Наслідки удару військ РФ по Нікопольщині, де загинув підліток. ФОТО

Внаслідок обстрілу ворогом Нікопольщини Дніпропетровської області загинув 16-річний хлопець, поранено місцевого мешканця. За даним фактом розпочато розслідування.

Як зазначається, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 9 березня 2024 року військові РФ здійснили обстріл з артилерії Червоногригорівської громади Нікопольського району.

Внаслідок атаки загинув 16-річний хлопець, поранено 22-річного місцевого мешканця.





Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф