РУС
3 961 95

Армения рассматривает возможность членства в ЕС, - глава МИД Мирзоян

вірменія,арарат,мірзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван рассматривает возможность подать заявку на членство в Европейском Союзе, поскольку стремится наладить более тесные связи с Западом в условиях напряженности в отношениях с традиционным союзником Россией.

Об этом он сказал в интервью турецкому телеканалу TRT World, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Армении обсуждается много новых возможностей, и это не будет секретом, если я скажу, что среди них – членство в Евросоюзе", – отметил он.

Глава МИД Армении говорил в кулуарах дипломатического форума в турецком городе Анталия.

Глава МИД отметил, что у народа Армении есть европейские стремления. По словам Мирзояна, Евросоюз и США поддерживают демократические реформы в Армении.

Мирзоян подчеркнул, что для Армении важно расширять круг партнеров и союзников. Речь идет об углублении отношений с США и ЕС, Востоком и Индией.

"В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями", – добавил он.

Читайте также: Армения приостановила свое участие в ОДКБ

Автор: 

Армения (838) Евросоюз (17495)
+15
А ЄС розглядає можливість членства Вірменії?
показать весь комментарий
09.03.2024 14:29 Ответить
+10
Вірмени, може ви спочатку з одекабе вийдіть? І на засіданнях оон хоч раз нормально проголосуйте?
показать весь комментарий
09.03.2024 14:48 Ответить
+7
О скоты Армянские как запели? Раньше они кричали "не отдадим Карабах" хотя Карабах ПО ПРАВУ АЗЕРБАЙДЖАНУ принадлежит. Ну а когда Азербайджан ********* эту Армяно-недо армию то шото больше Армяне не вопят про Карабах! Конечно потому шо ПОЛУЧИЛИ ********! От Азербаджана!
показать весь комментарий
09.03.2024 15:04 Ответить
И в НАТО !
показать весь комментарий
09.03.2024 14:28 Ответить
І в НАТО буде своя військова база рф в Гюмрі.
показать весь комментарий
09.03.2024 15:03 Ответить
А ЄС розглядає можливість членства Вірменії?
показать весь комментарий
09.03.2024 14:29 Ответить
Если Армения не будет тупить, то для НАТО и ЕС она может стать прекрасной точкой опоры в вышеуказанном регионе.
показать весь комментарий
09.03.2024 15:14 Ответить
У Вірменії є ще один неформальний союзник, - Іран.
Так що для Вірменії ситуація патова, - вона, як гімно на патичку. Всім хоче сподобатися, але нкому не потрібна.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:09 Ответить
Если можно пруфы об иране. Он вроде как помогает только сраше
показать весь комментарий
09.03.2024 19:28 Ответить
Іран підтримує Вірменію з прагматичних міркувань, - досить подивитися на карту. Ворогуючи з Туреччиною (і Азербайджаном), - Вірменія є природним союзником для Ірану.

Як приклад. Новина від 6 лютого 2024 року.

Иран выступает за усиление Армении: Иранский дипломат о транзитных поставках вооружения Еревану

АрмИнфо. Благодаря независимой внешней политике Иран развивает сбалансированные отношения со странами региона. Об этом 6 февраля на пресс- конференции в Ереване заявил посол ИРИ в Армении Мехди Собхани.

При этом дипломат с гордостью констатировал, что отношения между Армений и Ираном динамично развивались на протяжении всего периода существования третьей Республики по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес.

"Граница между двумя странами была самой безопасной и залогом развития тесных контактов. К счастью, и торгово-экономические отношения между нашими странами динамично развиваются. Народы двух стран всегда были рядом друг с другом и в дни радостей и в дни скорби", - сказал посол, в очередной раз выразив поддержку ИРИ территориальной целостности и суверенитету Армении.

Он также добавил, что Тегеран готов приложить все усилия для развития двусторонних отношений.

На просьбу выразить отношение к предложенному правительством Армении проекту "Перекресток мира", посол отметил, что в Тегеране приветствуют его и поддерживают. Дипломат констатировал, что в основе проекта лежит мир и уважение территориальной целостности стран региона.

"Мы считаем позицию Армении логичной и созвучной с международными нормами. Мы также приветствует деблокаду транспортных маршрутов, но только если это будет сделано в интересах стран региона и при уважении их суверенитета", - сказал он.

Дипломат также прокомментировал вопрос о транзите индийского оружия для Армении по иранской территории.

Собхани заявил, что Иран выступает за усиление Армении. По его словам, именно баланс сил в регионе будет способствовать региональному миру. "В рамках этой логики, Иран готов оказать любую помощь, Армении, которая поспособствует региональному миру и стабильности", - отметил он.

