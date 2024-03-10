УКР
Новини
На Хмельниччині вночі знищили два "шахеди", без руйнувань та постраждалих

ппо,шахеди

Вночі 10 березня ворог атакував "шахедами" Хмельницьку область. сили ППО знешкодили 2 ворожі БПЛА типу "Shahed"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Загиблих та травмованих немає. Об'єкти інфраструктури не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія вночі атакувала 39 "шахедами", сили ППО знищили - 35, - Повітряні сили

безпілотник (4746) Повітряні сили (2962) Хмельницька область (1011)
Це добре, зважаючи що їх збивають команди із суто стрілецької зброї - автоматів і одного кулемета, щоправда великокаліберного. Також стала кращою логістика, у штабі наперед вираховують якими шляхами ворог прокладає маршрут.
