На Хмельнитчине ночью уничтожили два "шахеда", без разрушений и пострадавших

Ночью 10 марта враг атаковал "шахедами" Хмельницкую область. Силы ПВО обезвредили 2 вражеских БПЛА типа "Shahed"

Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Погибших и травмированных нет. Объекты инфраструктуры не пострадали", - говорится в сообщении.

