Вице-канцлер Германии Хабек надеется, что Конгресс США одобрит помощь Украине

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек надеется на выделение военной помощи Украине, заблокированной в Конгрессе США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"У меня впечатление, что средства будут выделены, но это потребует некоторого времени, и я надеюсь, что это будет не слишком долго", - сказал Хабек во время пребывания в США.

Как отмечается, в среду Хабек отправился в трехдневную поездку в США. Он встретился, в частности, с несколькими министрами США, советником Байдена по безопасности Джейком Салливаном и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Также читайте: Германия должна быть готовой к увеличению ответственности в противостоянии Путину, - вице-канцлер Хабек

Германия (7226) Конгресс США (1262) помощь (8063) Хабек Роберт (46)
10.03.2024 17:44 Ответить
10.03.2024 17:27 Ответить
10.03.2024 17:29 Ответить
Хай би він краще примусив Олафа дати нам Тауруси, а не гадання на кавовій гущі про події за океаном. Робіть кожен свою справу і тоді буде Європа захищена!
10.03.2024 17:27 Ответить
Оставь надєжду.
10.03.2024 17:27 Ответить
У ЕС экономика не меньше чем у США. Почему они просто не купят оружие у США, хотя бы на пару месяцев.
10.03.2024 17:29 Ответить
Доки ти сподіваєшся то українці гинуть! Знов бла бла бла бла….
10.03.2024 17:29 Ответить
Гинуть не лише українці. Гинуть євреї, сирійці, уйгури.... Але ж вам плювати на них. А німцю чомусь так не можна....
10.03.2024 18:19 Ответить
Габек поїхав до США взагалі не за цим, а підштовхувати США до "порятунку клімату". Він вважає, що США зовсім не рухаються в цьому шахрайському напрямку, хоча Байден старається, але йому заважають республіканці.
10.03.2024 17:32 Ответить
10.03.2024 17:39 Ответить
В Україні в будь-якому випадку потрібно робити свою зброю включаючи ракети і безпілотні апарати з дальністю до 1000 км, в тому числі з ядерною начинкою і не дивитися на занепокоєних. Зараз часи суворі, не захистить держава сама себе так ніхто інший не допоможе. Під таким девізом потрібно розбудовувати збройні сили України.
10.03.2024 17:41 Ответить
Не при зелених д'єрмаках..
10.03.2024 18:07 Ответить
Українці піднімають білий прапор.

10.03.2024 17:44 Ответить
Sharing this funny picture and making it viral around the global is a great way to garner support for Ukraine's cause among the world's 1 billion catholics.
10.03.2024 17:53 Ответить
Around the globe
10.03.2024 17:55 Ответить
Якщо Папа городить повну бредятину, то він цього заслуговує.
Вибачте, шо не відповів англійською мовою.
10.03.2024 18:04 Ответить
That's what I am saying. Catholics will most certainly appreciate the valor of these Ukrainians gleefully executing an 86 year old man who hundreds of millions of his followers believe is the bridge builder between them and Heaven. Just a very strong and convincing image that gets Ukraine's message and resolve really well.
10.03.2024 18:13 Ответить
Вуйку. Ми навіть скажемо слова комуніста Ярослава Галана - плюю на папу.
10.03.2024 18:19 Ответить
не треба цього, це вже занадто, не до чого тут
10.03.2024 18:10 Ответить
Глава УГКЦ Шевчук закликав Папу приїхати до України та глянути, що тут відбувається.

"Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - додав Шевчук.
10.03.2024 18:21 Ответить
Моллдц!!! Рашистут столько шнсыпали
10.03.2024 17:47 Ответить
Без надіі сподіваюсь - ше не вечір
10.03.2024 17:50 Ответить
краше шольцу скажіть хай не ви..обується
а сша якось самі порішають
10.03.2024 17:50 Ответить
Без Штатів німці й в носі поколупатися не можуть, тільки сцуться без порад, а ще виставляються лідерами Європи
10.03.2024 17:51 Ответить
Тауруси теж конгрес сша має дати?
10.03.2024 18:48 Ответить
Він зустрівся, зокрема, з кількома міністрами США, радником Байдена з безпеки Джейком Салліваном і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. (зустрічався із противниками допомоги Україні ,але "свистить" про допомогу
10.03.2024 19:29 Ответить
 
 