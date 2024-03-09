УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8493 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 617 49

Фортифікаційні споруди на Запоріжжі будуються за оновленим проєктом, - Федоров

Будівництво фортифікацій

У Запорізькій області фортифікаційні споруди будують за оновленим проєктом.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні відбувається будівництво фортифікаційних споруд по всій нашій державі. Безпосередньо на території Запорізької області ми будуємо спільно з військовими (одну частину будують цивільні, іншу - військові підрядники)", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Роботи з будівництва ліній оборони України ведуться прискореними темпами, найбільша проблема - ворожі БПЛА, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Федоров додав, що роботи відбуваються за типовим оновленим проєктом, виданим Міноборони.

"Ми намагаємося вдосконалювати оборонні споруди, аби нашим військовим було не тільки більш безпечно, а й більш комфортно перебувати там під час виконання своїх бойових задач", - додав Федоров.

Темпи будівництва контролює особисто Президент України, якість робіт - Міноборони та військові бригади.

Фортифікаційні споруди складаються з великої кількості компонентів, зокрема протитанкового рову, "зубів дракона". Лінія оборони містить все те, що може уповільнити чи зупинити проходження ворожої колісної та гусеничної техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кампанія України з будівництва фортифікацій не дала результатів. ЗСУ змушені рити окопи, часто під ворожими обстрілами, - WSJ

"Ті строки, які перед нами ставлять військові, будуть дотримані і, скоріш за все, ми збільшуватимемо обсяги того, що наразі будуємо, аби нашим військовим та нашим цивільним мешканцям було спокійніше, і ми могли сконцентруватися на звільненні території", - додав очільник області.

Автор: 

Запорізька область (3984) Федоров Іван (653) фортифікації (178)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
По проекту Тимошенко? В несколько раз дороже реальной стоимости?
показати весь коментар
09.03.2024 22:03 Відповісти
+6
Проект уже продали, анонсёры?
показати весь коментар
09.03.2024 22:03 Відповісти
+6
С ФСБ согласовали!!
показати весь коментар
09.03.2024 22:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проект уже продали, анонсёры?
показати весь коментар
09.03.2024 22:03 Відповісти
Ну, якшо Президент контролює, то........
показати весь коментар
09.03.2024 22:05 Відповісти
Іван Федоров - ты *****, сдающий гостайну!
показати весь коментар
09.03.2024 22:06 Відповісти
По проекту Тимошенко? В несколько раз дороже реальной стоимости?
показати весь коментар
09.03.2024 22:03 Відповісти
А ось для чого Тимошенко повернули- не тільки в Турцію з Умеровим про мир тусити
показати весь коментар
09.03.2024 22:05 Відповісти
це самий той Тимошенко Бєні, котрого зняли (на рік, як виявляється) коли відмивали яйця Резнікова по 17 перед Рамштаймом, а Тимошенко загуркотів з ОПУ під ту лавочку - дав Єрмаку місце для його шурмів... А тепер БЄНЯ возвращаєццца? Нє долго ще його Малюк кришуватиме- скоро мир?
показати весь коментар
09.03.2024 22:09 Відповісти
Координатор програми Кирило Тимошенко про ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО - сніг зійшов, дороги залишилися . ОСЬ чому так довго не було захисних споруд - Бєня просував свого Кирилку- Малюк разрєшіл...
показати весь коментар
09.03.2024 22:45 Відповісти
Наперегонки с НАБУ. Почему Зеленский уволил Тимошенко и связанных с ним губернаторов-
https://www.liga.net/politics/articles/naperegonki-s-nabu-pochemu-zelenskiy-uvolil-timoshenko-i-svyazannyh-s-nim-gubernatorov
показати весь коментар
09.03.2024 23:09 Відповісти
Раніше крали по чорному,а тепер по зеленому крадуть.
показати весь коментар
09.03.2024 23:45 Відповісти
Да зеленые уже переплюнули в этом деле всех прошлых, вместе взятых...
показати весь коментар
10.03.2024 00:04 Відповісти
В порівнянні з тендерною вартістю будівництва оборонних споруд в Сумській області,-в 2,5-3 рази.
Тимошенко свою справу знає.
показати весь коментар
10.03.2024 05:51 Відповісти
"НЕ ПРАШЛО І ТРІ ГОДА "...
показати весь коментар
09.03.2024 22:04 Відповісти
Голосування читачів The Page у рейтингу політичних інфлюенсерів

