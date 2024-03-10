Віцеканцлер Німеччини Габек сподівається, що Конгрес США схвалить допомогу Україні
Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек сподівається на виділення військової допомоги Україні, яку заблокували в Конгресі США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
"Я маю враження, що кошти будуть виділені, але це потребує деякого часу, і я сподіваюся, що це буде не надто довго", - сказав Габек під час перебування у США.
Як зазначається, у середу Габек вирушив у триденну поїздку до США. Він зустрівся, зокрема, з кількома міністрами США, радником Байдена з безпеки Джейком Салліваном і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
Топ коментарі
+7 YU ST
показати весь коментар10.03.2024 17:44 Відповісти Посилання
+4 Сергей121
показати весь коментар10.03.2024 17:27 Відповісти Посилання
+3 Sharl
показати весь коментар10.03.2024 17:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вибачте, шо не відповів англійською мовою.
"Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - додав Шевчук.
а сша якось самі порішають