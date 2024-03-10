На Днепропетровщине враг нанес ракетный удар по предприятию, есть пострадавший
Армия РФ ночью атаковала Днепропетровщину беспилотниками, нанесла ракетный удар по предприятию в Новомосковском районе и трижды обстреляла Никопольщину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Поздно вечером наши защитники неба уничтожили два вражеских беспилотника. Их сбили в Криворожском и Никопольском районах. Произошел в области и ракетный удар. Агрессор попал по предприятию в Новомосковском районе. Пострадал 58-летний мужчина. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь, будет лечиться дома", - говорится в сообщении.
В течение ночи враг трижды обстрелял из тяжелой артиллерии Никольский район, а также атаковал дроном-камикадзе.
"Громко было в районном центре и Марганецкой громады. Там обошлось без погибших и раненых. Поврежден инфраструктурный объект. Началось возгорание, пламя оперативно погасили", - добавил Лысак.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль