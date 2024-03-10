На Хмельниччині вночі знищили два "шахеди", без руйнувань та постраждалих

Вночі 10 березня ворог атакував "шахедами" Хмельницьку область. сили ППО знешкодили 2 ворожі БПЛА типу "Shahed"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Загиблих та травмованих немає. Об'єкти інфраструктури не постраждали", - йдеться в повідомленні.

