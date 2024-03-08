Роботи з будівництва ліній оборони України ведуться прискореними темпами, найбільша проблема - ворожі БПЛА, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Наразі роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів України ведуться фактично безперервно, якщо дозволяє безпекова ситуація та погода. Однак найбільшою проблемою залишаються ворожі безпілотники, які перешкоджають залученню необхідної будівельної техніки.

Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами генерала, під час робочої поїздки він проїхав кілька сотень кілометрів вздовж лінії фронту, щоб зрозуміти, якими темпами ведуться роботи щодо фортифікаційного облаштування оборонних рубежів.

"На місці разом з представниками парламенту, головами обласних військових адміністрацій оцінили ситуацію, обговорили проблемні питання. Об’єктивно, останнім часом інженерні роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами. Вже кілька тижнів цьому сприяє і погода. Залучені нові сили та технічні можливості. Урядом виділені необхідні кошти", - розповів Гаврилюк.







За словами генерала, складений та затверджений план фортифікаційного облаштування оборонних рубежів, яким визначено обсяги робіт, терміни виконання та відповідальні за кожну ділянку.

"Лінії оборони облаштовують, як військові, зокрема підрозділи Командування Сил підтримки, Державної служби спеціального транспорту, так і бригади цивільних робітників. Наголошую, до виконання завдання з будівництва лінії оборони залучені фактично всі обласні військові адміністрації", - повідомив генерал-лейтенант Гаврилюк.







Найбільша проблема під час облаштування ліній оборони

"Якщо дозволяє безпекова ситуація та погода, то роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів сьогодні ведуться фактично безперервно. Наразі найбільша проблема під час будівництва ліній оборони - це ворожі безпілотники.

Вони часто перешкоджають залученню необхідної будівельної техніки, загрожують життю наших воїнів, військових інженерів, цивільних бригад і збивають темп робіт", - додав Гаврилюк.

