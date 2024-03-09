Вибухи пролунали у Снігурівці на Миколаївщині: зафіксовано пошкодження ЛЕП (оновлено)

У Снігурівці і Миколаївській області чути вибухи.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! У Снігурівці чути вибухи! Прошу мешканців міста триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги та дотримуватись правила двох стін. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги! Інформацію про можливі пошкодження або постраждалих зараз уточнюємо", - написав він.

Пізніше Кухта повідомив, що, за попередньою інформацією, вибухи були поза межами населених пунктів.

Він зазначив, що в Павлівському сільському старостинському окрузі зафіксовано пошкодження лінії електропередач, тому в прилеглих сільських населених пунктах можливі тимчасові відключення електропостачання до завершення ремонтних робіт.



Звернень до екстрених служб поки не надходило. Триває робота з обстеження місць падіння уламків та виявлення можливих пошкоджень.



Він закликав мешканців перебувати у безпечних місцях до кінця відбою тривоги.



"Нових шахедів у нашому напрямку поки не зафіксовано", - додав Кухта.

