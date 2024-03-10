На Дніпропетровщині ворог завдав ракетного удару по підприємству, є постраждалий
Армія РФ вночі атакував Дніпропетровщину безпілотниками, завдала ракетного удару по підприємству у Новомосковському районі та тричі обстріляла Нікопольщину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Пізно ввечері наші оборонці неба знищили два ворожі безпілотники. Їх збили у Криворізькому та Нікопольському районах. Стався в області й ракетний удар. Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома", - йдеться в повідомленні.
Протягом ночі ворог тричі обстріляв з важкої артилерії Нікольський район, а також атакував дроном-камікадзе.
"Гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді. Там минулося без загиблих та поранених. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Сталося загоряння, полумʼя оперативно загасили", - додав Лисак.
