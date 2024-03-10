На Хмельнитчине ночью уничтожили два "шахеда", без разрушений и пострадавших
Ночью 10 марта враг атаковал "шахедами" Хмельницкую область. Силы ПВО обезвредили 2 вражеских БПЛА типа "Shahed"
Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
"Погибших и травмированных нет. Объекты инфраструктуры не пострадали", - говорится в сообщении.
