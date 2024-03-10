Україна прискорила будівництво фортифікаційних споруд, - британська розвідка

Україна прискорила будівництво оборонних позицій, розширення їхніх ліній. Це може низити здатність армії РФ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Україна майже напевно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту. Сюди входять протитанкові "Зуби дракона" і рови, піхотні траншеї, мінні поля й укріплені оборонні позиції. Цілком імовірно, що розширення оборонних ліній знизить здатність Росії просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках наступальних операцій, які тривають", - ідеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що створення основних великих оборонних позицій свідчить про затяжний характер конфлікту, а також означає, що "будь-які спроби провести операції з прориву з високою ймовірністю будуть супроводжуватися великими втратами".

Нагадаємо, видання New York Times опублікувало матеріал про "напрочуд слабкі" оборонні укріплення України на захід від Авдіївки. У статті публікуються супутникові знімки українських укріплень, які характеризуються як "рідкі" та "елементарні".