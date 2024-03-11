УКР
Новини
До 14 років за ґратами засуджено зрадника, який під час захоплення Балаклії очолив окупаційну адміністрацію

колаборант

14 років за ґратами проведе житель Харківщини, який під час захоплення Балаклії очолив псевдополіцію, а згодом й окупаційну адміністрацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 11 років з конфіскацією всього належного йому майна.

Прокурори довели, що під час окупації м. Балаклія колишній правоохоронець добровільно співпрацював з представниками ЗС РФ.

На початку червня 2022 року чоловік обійняв посаду "исполняющего обязанности начальника Балаклейского отдела полиции Изюмского района Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

До його повноважень входило: прийом на роботу нових співробітників, затвердження внутрішніх документів, організація службової діяльності та матеріально-технічного забезпечення підлеглих. Також засуджений брав участь у нарадах, які проводили представники окупаційних органів влади.

Він також пропонував своїм колишнім колегам працевлаштуватись до псевдополіції, аргументуючи високою заробітною платою у російських рублях та комфортними умовами праці.

У подальшому окупанти перепризначили чоловіка на посаду "исполняющего обязанности начальника Балаклейского территориального управления Изюмской ВГА Харьковской области".

Після того, як ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині, псевдопосадовець намагався втекти до "ЛНР", проте у Куп’янську його затримали співробітники ДБР.

Автор: 

Харківщина (6054) колабораціонізм (1195) Балаклія (288)
Коментувати
Якщо є рішення суду, до чого умовчувати прізвище та замилювати фото?
11.03.2024 17:34 Відповісти
Тобто я як платник податків 14 років маю годувати його? - обміняйте або "застрелили при втечі"
11.03.2024 17:35 Відповісти
Щось не бачу новини від Олещука про накриття командного пункту орків. Уже як година
11.03.2024 17:36 Відповісти
А у вас там не родич, на цьому пункті був…
Ну тоді, фсьо…, давай, дасвіданія…
11.03.2024 18:20 Відповісти
Це твій там був,а Олещука українці знають
11.03.2024 18:38 Відповісти
Неадекватне сприйняття подій, тому і неадекватні коментарі.

Ну, хочуть тьотя у новині про зрадника писати про командуючого.
11.03.2024 20:12 Відповісти
Він же мислив, що буде як у бакая, мертвечука, бая, мехеди, портнова, льовочкіних… а воно, он, як неловко вийшло…

Ще б, цю скотиняку, і повісити перед міськРадою, на ліхтарному стовпі, щоб наступні ЖДУНИ, бачили наслідки …
11.03.2024 18:19 Відповісти
Очолить тепер "пєтушиний" вугол.
11.03.2024 21:35 Відповісти
 
 