Вместе с тем, дипломат в контексте транзитных возможностей Армении, констатировал, что это наилучший маршрут на Север и к Черному морю. Он добавил, что маршрут через Азербайджан длиннее, а армянский маршрут позволяет поставить товары на два дня быстрее.

Сабхани выразил убеждение, что для того, чтобы сделать армянский маршрут еще более привлекательной, необходимо также пересмотреть транзитные тарифы и пошлины.

По его словам, для Армении же Иран наилучший путь на юг, в том числе и к порту Чабахар. "Главнейшей экономической задачей являются обеспечение грузоперевозок и развитие инфраструктур, для упрощения связей между двумя странами", - сказал дипломат, указав на проводимые в этом направлении работы на юге Армении.

https://arminfo.info/full_news.php?id=81769
показать весь комментарий
09.03.2024 19:41 Ответить
Если это правда, то это грустно
показать весь комментарий
09.03.2024 19:45 Ответить
Ну, чому ж. Вірменії географічна карта диктує дружити хоча б з одним із своїх сусідів.
Як виявилося, це може бути тільки Іран, у даних обставинах. Ірану це теж вигідно.
Але Вірменія на розтяжці, - географія вимагає дружити з Іраном, а культурно-політично ситуація наполегливо каже налагоджувати тісні контакти з Заходом, - США і Францією, де проживають найбільші вірменські діаспори (якщо не брати до уваги росію).
показать весь комментарий
09.03.2024 19:54 Ответить

Ось і друзі знайшлися! І жоден ватний Іран не потрібен!
показать весь комментарий
10.03.2024 01:23 Ответить
Vi serjozno dumajetje, chto Turcija soglasitsja na chljenstvo Armenjii v NATO??? Ilji vi schitajetje, chto NATO - eto takaja organjizacija, gdje mozhno prosto 'zahotjel i vstupil'???
показать весь комментарий
10.03.2024 01:35 Ответить
Я думаю, что нужно пытаться.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:12 Ответить
Тоді для підтвердження таких намірів зробіть відрізання язиків, разом з головами, своїм етнічним саатєчєствєннікам, які зараз виливають з кремлівських рупорів тони гімна на голови нормальним людям.
показать весь комментарий
09.03.2024 14:31 Ответить
Армения вже це зробила для моськовского разліву « вірменських» пропагандистів.

Ім офіційно зпборонен вьезд до Вірменії.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:15 Ответить
Чесно кажучи, не знав, чи забув в потоці інформації. Добре. Хай роблять ще щось.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:34 Ответить
от шо означяє по прикацапленій харі мощно.
так шо там не так з таможеним союзом?
показать весь комментарий
09.03.2024 14:42 Ответить
Ще тільки цих хамелеонів там не вистачало.
показать весь комментарий
09.03.2024 14:43 Ответить
Вірмени, може ви спочатку з одекабе вийдіть? І на засіданнях оон хоч раз нормально проголосуйте?
показать весь комментарий
09.03.2024 14:48 Ответить
Сначала деньги потом стулья. Армяне не дураки.
показать весь комментарий
09.03.2024 14:52 Ответить
Губа не дура. Пашинян красавчик.
показать весь комментарий
09.03.2024 14:50 Ответить
крысавчик
показать весь комментарий
09.03.2024 15:11 Ответить
на *** ідіть.
ай да Азербайджан, ай да красавці!
урок на не зазіхати на чужу землю.
теж саме зробить і Україна!
показать весь комментарий
09.03.2024 14:50 Ответить
Вы не можете распоряжаться за ЕС. Скоро вообще у вас Рыжик будет, от которого у Европы кровавый понос и диарея.
показать весь комментарий
09.03.2024 14:56 Ответить
поки що у вас понос і діарея,
а може щє один потужний паход на Kарабах?
ви після нього і на луну запроситеся...
показать весь комментарий
09.03.2024 15:04 Ответить
забудьте карабах
він із мусульманською сім'єю
показать весь комментарий
09.03.2024 17:53 Ответить
гуляйте скользом...
показать весь комментарий
09.03.2024 15:50 Ответить
Азербайджан … Турція…

Вчора вже пердоган заявив що він хоче « автономію для кримських татар»! Він хоче Крим.

Ось тобі в « урок не зазіхати на чужі землі»!
показать весь комментарий
09.03.2024 18:13 Ответить
дядя, мене цікавить і завжди цікавила Україна.
ви віддали своїм голосом Україну кловану і здається не багато хто цим переймається.
до речі, бачив вас і під іншим прапорцем,
це такий зелений патріотизм навіть в такої мілочи?
показать весь комментарий
09.03.2024 18:24 Ответить
1. 3/15 ця стаття/ текст про Вірменію, а не про « клована».
Не путайся тут з ним.
Держи фокус.

