори (якщо не брати до уваги росію).
Ось і друзі знайшлися! І жоден ватний Іран не потрібен!
Ім офіційно зпборонен вьезд до Вірменії.
так шо там не так з таможеним союзом?
ай да Азербайджан, ай да красавці!
урок на не зазіхати на чужу землю.
теж саме зробить і Україна!
а може щє один потужний паход на Kарабах?
ви після нього і на луну запроситеся...
він із мусульманською сім'єю
Вчора вже пердоган заявив що він хоче « автономію для кримських татар»! Він хоче Крим.
Ось тобі в « урок не зазіхати на чужі землі»!
ви віддали своїм голосом Україну кловану і здається не багато хто цим переймається.
до речі, бачив вас і під іншим прапорцем,
це такий зелений патріотизм навіть в такої мілочи?
Не путайся тут з ним.
Держи фокус.
2. Цекаво, під яким же пропарцем ти мене « бачив»? Під « зеленим»?
Це твоя помилка.
"цюкаво" треба ...
По ділу тебя нема чого казати.
Бо ти Типовий руський троль.
Якій працюе проти України.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
це ти з якось "цекаво" зачепилося...
скучно діду-приставухі....
хоч днку бери....
так шо да - мають право!
хто би знав....
а кацапи, як завжди вони це роблять, кинули вас....
і прийшов потік сознанія - ЕС...
думайте далі...
такої думки не вoзнікало?
а як отримали по хлібалу так за ЕС памятку знайшли?
« Армения предпла Росію матушку»..
3/15 один із них.
Його місто В спамі.
ну як в спамі то і гуляйтє до модера а не під мої коменти.
А, так кацапи «пробивали корідор» до Криму.
Спільна термінологія. Однакові дії…
А хто Турцію останове? Саме Турцію , не Азербайджан, бо у ніх едина армія.
«Адин нарот - две страни».
Можливо, після після продавлювання ердоганом « адміністративної автономії для кримських татар у Криму» це буде виглядати:
« Адин Нарот- три країни»…
ріторіка одна й та сама..
***********
Про походження назви "Паріж".
Тому що ти кацап, та ховаешься під українським прапором?
Усе повторив що Соловьев з Скабеевою брехали про Армению.
1. Армения ніколи не включала Карабах до состава Арменіі, як це зробив ху&ло з кримом, та лугондонои.
2. Армения зараз рве усі звьязки з РФ. На улицях еревана дуже часто люди кричать « Путин- ху&ло». Так вони зустрічали Лаврова.
3. Це право кожної країни ( Україна, Арменія…) вибирати собі друзів та напрямок розвитку.
Пройде зовсім не багато часу і Арменія буде бити РФ пліч о пліч з Україною.
З Гюмрі кацапів вже прогнали?
Справжнє вірменське ім'я Нігояна, - Самвел.
Не бачу в цьому нічого поганого. Навпаки, - заради поваги до Нігояна треба знати його справжнє ім'я. (Читав колись роман класика вірменської літератури Раффі "Самвел". Тому і запам'ятав ім'я героя).
Вірменський юнак - Герой України
Сергій (Самвел) Гагікович Нігоян (2 серпня 1993, Березнуватівка - 22 січня 2014, Київ) - учасник і один з охоронців Євромайдану, вбитий 22 січня 2014 року під час подій на вулиці Грушевського в Києві. Громадянин України вірменського походження. Герой України.
https://www.dnipro.libr.dp.ua/index.php?route=information/news/info&news_id=208
Так каже сама Вірменія про них- їм заборонен вьезд до Вірменії.
Чому?
Тому що це буде крах ЕС- дуже велика мусульманська краіна. А ЕС це переважно хрестьяни.
Вже зараз ЕС мае велику кількість мусульман.
І це вже зараз дуже турбує ЕС, та Велику Брітаніею з Австралією.
Цікавий випадок був у Австралії, коли мусульмані почали скаржиться, що у школах нема надписів на арабській мові.
Тоді премьер міністер публічно виступив і сказав.
Що ми поважаемо усіх імігрантів, та принемаемо багато людей. Але ви повинні розуміти що ви приїхали до хрестьянськоі англомовної країни. Як що вам тут не подобається, ви маете право, яке гарантуется нашею демократією, свободно виїхати з нашої країни.
,