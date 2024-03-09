Армения рассматривает возможность членства в ЕС, - глава МИД Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван рассматривает возможность подать заявку на членство в Европейском Союзе, поскольку стремится наладить более тесные связи с Западом в условиях напряженности в отношениях с традиционным союзником Россией.

Об этом он сказал в интервью турецкому телеканалу TRT World, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Армении обсуждается много новых возможностей, и это не будет секретом, если я скажу, что среди них – членство в Евросоюзе", – отметил он.

Глава МИД Армении говорил в кулуарах дипломатического форума в турецком городе Анталия.

Глава МИД отметил, что у народа Армении есть европейские стремления. По словам Мирзояна, Евросоюз и США поддерживают демократические реформы в Армении.

Мирзоян подчеркнул, что для Армении важно расширять круг партнеров и союзников. Речь идет об углублении отношений с США и ЕС, Востоком и Индией.

"В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями", – добавил он.