Хто з політичних інфлюенсерів має найбільший вплив на українців? До кого прислуховуються люди, кому довіряють? Щоб знайти відповіді на ці питання, The Page оголошує старт читацького голосування у рейтингу політичних інфлюенсерів і пропонує обрати зі складеного редакцією лонглиста свого кандидата.

За допомогою голосування ми сформуємо першу десятку рейтингу. Цих людей ми і вважатимемо найвпливовішими серед наших читачів. .....

Від себе- за добу дуже дивні переміщення відбулися , перша трійка не змінна, залишилася, а Бргинець, Бутусов , Залужний -третя трійка , вова на 12-му (устал йому Подоляк писати)
Дуже просто - лайкніть на сердечку один раз для Вас найцікавішого ...
https://thepage.ua/ua/rating/golosuvannya-chitachiv-the-page-u-rejtingu-politichnih-inflyuenseriv
показати весь коментар
09.03.2024 22:19 Відповісти
,,,,,The Page:
Деяких популярних діячів ми вирішили не включати до списку.

Це персонажі, яких офіційно звинувачують в антиукраїнській діяльності, ті, хто працював на проросійських пропагандистських ресурсах, що належали політикам-зрадникам, ті, хто в гонитві за переглядами надавав слово відвертим ворогам нашої держави.

Також до переліку не включили людей, які працюють під псевдонімами і не показують свої обличчя.
Якщо ви вважаєте, що у лонглисті немає людини, яка має увійти до рейтингу The Page, додайте свого кандидата, заповнивши цю https://docs.google.com/forms/d/e/1********************************************-_hVXahOd3A/viewform форму . Ми обов'язково розглянемо всі пропозиції.
показати весь коментар
09.03.2024 22:23 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 22:42 Відповісти
На на .
показати весь коментар
09.03.2024 22:43 Відповісти
С ФСБ согласовали!!
показати весь коментар
09.03.2024 22:04 Відповісти
це Умєров в Турції учора - 8 травня
показати весь коментар
09.03.2024 22:50 Відповісти
А це банда Умєров-Гамадрилохамія - Кирило Тимошенко ( у Вікіпедії про його участь у цій делегації ні слова) - хочуть здати Україну 29 березня 2022 року, та Джонсонюк не дав( жалівся недавно привселюдно Гамадрилохамія)
показати весь коментар
09.03.2024 22:53 Відповісти
За проектну документацію не продешевили?
показати весь коментар
09.03.2024 22:06 Відповісти
ткнула америка носом в гівно, як паршиве котеня, то зе-шобла заворушилась , з пафосом будує
показати весь коментар
09.03.2024 22:06 Відповісти
Так америка в наступ гнала з лопатами цілий рік. То для чого було щось будувати? Хто будує оборонні споруди при наступі? Надіялись, що дадуть достойної зброї, але не тут було....
показати весь коментар
09.03.2024 22:47 Відповісти
Зеля як завжди колотить понти і "контролює темпи"
показати весь коментар
09.03.2024 22:10 Відповісти
Зелений шапітолій на марші чергової брехні. Хвьодоров, де міліон дронов? Звичайні земляні шанці зешобла називає новим проектом. Брехливі покидьки.
показати весь коментар
09.03.2024 22:20 Відповісти
Федоров це якась магічна прокладка, якою Зеленський з Єрмаком закриває всі діри і зашквари влади. Де був Федоров до здачі Авдіівки, а міністр оборони велика дупа, да і особистий контроль президента? Де все е було? А зараз, ми повинні повірити що воно все магічно зʼявилось бо Федоров?
показати весь коментар
09.03.2024 22:21 Відповісти
Міхаіл Альбертовіч, це Бермудський трикутник, в якому безвісти зникають українські міліарди.
показати весь коментар
09.03.2024 22:59 Відповісти
Сіндзе,або Або

