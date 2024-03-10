УКР
Віцеканцлер Німеччини Габек сподівається, що Конгрес США схвалить допомогу Україні

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек сподівається на виділення військової допомоги Україні, яку заблокували в Конгресі США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Я маю враження, що кошти будуть виділені, але це потребує деякого часу, і я сподіваюся, що це буде не надто довго", - сказав Габек під час перебування у США.

Як зазначається, у середу Габек вирушив у триденну поїздку до США. Він зустрівся, зокрема, з кількома міністрами США, радником Байдена з безпеки Джейком Салліваном і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Читайте також: Німеччина продовжуватиме стояти на боці України, - віцеканцлер Габек

Німеччина (7680) Конгрес США (1258) допомога (8681) Габек Роберт (78)
Українці піднімають білий прапор.

10.03.2024 17:44 Відповісти
Хай би він краще примусив Олафа дати нам Тауруси, а не гадання на кавовій гущі про події за океаном. Робіть кожен свою справу і тоді буде Європа захищена!
10.03.2024 17:27 Відповісти
Доки ти сподіваєшся то українці гинуть! Знов бла бла бла бла….
10.03.2024 17:29 Відповісти
Оставь надєжду.
10.03.2024 17:27 Відповісти
У ЕС экономика не меньше чем у США. Почему они просто не купят оружие у США, хотя бы на пару месяцев.
10.03.2024 17:29 Відповісти
Гинуть не лише українці. Гинуть євреї, сирійці, уйгури.... Але ж вам плювати на них. А німцю чомусь так не можна....
10.03.2024 18:19 Відповісти
Габек поїхав до США взагалі не за цим, а підштовхувати США до "порятунку клімату". Він вважає, що США зовсім не рухаються в цьому шахрайському напрямку, хоча Байден старається, але йому заважають республіканці.
10.03.2024 17:32 Відповісти
10.03.2024 17:39 Відповісти
В Україні в будь-якому випадку потрібно робити свою зброю включаючи ракети і безпілотні апарати з дальністю до 1000 км, в тому числі з ядерною начинкою і не дивитися на занепокоєних. Зараз часи суворі, не захистить держава сама себе так ніхто інший не допоможе. Під таким девізом потрібно розбудовувати збройні сили України.
10.03.2024 17:41 Відповісти
Не при зелених д'єрмаках..
10.03.2024 18:07 Відповісти
Sharing this funny picture and making it viral around the global is a great way to garner support for Ukraine's cause among the world's 1 billion catholics.
10.03.2024 17:53 Відповісти
Around the globe
10.03.2024 17:55 Відповісти
Якщо Папа городить повну бредятину, то він цього заслуговує.
Вибачте, шо не відповів англійською мовою.
10.03.2024 18:04 Відповісти
That's what I am saying. Catholics will most certainly appreciate the valor of these Ukrainians gleefully executing an 86 year old man who hundreds of millions of his followers believe is the bridge builder between them and Heaven. Just a very strong and convincing image that gets Ukraine's message and resolve really well.
10.03.2024 18:13 Відповісти
Вуйку. Ми навіть скажемо слова комуніста Ярослава Галана - плюю на папу.
10.03.2024 18:19 Відповісти
не треба цього, це вже занадто, не до чого тут
10.03.2024 18:10 Відповісти
Глава УГКЦ Шевчук закликав Папу приїхати до України та глянути, що тут відбувається.

"Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - додав Шевчук.
10.03.2024 18:21 Відповісти
Моллдц!!! Рашистут столько шнсыпали
10.03.2024 17:47 Відповісти
Без надіі сподіваюсь - ше не вечір
10.03.2024 17:50 Відповісти
краше шольцу скажіть хай не ви..обується
а сша якось самі порішають
10.03.2024 17:50 Відповісти
Без Штатів німці й в носі поколупатися не можуть, тільки сцуться без порад, а ще виставляються лідерами Європи
10.03.2024 17:51 Відповісти
Тауруси теж конгрес сша має дати?
10.03.2024 18:48 Відповісти
Він зустрівся, зокрема, з кількома міністрами США, радником Байдена з безпеки Джейком Салліваном і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. (зустрічався із противниками допомоги Україні ,але "свистить" про допомогу
10.03.2024 19:29 Відповісти
 
 