2. Цекаво, під яким же пропарцем ти мене « бачив»? Під « зеленим»?
Це твоя помилка.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:32 Ответить
у вас помилка в слові "цекаво"
"цюкаво" треба ...
показать весь комментарий
09.03.2024 18:41 Ответить
Зрозуміло, кацапе.

По ділу тебя нема чого казати.

Бо ти Типовий руський троль.

Якій працюе проти України.

Слава Україні!
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
09.03.2024 18:58 Ответить
в мене до тебе діла не було, нема і ніколи не буде.
це ти з якось "цекаво" зачепилося...
скучно діду-приставухі....
показать весь комментарий
09.03.2024 19:04 Ответить
невіглас на невігласі...
показать весь комментарий
09.03.2024 18:42 Ответить
А що сталось? Отлучілі от кормушкі?
показать весь комментарий
09.03.2024 14:53 Ответить
мають право. бо саме ормянє заснували париж, завдяки чому й виникла франція ))
показать весь комментарий
09.03.2024 14:54 Ответить
з.и. і ще, до речі, ерік (справжнє ім'я арік) рудий відкрив гренландію ))
показать весь комментарий
09.03.2024 14:57 Ответить
а щє вони заіснували Егіпет, і в пірамідах мамікі - самі кацапи і вірмени...
хоч днку бери....
так шо да - мають право!
показать весь комментарий
09.03.2024 14:59 Ответить
Это не шутка. Макрон обещал поставить ПВО для Армении, чтобы защититься от нападения азеров.
показать весь комментарий
09.03.2024 15:02 Ответить
так то азербайджанці напали на самих себе?
хто би знав....
показать весь комментарий
09.03.2024 15:10 Ответить
Будут пробивать коридор. Пашинян на весь мир об этом кричит.
показать весь комментарий
09.03.2024 15:22 Ответить
ну ви як би самі на це начулися - перебикували в надії на кацапню.
а кацапи, як завжди вони це роблять, кинули вас....
і прийшов потік сознанія - ЕС...
думайте далі...
показать весь комментарий
09.03.2024 15:30 Ответить
Пашинян пришел к власти ради ЕС. По крайней мере люди во время революции так считали. Он выполняет свои обещания.
показать весь комментарий
09.03.2024 15:34 Ответить
щє раз - не бикувати і кацапню не призивати на свій бік коли претеся на терріторію іншої деджави,
такої думки не вoзнікало?
а як отримали по хлібалу так за ЕС памятку знайшли?
показать весь комментарий
09.03.2024 15:48 Ответить
віддати території та отримати ЄС, такий був договір.
показать весь комментарий
09.03.2024 17:55 Ответить
Лайняти зараз Вірменію це е улюблена забава Кацапських пропагандонів.
« Армения предпла Росію матушку»..

3/15 один із них.
Його місто В спамі.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:38 Ответить
піпець у вас сленг - з бурятії наслюнявлюєте?
ну як в спамі то і гуляйтє до модера а не під мої коменти.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:52 Ответить
гуляйте скользом
показать весь комментарий
09.03.2024 15:52 Ответить
а в нас там соняшники засіяни, а ви, падли, танками?
показать весь комментарий
09.03.2024 16:11 Ответить
Щось це нагадуе?

А, так кацапи «пробивали корідор» до Криму.

Спільна термінологія. Однакові дії…

А хто Турцію останове? Саме Турцію , не Азербайджан, бо у ніх едина армія.

«Адин нарот - две страни».

Можливо, після після продавлювання ердоганом « адміністративної автономії для кримських татар у Криму» це буде виглядати:

