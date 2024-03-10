УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10151 відвідувач онлайн
Новини
3 471 81

Україна прискорила будівництво фортифікаційних споруд, - британська розвідка

зсу,оборонні,споруди

Україна прискорила будівництво оборонних позицій, розширення їхніх ліній. Це може низити здатність армії РФ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Україна майже напевно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту. Сюди входять протитанкові "Зуби дракона" і рови, піхотні траншеї, мінні поля й укріплені оборонні позиції. Цілком імовірно, що розширення оборонних ліній знизить здатність Росії просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках наступальних операцій, які тривають", - ідеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що створення основних великих оборонних позицій свідчить про затяжний характер конфлікту, а також означає, що "будь-які спроби провести операції з прориву з високою ймовірністю будуть супроводжуватися великими втратами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фортифікаційні споруди на Запоріжжі будуються за оновленим проєктом, - Федоров

Нагадаємо, видання New York Times опублікувало матеріал про "напрочуд слабкі" оборонні укріплення України на захід від Авдіївки. У статті публікуються супутникові знімки українських укріплень, які характеризуються як "рідкі" та "елементарні".

Автор: 

Велика Британія (5746) оборона (4881) зовнішня розвідка (492) фортифікації (178)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Прискорила? *****, а скілько життів солдат забрало ото не прискорення? Альо, вЯрховний ГОВНокомандувачь скажи шось з цього приводу чі ти тількі лайкі **********? Шоб тобі повилазило асфальтом з шаурмой, гнида неголена.
показати весь коментар
10.03.2024 13:39 Відповісти
+5
Где тебе такой текст написали?
показати весь коментар
10.03.2024 13:42 Відповісти
+4
Ну хоч зараз - бо стільки ж можна наступати на граблі
показати весь коментар
10.03.2024 13:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну хоч зараз - бо стільки ж можна наступати на граблі
показати весь коментар
10.03.2024 13:37 Відповісти
А Бутусов ще рік тому...

Волав!