@oUqXP4RXQRmPtlw

Погані новини: п*дори навчились перетворювати авіабомби на міні-ракети. Все через новий модуль УМПБ. Формально це авіабомба ФАБ-250, але з реактивним двигуном і супутниковою навігацією.
показати весь коментар
09.03.2024 22:26 Відповісти
ну, у нас по телевизору любят показывать то, чего не нужно. Русня дронами научилась пользоваться из бравурных видосиков описывающих тактику и сами скиды. "Какие они ******* эффективные!". КАБы сделала русня из рекламмы: "У нас нет, но нам их дадут, смотрите, как они работают!". Пока ждем КАБы от партнеров, русня сделала ихсамостоятельно. Но у нас только победные видосики клепают, как Буданов Крым штурмует. И так везде.
показати весь коментар
09.03.2024 22:59 Відповісти
У той же час існує можливість його встановлення на 300-мм реактивний снаряд від Торнадо-С - в такому випадку виходить аналог американської системи GLSDB.
показати весь коментар
09.03.2024 23:36 Відповісти
А могли вже копати десь біля ростову...
показати весь коментар
09.03.2024 22:30 Відповісти
Чёт он меня, подбешивает
показати весь коментар
09.03.2024 22:31 Відповісти
Була держава у смартфоні - тепер оборонні споруди у смартфоні.

Для цих зелених пустоголових інфантилів, схоже, ця війна - щось на кшталт іграшки у смартфоні - такі собі "танчики"...
показати весь коментар
09.03.2024 22:51 Відповісти
Це інший, мелітопольський.
показати весь коментар
10.03.2024 06:43 Відповісти
Фортификационные сооружения на Запорожье строятся по обновленному проекту, - Федоров Источник:
===============
Пока только одни виртуальные фортификационные сооружения все видят или просто голые траншеи шириной 1 м, абы как сделанные, но по стоимости минимум как отлитые из бронированной стали по 2 метра со всех сторон.
показати весь коментар
09.03.2024 22:53 Відповісти
А совсем недавно дороги собирались строить навстречу оккупантам. Как же этот важнейший проект?
показати весь коментар
09.03.2024 23:00 Відповісти
Судячи з усього, це надсекретний проект укріплень-невидимок.
показати весь коментар
09.03.2024 23:27 Відповісти
за прєктом єрмака треба все розмінувати і розібрати
показати весь коментар
09.03.2024 23:34 Відповісти
Министр и глава Запорожской ОВА слились в комментах в единое. Все збс.
показати весь коментар
09.03.2024 23:42 Відповісти
И зачем об этом предупреждать врагов? Сюрпризов уже не получится...
показати весь коментар
10.03.2024 00:01 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 00:12 Відповісти
Ага,будують...як і "мільйон" дронів...
показати весь коментар
10.03.2024 00:37 Відповісти
пи---деж
показати весь коментар
10.03.2024 01:00 Відповісти
"А ми винайшли новий метод як пиляти бабло" - так напевно було б правильніше назвати...
показати весь коментар
10.03.2024 06:05 Відповісти
З пластику та OSB плит? Сітки антимоскітні не забудьте на вікна поставити, Чи вже розікрали?
показати весь коментар
10.03.2024 07:52 Відповісти
"Темпи будівництва контролює особисто Президент України..." - це означає Ніхто.
показати весь коментар
10.03.2024 08:07 Відповісти
Судячи з слів військових, це брехня. Вони живуть в окопах, які самі іириють. Проект преЗЕ це і надалі красти
показати весь коментар
10.03.2024 08:18 Відповісти
По слова укріплення, це викопані рови тракторами, без бетонних споруд. Цікаво, що в них таке закладено, що наші військові будуть там перебувати з комфортом.
показати весь коментар
10.03.2024 11:21 Відповісти
 
 