« Адин Нарот- три країни»…
показать весь комментарий
09.03.2024 18:53 Ответить
цекаво
показать весь комментарий
09.03.2024 19:21 Ответить
межпрочим, пво во франции, изобрела та же ормянская диаспора. а попутно, изобрела и французский коньяк ))
показать весь комментарий
09.03.2024 15:11 Ответить
та які там мєлочі - франзузів теж ізобрели вірмени!
показать весь комментарий
09.03.2024 15:14 Ответить
кацапи ізобрели Бельгію і Україну, вірмени Францію...
ріторіка одна й та сама..
показать весь комментарий
09.03.2024 15:19 Ответить
Ви трохи сплутали - вірмени винайшли армян'як.
показать весь комментарий
09.03.2024 15:25 Ответить
ну на тобі Ford 150 i кулемет
показать весь комментарий
09.03.2024 15:34 Ответить
саме ормянє заснували париж
***********
Про походження назви "Паріж".
показать весь комментарий
09.03.2024 18:15 Ответить
🤣
показать весь комментарий
09.03.2024 20:16 Ответить
В перші чоловік та жінка були : Єва Адамян і Адам Євян
показать весь комментарий
09.03.2024 15:04 Ответить
сам Бог був напів кацапом напів вірменом!
показать весь комментарий
09.03.2024 16:03 Ответить
О скоты Армянские как запели? Раньше они кричали "не отдадим Карабах" хотя Карабах ПО ПРАВУ АЗЕРБАЙДЖАНУ принадлежит. Ну а когда Азербайджан ********* эту Армяно-недо армию то шото больше Армяне не вопят про Карабах! Конечно потому шо ПОЛУЧИЛИ ********! От Азербаджана!
показать весь комментарий
09.03.2024 15:04 Ответить
Скоти є кацапські, північно корейські, іранські...Може в тебе армянин дівчину відбив, але так характеризувати націю яка Україні і українцям нічого поганого не зробила то прояв ксенофобії та ***********
показать весь комментарий
09.03.2024 16:07 Ответить
Так судя по твоей логике это не скотовство что Армения ЧУЖИЕ ЗЕМЕЛЬКИ хотела забрать в виде Карабаха? Так может и Украина пущай отдаст свои Земельки ,судя по твоей логике ты только "ЗА"
показать весь комментарий
09.03.2024 16:19 Ответить
ти і логіка це речі не сумісні, тож не згадуй це слово...
показать весь комментарий
09.03.2024 18:47 Ответить
Только санкции рашистам помогает обходить,убивать украинцев. а так хорошие.
показать весь комментарий
09.03.2024 17:35 Ответить
не знаю чи розумієш ти української, але буду тобі дуже вдячний якщо ти наведеш приклади "помощи"... також заздалегідь дякую що оціниш її об'єм в порівнянні з Китаєм, Туреччиною, Кахахстаном...
показать весь комментарий
09.03.2024 18:50 Ответить
Экспорт ЕС в Армению с марта 2022 вырос на 200%. В середине 2023 Армении было выдвинуто обвинение в передаче роZZии полупроводников, технических устройств, а также чипов. Одним словом Армения напрямую помогает роZZии в войне в Украине. Эти материалы отправляются из Армении в Грузию, а оттуда в роZZию посредством компании Южно-Кавказская, которая является дочерней компанией ОАО "роZZийские железные дороги". Среди постсоветских республик, переживающих торговый бум с роZZией, возглавляет список, кроме Армении - Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан. Также просмотрите как голосовала Армения в ООН с 2022 года.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:48 Ответить
вас гугл забанив??? ви хоч одне голосування оон подивіться. Ніколи за нас не голосують. Уйбки
показать весь комментарий
10.03.2024 00:55 Ответить
А чому ти радіешь, фанат?

Тому що ти кацап, та ховаешься під українським прапором?

Усе повторив що Соловьев з Скабеевою брехали про Армению.

1. Армения ніколи не включала Карабах до состава Арменіі, як це зробив ху&ло з кримом, та лугондонои.

2. Армения зараз рве усі звьязки з РФ. На улицях еревана дуже часто люди кричать « Путин- ху&ло». Так вони зустрічали Лаврова.

3. Це право кожної країни ( Україна, Арменія…) вибирати собі друзів та напрямок розвитку.
Пройде зовсім не багато часу і Арменія буде бити РФ пліч о пліч з Україною.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:05 Ответить
Якийсь перехідний член, не встиг відвалитися від раісі а вже клеиться до ЄС
показать весь комментарий
09.03.2024 15:05 Ответить
Ахахахаха ***** там потрібні срані прокацапики?
показать весь комментарий
09.03.2024 15:23 Ответить
***** ви там потрібні?
З Гюмрі кацапів вже прогнали?
показать весь комментарий
09.03.2024 15:32 Ответить
Яке там гюмрі. Вони прикордонний пост фсб рф не можуть з аеропорту Еребуні вигнати.
показать весь комментарий
09.03.2024 16:03 Ответить
Видатні диванні геостратегі замість задовільнитись фактом відходу вірмен подалі від кацапів, вірмен які нічого проти України не мають, почали дружньо накидати лайно. Сергій Нігоян загинув на Майдані не заради смердючих коментів невігласів
показать весь комментарий
09.03.2024 16:12 Ответить
і тут прийшов потужний лісовик і вигнав всіх на ***...
показать весь комментарий
09.03.2024 16:20 Ответить
Нігояна звали не Сергій. Сергієм він був тільки для українців.
Справжнє вірменське ім'я Нігояна, - Самвел.
Не бачу в цьому нічого поганого. Навпаки, - заради поваги до Нігояна треба знати його справжнє ім'я. (Читав колись роман класика вірменської літератури Раффі "Самвел". Тому і запам'ятав ім'я героя).

