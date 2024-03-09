Окупанти 14 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено адмінбудівлі, комунальне підприємство, будинки, енергообладнання та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Вранці росіяни здійснили обстріл Червоногригорівської громади Нікопольського району Дніпропетровської області, а протягом дня під удари потрапили Нікополь і Мирівська громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Від ворожих атак сьогодні здригалися Нікополь і Мирівська громада. Окупанти били дронами-камікадзе і артилерією. Загалом – 14 разів.

Понівечені 2 адмінбудівлі, комунальне підприємство, котельня. Пошкоджені чотириповерхівка, 2 приватні будинки, господарська споруда, гараж. Понівечені енергообладнання, лінії електропередач та газогін", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наслідки останнього обстрілу ще уточнюються.

Також дивіться: Наслідки удару військ РФ по Нікопольщині, де загинув підліток. ФОТО





Також читайте: Вночі "Шахеди" атакували Криворіжжя, є влучання у промислове підприємство

Щодо ранкового обстрілу Лисак повідомив, що 22-річного хлопця, який постраждав під час обстрілу Червоногригорівської громади, перевели до дніпровської лікарні.

"У нього черепно-мозкова травма, забої, множинні переломи. Він все ще в реанімації, стабільно важкий. На жаль, поранення його 16-річного брата були несумісними з життям", - розповів Лисак.