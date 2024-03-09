РУС
Новости
4 696 7

Ночью "Шахеды" атаковали Криворожье, есть попадание в промышленное предприятие

шахед

5 вражеских беспилотников сбили минувшей ночью защитники неба над Криворожским районом Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, было попадание по промышленному предприятию. Там возник пожар.

"Целились оккупанты и по Никопольщине. Обстреляли Марганец и одно из сел громады. Выпустили более 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет", - добавляет Лысак.

Ранее сообщалось, что "Шахеды" фиксировались недалеко от Кривого Рога.

Смотрите также: Россияне 5 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и трижды из артиллерии: один человек пострадал. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривой Рог (1432) Никополь (1158) Днепропетровская область (4375)
А ірану, по шапці у будь-якому випадку надавати треба за ці довбані шахеди..
09.03.2024 07:53 Ответить
Треба потопити усі москальські корита на Каспії. І транспортні, і ті що калібрами пуляють. І встановити над Каспієм безпольотну зону для Ту-76. Ту-96, Ту-95, Ту-23М, Ту-160 і іншого військового мотлоху. Від Апшеронського національного парку біля Баку до узбережжя Казахстану всього 200 км.
09.03.2024 08:08 Ответить
От зараз дуже подошла б кричалка "спасибо жителям донбаса за президента-п...а".І вибачатися засвой пост я небуду.
09.03.2024 08:20 Ответить
А чьо? Тре кричать , мол, спасибо жителям Бургаса за передаста Атанаса?
09.03.2024 12:39 Ответить
Все треба, треба і треба, але коли дії будуть?
09.03.2024 12:04 Ответить
 
 