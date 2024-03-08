УКР
Роботи з будівництва ліній оборони України ведуться прискореними темпами, найбільша проблема - ворожі БПЛА, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Наразі роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів України ведуться фактично безперервно, якщо дозволяє безпекова ситуація та погода. Однак найбільшою проблемою залишаються ворожі безпілотники, які перешкоджають залученню необхідної будівельної техніки.

Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами генерала, під час робочої поїздки він проїхав кілька сотень кілометрів вздовж лінії фронту, щоб зрозуміти, якими темпами ведуться роботи щодо фортифікаційного облаштування оборонних рубежів.

"На місці разом з представниками парламенту, головами обласних військових адміністрацій оцінили ситуацію, обговорили проблемні питання. Об’єктивно, останнім часом інженерні роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами. Вже кілька тижнів цьому сприяє і погода. Залучені нові сили та технічні можливості. Урядом виділені необхідні кошти", - розповів Гаврилюк.

Будівництво ліній оборони України
Будівництво ліній оборони України
Будівництво ліній оборони України

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зуби дракона, бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції: Міноборони показало укріплення на Запорізькому напрямку і на Сумщині. ФОТОрепортаж

За словами генерала, складений та затверджений план фортифікаційного облаштування оборонних рубежів, яким визначено обсяги робіт, терміни виконання та відповідальні за кожну ділянку.

"Лінії оборони облаштовують, як військові, зокрема підрозділи Командування Сил підтримки, Державної служби спеціального транспорту, так і бригади цивільних робітників. Наголошую, до виконання завдання з будівництва лінії оборони залучені фактично всі обласні військові адміністрації", - повідомив генерал-лейтенант Гаврилюк.

Будівництво ліній оборони України
Будівництво ліній оборони України
Будівництво ліній оборони України

Читайте також: Фортифікаційні споруди будуються 24 години на добу 7 днів на тиждень, - Сили підтримки ЗСУ. ФОТОрепортаж

Найбільша проблема під час облаштування ліній оборони

"Якщо дозволяє безпекова ситуація та погода, то роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів сьогодні ведуться фактично безперервно. Наразі найбільша проблема під час будівництва ліній оборони - це ворожі безпілотники.

Вони часто перешкоджають залученню необхідної будівельної техніки, загрожують життю наших воїнів, військових інженерів, цивільних бригад і збивають темп робіт", - додав Гаврилюк.

Будівництво ліній оборони України

Також читайте: Порошенко купив партію техніки для будівництва фортифікацій і закликає Раду створити ТСК з питань укріплень

Міноборони (7635) оборона (4881) фортифікації (178) Гаврилюк Іван (35)
+9
Просто это нужно было делать еще в 22 году, когда все эти территории были в глубоком тылу.
08.03.2024 11:38 Відповісти
+6
Чет вспомнилась сказка про трех поросят.
08.03.2024 11:35 Відповісти
+5
Шо, вже не часі?
08.03.2024 11:41 Відповісти
А де ти був у квітні 2019-го? Коли притомні люди писали, що "Блазень" з зі своєю шоблою припинить розвиток оборонних програм, розікраде гроші та розвалить державу та армію? А потім "розведе руками" і скаже : "Ми не маємо сил протистоять РОсії! Треба капітулювать!"
Бажав "паржать"? ТО чого ти зараз корчиш з себе "суперпатріота"? Прямо як в старому одеському анекдоті: "Шоб ві білі такими умнімі - как моя Сара вчера!"
08.03.2024 11:50 Відповісти
Я за блазня не голосовал. И вообще - не нужно мне отвечать и меня цитировать, больше я с тобой дурачком агрессивным - разговаривать не стану.
08.03.2024 11:54 Відповісти
А - ЯСНО! Ти "взагалі на вибори не ходив"! Саме таку "пісню" співають зараз ті що хотіли "паржать"

Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мають глузд, зрозуміли ще до виборів…

До тих, що «живе шлунком» і голосувтимуть по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», дійде через півроку після виборів…

До «Зедебілів» почне доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…

До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…

Це я написав ще перед другим туром виборів
А "дурачка" шукай у дзеркалі Ти себе ним вже гарно показав учора - при обговоренні теми по будівництву оборонних ліній
08.03.2024 12:07 Відповісти
Списування коштів з бюджету йдуть шаленими темпами. А те, що навіть з супутників нічого не видно, то винуваті ворожі БПЛА!
08.03.2024 11:57 Відповісти
Можна разом із вами подивитись на кадри із супутників? Де це можна зробити? Дякую.
08.03.2024 12:14 Відповісти
Невже на Шмарклемарафоні не говорять про заяви наших партнерів про непідготовлені позиції, і як докази аналіз супутникових даних? Чомусь не дивуюсь. Не перемикайся! І не відволікайся на дрібниці. Там все ОК. Кацапи всі алкаші, розбігаються від першого пострілу, ракет у них на один-два залпи, і подібна зе-муйня, від якої у декого торчок.
08.03.2024 14:44 Відповісти
Копайте швидше, лийте бетон. вчиться фортіфікаціям в кацапів, "контрнаступ" показав, що риють вони добре.
08.03.2024 13:26 Відповісти
То виходить, що роботи з будівництва ліній оборони мало проводити міністерство оборони, спочатку резніков-яйцекрад, а потім умеров, а не головнокомандувач, як тут брехали? А гроші і техніку мав був виділити уряд, але уряд мільярди виділив на "велике крадівництво", бо на фронті немає їхніх діточок, а їх діточки ховаються за кордоном в бажають жити гарно, на широку ногу.
08.03.2024 14:03 Відповісти
Коли ж вже тикне хтось носом проектантів чи приймаючих це все - що ВХІД МАЄ БУТИ З ПЕРЕКРИТИМ ПОВОРОТОМ ?? Тим паче зараз fpv залітають на ура , та й починаючи від 60ки ,яка впаде перед входом, уламки будуть в середині(
08.03.2024 17:55 Відповісти
Не вірю. Один чи два відрізка десь прокладуть, все інше під обстрілами бійці риють. А техніки, яка б це копала, не бачать. До речі, як і техніку з душем підігрівом, за два роки жодного разу на позиції під Краматорськ до них не приїхала, самі викручувались.
08.03.2024 22:43 Відповісти
Та ні, щось роблять правда не системно але навіть на північних кордонах ставлять бетонніблоки
10.03.2024 05:30 Відповісти
 
 