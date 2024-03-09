УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10233 відвідувача онлайн
Новини
1 699 1

Вибухи пролунали у Снігурівці на Миколаївщині: зафіксовано пошкодження ЛЕП (оновлено)

вибух

У Снігурівці і Миколаївській області чути вибухи.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! У Снігурівці чути вибухи! Прошу мешканців міста триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги та дотримуватись правила двох стін. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги! Інформацію про можливі пошкодження або постраждалих зараз уточнюємо", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова частина "Шахеда" застрягла у гвинті вітряка на Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пізніше Кухта повідомив, що, за попередньою інформацією, вибухи були поза межами населених пунктів.

Він зазначив, що в Павлівському сільському старостинському окрузі зафіксовано пошкодження лінії електропередач, тому в прилеглих сільських населених пунктах можливі тимчасові відключення електропостачання до завершення ремонтних робіт.

Звернень до екстрених служб поки не надходило. Триває робота з обстеження місць падіння уламків та виявлення можливих пошкоджень.

Він закликав мешканців перебувати у безпечних місцях до кінця відбою тривоги.

"Нових шахедів у нашому напрямку поки не зафіксовано", - додав Кухта.

Читайте: Російський дрон переслідував кортеж голови МЗС Німеччини Бербок на Миколаївщині, - Bild

Автор: 

вибух (4596) Миколаївська область (2353)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ми клована кловАна вибирали хохотали!
а вже потім - розводили или или...
як русня на нас напала і верховний бо нетряпка,
не повірите не втік - в пятий раз! - аз аз
----------------
це тому все це сталось, шо чотирі попердні для окопа..
а тепер він в нас верховний - овний овний!
овний овний!
показати весь коментар
10.03.2024 00:49 Відповісти
 
 