На Хмельниччині вночі знищили два "шахеди", без руйнувань та постраждалих
Вночі 10 березня ворог атакував "шахедами" Хмельницьку область. сили ППО знешкодили 2 ворожі БПЛА типу "Shahed"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Загиблих та травмованих немає. Об'єкти інфраструктури не постраждали", - йдеться в повідомленні.
