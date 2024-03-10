Вице-канцлер Германии Хабек надеется, что Конгресс США одобрит помощь Украине
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек надеется на выделение военной помощи Украине, заблокированной в Конгрессе США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
"У меня впечатление, что средства будут выделены, но это потребует некоторого времени, и я надеюсь, что это будет не слишком долго", - сказал Хабек во время пребывания в США.
Как отмечается, в среду Хабек отправился в трехдневную поездку в США. Он встретился, в частности, с несколькими министрами США, советником Байдена по безопасности Джейком Салливаном и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Топ комментарии
+7 YU ST
показать весь комментарий10.03.2024 17:44 Ответить Ссылка
+4 Сергей121
показать весь комментарий10.03.2024 17:27 Ответить Ссылка
+3 Sharl
показать весь комментарий10.03.2024 17:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вибачте, шо не відповів англійською мовою.
"Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - додав Шевчук.
а сша якось самі порішають