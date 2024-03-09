Фортифікаційні споруди на Запоріжжі будуються за оновленим проєктом, - Федоров
У Запорізькій області фортифікаційні споруди будують за оновленим проєктом.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні відбувається будівництво фортифікаційних споруд по всій нашій державі. Безпосередньо на території Запорізької області ми будуємо спільно з військовими (одну частину будують цивільні, іншу - військові підрядники)", - сказав він.
Федоров додав, що роботи відбуваються за типовим оновленим проєктом, виданим Міноборони.
"Ми намагаємося вдосконалювати оборонні споруди, аби нашим військовим було не тільки більш безпечно, а й більш комфортно перебувати там під час виконання своїх бойових задач", - додав Федоров.
Темпи будівництва контролює особисто Президент України, якість робіт - Міноборони та військові бригади.
Фортифікаційні споруди складаються з великої кількості компонентів, зокрема протитанкового рову, "зубів дракона". Лінія оборони містить все те, що може уповільнити чи зупинити проходження ворожої колісної та гусеничної техніки.
"Ті строки, які перед нами ставлять військові, будуть дотримані і, скоріш за все, ми збільшуватимемо обсяги того, що наразі будуємо, аби нашим військовим та нашим цивільним мешканцям було спокійніше, і ми могли сконцентруватися на звільненні території", - додав очільник області.
Погані новини: п*дори навчились перетворювати авіабомби на міні-ракети. Все через новий модуль УМПБ. Формально це авіабомба ФАБ-250, але з реактивним двигуном і супутниковою навігацією.
Для цих зелених пустоголових інфантилів, схоже, ця війна - щось на кшталт іграшки у смартфоні - такі собі "танчики"...
===============
Пока только одни виртуальные фортификационные сооружения все видят или просто голые траншеи шириной 1 м, абы как сделанные, но по стоимости минимум как отлитые из бронированной стали по 2 метра со всех сторон.