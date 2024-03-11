Рашисти завдали ударів по Харківщині, є поранені, пошкоджено будинки

Війська РФ вдень 11 березня продовжували обстрілювати територію Харківщини

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вовчанська громада Чугуївського району, Куп’янщина та Харківський район під ворожими обстрілами. Близько 13:30 під ворожим обстрілом був Вовчанськ. 70-річна жінка отримала поранення. Пошкоджено 8 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

Після 13:00 під ворожим обстрілом опинилося село Глушкова Куп'янського району. Попередньо - троє поранених цивільних чоловіків, госпіталізовані до медичної установи.

Водночас зенітними керованими ракетами ЗРК С-300 росіяни обстріляли село Кутузівка Харківського району. Без постраждалих.