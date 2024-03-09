Ночью "Шахеды" атаковали Криворожье, есть попадание в промышленное предприятие

5 вражеских беспилотников сбили минувшей ночью защитники неба над Криворожским районом Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, было попадание по промышленному предприятию. Там возник пожар.

"Целились оккупанты и по Никопольщине. Обстреляли Марганец и одно из сел громады. Выпустили более 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет", - добавляет Лысак.

Ранее сообщалось, что "Шахеды" фиксировались недалеко от Кривого Рога.

