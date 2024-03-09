УКР
Новини
Вночі "Шахеди" атакували Криворіжжя, є влучання у промислове підприємство

шахед

5 ворожих безпілотників збили минулої ночі оборонці неба над Криворізьким районом на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, було влучання по промисловому підприємству. Там виникла пожежа.

"Цілили окупанти і по Нікопольщині. Обстріляли Марганець й одне із сіл громади. Випустили більш ніж 10 снарядів з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає", - додає Лисак.

Також читайте: Відновлено енергопостачання на Дніпропетровщині, тривають роботи на магістральних і розподільчих мережах, - "Укренерго". ФОТО

Раніше повідомлялося, що "Шахеди" фіксувалися неподалік Кривого Рогу.

Автор: 

Кривий Ріг (1395) Нікополь (1325) Дніпропетровська область (4154)
Коментувати
А ірану, по шапці у будь-якому випадку надавати треба за ці довбані шахеди..
09.03.2024 07:53 Відповісти
Треба потопити усі москальські корита на Каспії. І транспортні, і ті що калібрами пуляють. І встановити над Каспієм безпольотну зону для Ту-76. Ту-96, Ту-95, Ту-23М, Ту-160 і іншого військового мотлоху. Від Апшеронського національного парку біля Баку до узбережжя Казахстану всього 200 км.
09.03.2024 08:08 Відповісти
От зараз дуже подошла б кричалка "спасибо жителям донбаса за президента-п...а".І вибачатися засвой пост я небуду.
09.03.2024 08:20 Відповісти
А чьо? Тре кричать , мол, спасибо жителям Бургаса за передаста Атанаса?
09.03.2024 12:39 Відповісти
Все треба, треба і треба, але коли дії будуть?
09.03.2024 12:04 Відповісти
 
 