222 вибухи протягом дня зафіксовано на Сумщині, обстрілів зазнали 11 громад
Протягом дня росіяни здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 222 вибухи.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миколаївська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.
- Миропільська громада: ворог бив з артилерії (20 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (39 вибухів), артобстріли (34 вибухи) та скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (23 вибухи) та артилерійський обстріл (6 вибухів).
- Середино-Будська громада: відбувся пуск НАР з літака (2 вибухи) та мінометний обстріл (5 вибухів).
- Великописарівська громада: 17 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл РСЗВ (5 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів) та удари FPV-дрона (5 вибухів).
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
- Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух).
- Свеська громада: відбувся пуск НАР з гелікоптер (6 вибухів).
- Шалигинська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбувся обстріл РСЗВ (13 вибухів).
- Миколаївська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів).