Вірменський юнак - Герой України

Сергій (Самвел) Гагікович Нігоян (2 серпня 1993, Березнуватівка - 22 січня 2014, Київ) - учасник і один з охоронців Євромайдану, вбитий 22 січня 2014 року під час подій на вулиці Грушевського в Києві. Громадянин України вірменського походження. Герой України.

https://www.dnipro.libr.dp.ua/index.php?route=information/news/info&news_id=208
показать весь комментарий
09.03.2024 18:30 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2024 18:39 Ответить
Вірменів підтримає Франція, де велика діаспора вірмен і в них все вийде. А нас "підтримав" Ізраїль, проросійський Ізраїль, представників якого в Україні дуже багато і всі при владі..., але нарід 73% в нас вумний, він давно поставив на рабіновичів і комомойських, а сьогодні скиглить і мільйонами валить до ЄС, кидючи свій вибір.
показать весь комментарий
09.03.2024 16:19 Ответить
Хароший армян,хуже харошего кацапа-******...
показать весь комментарий
09.03.2024 16:22 Ответить
Бобры в ЕС напряглись.
показать весь комментарий
09.03.2024 16:35 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2024 16:36 Ответить
Це не вірмени - це кацапи. Якщо потрапив на Цапщину і зазнав кацапської пропаганди, то вийде потвор ще гірше кацапа. Наших нам також багато, наприклад Валя "стакан". А скільки там пілотів, командирів кораблів, які знищують ракетами наші міста?
показать весь комментарий
09.03.2024 16:43 Ответить
Ось оці, московського разливу « вірмени» ( Симончни) е Ганьба вірменського народу.

Так каже сама Вірменія про них- їм заборонен вьезд до Вірменії.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:09 Ответить
Так бобер справа огидний, а по центру досить мила тваринка!
показать весь комментарий
10.03.2024 01:25 Ответить
А я бачу як дві потвори взяли в заручники милу тваринку посередині.
показать весь комментарий
10.03.2024 08:20 Ответить
Розглядають, курва, можливість... 😅😅😅 Та кому вони там потрібні, чурки підкацапські
показать весь комментарий
09.03.2024 16:37 Ответить
На..й они тут нужны.
показать весь комментарий
09.03.2024 17:50 Ответить
А до армян ще грузинів в ЄС і отримаємо такий грємучий коктейль Молотова, що європейці будуть усі в а..ує !
показать весь комментарий
09.03.2024 18:50 Ответить
Одного підора орбана вже забагато - ще одного ЄС не витримає.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:10 Ответить
Ось Турцію точно не хочуть бачити в ЕС. Вона стоїть там у черзі більше 20 років.
Чому?

Тому що це буде крах ЕС- дуже велика мусульманська краіна. А ЕС це переважно хрестьяни.

Вже зараз ЕС мае велику кількість мусульман.
І це вже зараз дуже турбує ЕС, та Велику Брітаніею з Австралією.

Цікавий випадок був у Австралії, коли мусульмані почали скаржиться, що у школах нема надписів на арабській мові.

Тоді премьер міністер публічно виступив і сказав.
Що ми поважаемо усіх імігрантів, та принемаемо багато людей. Але ви повинні розуміти що ви приїхали до хрестьянськоі англомовної країни. Як що вам тут не подобається, ви маете право, яке гарантуется нашею демократією, свободно виїхати з нашої країни.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:30 Ответить
Не многие и знают, но Австралия до 1956 г ещё называлась не формально--- белый континент. Кроме местных аборигенов, иных этносов абсолютно не было. Только белые. После Олимпиады в Мельбурне сильно мир стал шуметь, и очень минимальной как бы квотой туда стали брать цветных. Кстати много индийцев там и на ближних архипелагах, особенно входящих в Британское содружество. Например о-ва Фиджи и иные рядом. Пришлось в эпоху бровеносца почти 4 года поработать в тех местах, пасфлот ЧМП, очень любопытные места, взгляды, манеры и прочее. А Сидней и Мельбурн как вроде Нью-Йорк и Сан-Франциско. Н Зеландия более провинциальна, почти старая Англия. Но живут великолепно.
,
показать весь комментарий
09.03.2024 21:18 Ответить
 
 