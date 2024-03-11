До 14 років за ґратами засуджено зрадника, який під час захоплення Балаклії очолив окупаційну адміністрацію

14 років за ґратами проведе житель Харківщини, який під час захоплення Балаклії очолив псевдополіцію, а згодом й окупаційну адміністрацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 11 років з конфіскацією всього належного йому майна.

Прокурори довели, що під час окупації м. Балаклія колишній правоохоронець добровільно співпрацював з представниками ЗС РФ.

На початку червня 2022 року чоловік обійняв посаду "исполняющего обязанности начальника Балаклейского отдела полиции Изюмского района Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

До його повноважень входило: прийом на роботу нових співробітників, затвердження внутрішніх документів, організація службової діяльності та матеріально-технічного забезпечення підлеглих. Також засуджений брав участь у нарадах, які проводили представники окупаційних органів влади.

Він також пропонував своїм колишнім колегам працевлаштуватись до псевдополіції, аргументуючи високою заробітною платою у російських рублях та комфортними умовами праці.

У подальшому окупанти перепризначили чоловіка на посаду "исполняющего обязанности начальника Балаклейского территориального управления Изюмской ВГА Харьковской области".

Після того, як ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині, псевдопосадовець намагався втекти до "ЛНР", проте у Куп’янську його затримали співробітники ДБР.