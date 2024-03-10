Віцеканцлер Німеччини Габек сподівається, що Конгрес США схвалить допомогу Україні

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек сподівається на виділення військової допомоги Україні, яку заблокували в Конгресі США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Я маю враження, що кошти будуть виділені, але це потребує деякого часу, і я сподіваюся, що це буде не надто довго", - сказав Габек під час перебування у США.

Як зазначається, у середу Габек вирушив у триденну поїздку до США. Він зустрівся, зокрема, з кількома міністрами США, радником Байдена з безпеки Джейком Салліваном і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

