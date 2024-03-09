Вночі "Шахеди" атакували Криворіжжя, є влучання у промислове підприємство

5 ворожих безпілотників збили минулої ночі оборонці неба над Криворізьким районом на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, було влучання по промисловому підприємству. Там виникла пожежа.

"Цілили окупанти і по Нікопольщині. Обстріляли Марганець й одне із сіл громади. Випустили більш ніж 10 снарядів з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає", - додає Лисак.

Раніше повідомлялося, що "Шахеди" фіксувалися неподалік Кривого Рогу.