Не дійшов його оберіг-
До наших "потужних глав"...
показати весь коментар
10.03.2024 13:46 Відповісти
Заворушились тільки зараз. А раніше не на часі? Дібілізм і зрада.
показати весь коментар
10.03.2024 14:08 Відповісти
Прискорила? *****, а скілько життів солдат забрало ото не прискорення? Альо, вЯрховний ГОВНокомандувачь скажи шось з цього приводу чі ти тількі лайкі **********? Шоб тобі повилазило асфальтом з шаурмой, гнида неголена.
показати весь коментар
10.03.2024 13:39 Відповісти
Є питання до психічного здоров'я тих хто поширює ОПшно-кремлівську риганину
показати весь коментар
10.03.2024 13:56 Відповісти
А нема, *******, нема. За все відповідає твій вЯрховнАй Говнокомандующий. ЗА ВСЕ. І відповість!
А я бачу тількі народився, щуронок, і відразу у бій?
показати весь коментар
10.03.2024 14:12 Відповісти
Не звертайте на це чмо увагу. Воно такеж 3,14здовате як і його керівництво.
показати весь коментар
10.03.2024 14:14 Відповісти
Пізно всрались. У русні вже є нові реактивні КАБи. І їм, і літакам ППО взагалі пофіг, а 250 кг (потім - більше) розваляють будь-які споруди.
показати весь коментар
10.03.2024 13:39 Відповісти
Угу, розвалять. Якщо попадуть. Так-то і мінометом можна спшку чи бліндаж розібрати. Питання тільки за скільки сотень/тисяч пострілів і місяців роботи
показати весь коментар
10.03.2024 13:57 Відповісти
Кількість пострілів та місяців у русні необмежена.
показати весь коментар
10.03.2024 14:02 Відповісти
Обмежена. Вогняного валу зразка літа 22-го їм вже не бачити ніколи
показати весь коментар
25.03.2024 10:42 Відповісти
Зате є хмари БПЛА.
показати весь коментар
25.03.2024 14:53 Відповісти
Поки що тільки в планах
показати весь коментар
27.03.2024 15:25 Відповісти
вони по GPS наводяться, потрібні лише координати.
показати весь коментар
10.03.2024 14:38 Відповісти
ЖПС можна глушити
показати весь коментар
25.03.2024 10:40 Відповісти
Щось я не розумію, як кілька кабів можуть зруйнувати лінію траншей. Буде кілька великих воронок, от і усе досягнення. У ті траншеї ще влучити треба, а це точність кілька метрів.
показати весь коментар
10.03.2024 14:07 Відповісти
Є одаб .
показати весь коментар
10.03.2024 15:02 Відповісти
ОДАБ-500П - Радіус ураження живої сили на відкритій місцевості - 30 м, в польових фортифікаційних спорудах та окопах - до 25 м. І що, кілька такими КАБами прорвуть фронт? На це потрібні масоване бомбардування, тільки хто їм це дозволить, якщо немає абсолютної переваги у повітрі.
показати весь коментар
10.03.2024 15:17 Відповісти
З часом доведуть модуль до точності плюс-мінус 10 метрів, цього достатньо для обвалу окопів та баротравм всіх, хто там знаходиться.
показати весь коментар
10.03.2024 15:03 Відповісти
"Тяжелые фугасные бомбы довольно интенсивно применялись в афганской войне. Так, только за три месяца 1988 г. бомбардировщики Ту-16 сбросили 289 бомб ФАБ-9000М-54. Тем не менее, реальный эффект применения тяжелых фугасных авиабомб был невелик. Радиус летального поражения ударной волной ФАБ-3000 не превышал 39 м, а для ФАБ-9000 соответственно 57 м. Выводящие из строя контузии с кровотечением из носа и ушей противник получал, соответственно, в радиусе до 158 и 225 м. "
І це скидали важкі бомби, а не якісь плануючи ФАБ-250.
показати весь коментар
10.03.2024 15:30 Відповісти
Згадайте Авдіївку.
показати весь коментар
10.03.2024 15:38 Відповісти
А що тут порівнювати - польові укріплення з міськими будинками? Це зовсім різні речі. Якщо велика бомба вражає будинок, від чи схлюпнується чи розсипається, та завалює тих, хто у ньому, та поруч. Якщо велика бомба вражає поле біля окопу, то вибухова хвиля проходить над ним. Це не мною вигадано. От чому давно перестали будувати фортечні мури і почали зариватися у землю.
показати весь коментар
10.03.2024 16:01 Відповісти
В Авдіївці були найкращі укріплення вздовж всього фронту. Тому так довго трималась. Але КАБи знесли все.
показати весь коментар
10.03.2024 16:07 Відповісти
Що все? Будинки? Так, знесли. Але узяли Авдіївку м'ясом, штурмовими групами, при відсутності достатньої підтримки нашої української артилерії.
показати весь коментар
10.03.2024 16:35 Відповісти
Про проблему КАБів писав Бутусов.
показати весь коментар
10.03.2024 16:39 Відповісти
Якщо я не помиляюсь, він писав приблизно теж саме - неможливо тримати оборону у будівлях, які методично знищуються КАБами.
показати весь коментар
10.03.2024 16:42 Відповісти
Коли русня вийде на масове використання КАБ з двигунами, тоді й побачите результати.
показати весь коментар
10.03.2024 16:45 Відповісти
Не коли, а якщо. Але на кожну хитру дупу знайдеться болт з різьбленням(с)
показати весь коментар
10.03.2024 16:55 Відповісти
