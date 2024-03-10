Вице-канцлер Германии Хабек надеется, что Конгресс США одобрит помощь Украине

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек надеется на выделение военной помощи Украине, заблокированной в Конгрессе США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"У меня впечатление, что средства будут выделены, но это потребует некоторого времени, и я надеюсь, что это будет не слишком долго", - сказал Хабек во время пребывания в США.

Как отмечается, в среду Хабек отправился в трехдневную поездку в США. Он встретился, в частности, с несколькими министрами США, советником Байдена по безопасности Джейком Салливаном и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Также читайте: Германия должна быть готовой к увеличению ответственности в противостоянии Путину, - вице-канцлер Хабек