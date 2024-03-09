РУС
Последствия удара войск РФ по Никопольщине, где погиб подросток. ФОТО

В результате обстрела врагом Никопольщины Днепропетровской области погиб 16-летний парень, ранен местный житель. По данному факту начато расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 9 марта 2024 года военные РФ совершили обстрел из артиллерии Красногригорьевской громады Никопольского района.

В результате атаки погиб 16-летний парень, ранен 22-летний местный житель.

Ночью "Шахеды" атаковали Криворожье, есть попадание в промышленное предприятие

Обстріл Нікопольщини
Обстріл Нікопольщини

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Никополь (1158) Офис Генпрокурора (2606) Днепропетровская область (4375)
09.03.2024 16:27 Ответить
Дурня твої псаломи разом з твоїм господєм, брати сходили до церкви...
11.03.2024 00:10 Ответить
 
 