Не якщо, а коли. Русня побачила ефективність ішакєдов і КАБів, тому буде робити і модернізувати невпинно. Всі можливості та ресурси для цього є.
А що протиставимо ми? Навіть найпростіших систем ППО не виробляємо.
показати весь коментар
10.03.2024 16:57 Відповісти
Чому не виробляємо - найпростіші волонтери роблять. У Одесі приладили тепловизори до ПЗРК "Ігла" Одеська команда https://www.facebook.com/technaryod «Технарі» знайшла спосіб модернізувати ПЗРК «Ігла» для покращення роботи маловисотного ППО вночі, обладнавши «Ігли» спеціальними кріпленнями для тепловизорів.
Ще й перезаряджаємі блоки живлення до них, замість одноразових. Тепер і вночі полюють за Шахедами.
А от що там Укроборонпром робить - це велика таємниця.
показати весь коментар
10.03.2024 19:55 Відповісти
Ракети до "Ігол" у нас роблять?
показати весь коментар
11.03.2024 08:40 Відповісти
Самі двигуни до ракет - не в курсі, а головки самонаведення до них - робили. А як на зараз - не знаю.
показати весь коментар
11.03.2024 08:51 Відповісти
Чи роблять зараз? Бо поприлітало по купі підприємств ВПК. Скоріше за все, немає вже того обладнання, на якому робили колись.
показати весь коментар
11.03.2024 08:53 Відповісти
Головки самонаведення робили в Ніжині, двигуни - на ПХЗ. І одне, і друге підприємства по-моєму знищені.
показати весь коментар
11.03.2024 09:18 Відповісти
Оті всі волонтерські приціли та акумулятори абсолютно безглузді без ракет.
показати весь коментар
11.03.2024 09:20 Відповісти
Запаси ще великі вироблених, їх по світу багато, тому це вірний напрямок.
показати весь коментар
11.03.2024 09:30 Відповісти
Вірний напрямок - це власні ЗРК робити. А то буде як з допомогою США або латиноамериканськими гвинтокрилами.
показати весь коментар
11.03.2024 09:32 Відповісти
Волонтери роблять, що можуть - які до них претензії? Модернізували ПЗРК - молодці. Вже 1000 ПЗРК таких зробили.
показати весь коментар
11.03.2024 09:36 Відповісти
До волонтерів якраз претензій немає.
показати весь коментар
11.03.2024 09:39 Відповісти
Що мало ? 3000 одаб ,радіус 150,діаметр 300, це воп виводить з бою ,контужені та вбиті.Підрозділ буде небоєздатним , і суміш якраз тяжча повітря,в окопи полізе.Зрозуміло що зараз вони неточні і малоефективні коли осади,але такий ********* є, і іфс від нього слабо рятує, треба нищити носії.
показати весь коментар
10.03.2024 16:01 Відповісти
Читайте уважно - це аналіз застосування, не мій. Для розуміння - згідно з нормами, визначеними Правилами стрільби та управління вогнем, витрата *********** на придушення взводного опорного пункту противника складає 180 снарядів 152 мм на 1 гектар (100м х 100м).
Кілька десятків КАБів фронт не прорвуть.
показати весь коментар
10.03.2024 16:31 Відповісти
Згоден з вами повністю , а ділянку?Якраз про те мова ,що декілька батарейних б/к і одна бомба.Так не знищить все там ,але підрозділ не зможе вести бій.Потрібно розуміти що це для нас ворожі укріпи тяжко долати ,а їм наші легше.
показати весь коментар
10.03.2024 16:54 Відповісти
Особливо коли своєчасно не збудовані ці укріплення, та https://www.galychyna.fm/articles/yak-********-vlasnoruchno-zmenshila-svij-arsenal-min-ta-chi-bulo-cze-neobhidnistyu у 2016 р. в рамках проекту НАТО з демілітаризації на Дніпропетровщині на державному підприємстві "Павлоградський хімічний завод" утилізували близько мільйона протипіхотних мін ПФМ-1. Де-факто знищили те, що могло б стати гарним підсиленням у теперішній війні з росією.
показати весь коментар
10.03.2024 17:04 Відповісти
"Пізно всрались. У русні вже є нові реактивні КАБи."
А ще у кацапів і ЯЗ є. "Усьопропало".
показати весь коментар
10.03.2024 16:44 Відповісти
На відміну від ЯЗ, ті КАБи вже літають. І протидії немає зовсім. Тільки аеродроми і заводи бомбити, але з цим дуже туго.
показати весь коментар
10.03.2024 16:47 Відповісти
То що тепер-треба кинути будувати фортифікаційні споруди та втекти у Краків чи Мюнхен ? На цій війні багато вже чого змінілося з перших днів.
показати весь коментар
10.03.2024 16:59 Відповісти
Чимало хто так і робить, розуміючи, що чого все йде.
Так, багато що змінилось. росія зробила висновки і почала діяти більш раціонально.
показати весь коментар
10.03.2024 17:01 Відповісти
І до чого ж усе йде ?
показати весь коментар
10.03.2024 17:03 Відповісти
Не прикидайтесь наївним. Останні втрати західної техніки, заяви папи, покатушки до Турції і китайців сюди, продовження виділення грошей на дороги. Хіба не зрозуміло?
показати весь коментар
10.03.2024 17:06 Відповісти
Я-не з секти зрадоботів. По риториці західних лідерів я не бачу, що Україну збираються кинути напризволяще.
показати весь коментар
10.03.2024 17:13 Відповісти
