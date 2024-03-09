Последствия удара войск РФ по Никопольщине, где погиб подросток. ФОТО
В результате обстрела врагом Никопольщины Днепропетровской области погиб 16-летний парень, ранен местный житель. По данному факту начато расследование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 9 марта 2024 года военные РФ совершили обстрел из артиллерии Красногригорьевской громады Никопольского района.
В результате атаки погиб 16-летний парень, ранен 22-летний местный житель.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль