Україна прискорила будівництво фортифікаційних споруд, - британська розвідка
Україна прискорила будівництво оборонних позицій, розширення їхніх ліній. Це може низити здатність армії РФ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
"Україна майже напевно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту. Сюди входять протитанкові "Зуби дракона" і рови, піхотні траншеї, мінні поля й укріплені оборонні позиції. Цілком імовірно, що розширення оборонних ліній знизить здатність Росії просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках наступальних операцій, які тривають", - ідеться в повідомленні.
У британській розвідці вважають, що створення основних великих оборонних позицій свідчить про затяжний характер конфлікту, а також означає, що "будь-які спроби провести операції з прориву з високою ймовірністю будуть супроводжуватися великими втратами".
Нагадаємо, видання New York Times опублікувало матеріал про "напрочуд слабкі" оборонні укріплення України на захід від Авдіївки. У статті публікуються супутникові знімки українських укріплень, які характеризуються як "рідкі" та "елементарні".
Волав!
Не дійшов його оберіг-
До наших "потужних глав"...
А я бачу тількі народився, щуронок, і відразу у бій?
І це скидали важкі бомби, а не якісь плануючи ФАБ-250.
А що протиставимо ми? Навіть найпростіших систем ППО не виробляємо.
Ще й перезаряджаємі блоки живлення до них, замість одноразових. Тепер і вночі полюють за Шахедами.
А от що там Укроборонпром робить - це велика таємниця.
Кілька десятків КАБів фронт не прорвуть.
А ще у кацапів і ЯЗ є. "Усьопропало".
Так, багато що змінилось. росія зробила висновки і почала діяти більш раціонально.
І викачуються.... теж на Захід. Тільки через моськву.
Тоді який сенс міняти Україну на росію?
Те ж саме буде, тільки зверху додадуться ще попи і кадирівці.
Навіщо об'єднуватись з росією, де клептократы крадут, групка привелегированных пользуются, а народ сосёт с прискоком, як і в Україні (тобто нічого не покращиться), але при цьому хохли будуть найнижчим соціальним прошарком?
Який я маю висновок зробити з оцих всіх фактів розкрадання надр?
німцям французам італійцям потрібно збільшити бюджет держбезпеки, та провести чистку держслужбовців.
з україною, все зрозуміло. ми, або будемо битися, або загинемо, всі, окрім манкуртів, що поїдуть освоювати сибір.
але, нам вже впарюють, перемовини, та капітуляцію.
Я впевнений - він впорається і міліонер ЗЕ!, що за період "великого крадівництва" став мультиміліонером (майже 600млн баксюків вже має) стане ще й міліардером! Я вже не кажу про дєрьмаківську шоблу, яка декларацій не подає...