Мене більше непокоять дії нашої влади. Поміняли всю армійську верхівку, чомусь різко зросли втрати стратегічно важливої військової техніки, провал будівництва оборонних споруд, візити до Турції та Саудівської Аравії (куди в той самий день випадково приїхала балакуча голова госдури).
показати весь коментар
10.03.2024 17:18 Відповісти
Хіба Залужний з Шапталою та Наєвим десь через ЗМІ кричать що усе погано, що усе втрачено ? Більш того, Залужний обіймається з зе при нагородженні його званням Героя та погоджується на посаду посла у Британії. Різко зросли втрати стратегічно важливої техніки ? 1 абрамс та 1 хаймарс-це різко ? А те, скільки Україна швидко втратила під час минулорічного контрнатупу леопардів та бредлі-то було різко чи ні ? А те що орки за останній час втратили бдк, патрульний корабель, купу сушек та а-50, не рахуючи кілька десятків арти, танків та інших бмп та бтр щодня-це різко чи ні ? Про наслідки візитів до Турції та Аравії готові компетентно розповісти ? А щодо провалу будівництва оборонних споруд-так те, що їх зараз будують-це майбутній провал ?
показати весь коментар
10.03.2024 17:37 Відповісти
Нехай все виявиться не так погано, як здається. Але зараз здається, що все гірше, ніж здається.
показати весь коментар
10.03.2024 17:38 Відповісти
Трохи більше 2 років тому увесь світ думав, що усе погано, і навіть гірше, ніж здається, вивозив послів і давав Києву максимум-пару тижнів.
показати весь коментар
10.03.2024 17:47 Відповісти
Той самий світ через півроку ******, що "росія вже програла". Ну, де тепер ті *******? Інші речі вже кажуть: "якщо Україна впаде..."
показати весь коментар
10.03.2024 17:51 Відповісти
Где тебе такой текст написали?
показати весь коментар
10.03.2024 13:42 Відповісти
это уровень однодневного засранца-школьника из Тамбова или Барнаула.
показати весь коментар
10.03.2024 13:51 Відповісти
Та це їбонуте кацапочмо. В спам його
показати весь коментар
10.03.2024 14:01 Відповісти
Основні надра - на Донбасі, і вони знаходяться або вже під руснею, або під її вогневим контролем.
І викачуються.... теж на Захід. Тільки через моськву.
показати весь коментар
10.03.2024 13:44 Відповісти
всё тоже самое,что НА РАСЕИ
Тоді який сенс міняти Україну на росію?
Те ж саме буде, тільки зверху додадуться ще попи і кадирівці.
показати весь коментар
10.03.2024 13:51 Відповісти
навіщо ви дискутуєте з кацапською школотою? їх же одразу наскрізь видно.
показати весь коментар
10.03.2024 13:53 Відповісти
І ви на одне питання дайте відповідь.
Навіщо об'єднуватись з росією, де клептократы крадут, групка привелегированных пользуются, а народ сосёт с прискоком, як і в Україні (тобто нічого не покращиться), але при цьому хохли будуть найнижчим соціальним прошарком?
показати весь коментар
10.03.2024 14:00 Відповісти
Добре, ваші пропозиції? Що робити у поточних обставинах?
Який я маю висновок зробити з оцих всіх фактів розкрадання надр?
показати весь коментар
10.03.2024 14:07 Відповісти
воно тому і шмаляє такими дліннючими коментами, бо знає, наступного може і не бути...
показати весь коментар
10.03.2024 14:08 Відповісти
ну який день без подоляцько-зеленокацапського бота?
показати весь коментар
10.03.2024 13:45 Відповісти
молдові треба збільшувати збройні сили. країнам балтії, потрібно копати свої кордони, цілодобово.
німцям французам італійцям потрібно збільшити бюджет держбезпеки, та провести чистку держслужбовців.
з україною, все зрозуміло. ми, або будемо битися, або загинемо, всі, окрім манкуртів, що поїдуть освоювати сибір.
але, нам вже впарюють, перемовини, та капітуляцію.
показати весь коментар
10.03.2024 13:50 Відповісти
Саме тому (прискорення вимагає додаткового фінансування) в МО з'явився такий собі Кирило Тимошенко, куратор потоків "великого крадівництів". Тепер славнозвісні "яйця по 17" перетворяться на дитячу забавку в порівнянні з тим, що це "нове ліцо" і "прафєсіанал" зробить з будівництвом оборонних рубежів!
Я впевнений - він впорається і міліонер ЗЕ!, що за період "великого крадівництва" став мультиміліонером (майже 600млн баксюків вже має) стане ще й міліардером! Я вже не кажу про дєрьмаківську шоблу, яка декларацій не подає...
показати весь коментар
10.03.2024 14:07 Відповісти
с коррупцией в стране ни кто ни когда не боролся -не борется и по ходу не собирается бороться - и народу как то посрать -что опять негодяи мародерят уже в военное время
показати весь коментар
10.03.2024 14:15 Відповісти
В июне мы узнаем официально доведенную схему разворовывания денег в МО при закупке бронеавтомобилей!
показати весь коментар
10.03.2024 14:09 Відповісти
"Поки рашистська курка у тем'ячко не *****, зе-типіли не перехрестяться".
показати весь коментар
10.03.2024 14:12 Відповісти
Читай: почала нарешті.
показати весь коментар
10.03.2024 15:46 Відповісти
Порох молодець!
показати весь коментар
10.03.2024 17:19 Відповісти
 
 