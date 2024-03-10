РУС
На Хмельнитчине ночью уничтожили два "шахеда", без разрушений и пострадавших

Ночью 10 марта враг атаковал "шахедами" Хмельницкую область. Силы ПВО обезвредили 2 вражеских БПЛА типа "Shahed"

Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Погибших и травмированных нет. Объекты инфраструктуры не пострадали", - говорится в сообщении.

Читайте: Россия ночью атаковала 39 "шахедами", силы ПВО уничтожили - 35, - Воздушные силы

Це добре, зважаючи що їх збивають команди із суто стрілецької зброї - автоматів і одного кулемета, щоправда великокаліберного. Також стала кращою логістика, у штабі наперед вираховують якими шляхами ворог прокладає маршрут.
10.03.2024 11:57 Ответить
 
 