Злочинна група, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК ошукувала громадян, затримана у Києві, - Нацполіція
У Києві затримана злочинна група, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК ошукувала громадян. Аферисти обіцяли чоловікам призовного віку допомогу у знятті з військового обліку. Загалом, на їхньому рахунку 10 епізодів злочинної діяльності: шахрайства, вимагання, викрадення людини
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Відповідно до розробленого організатором шахрайського плану, зловмисники обіцяли чоловікам призовного віку допомогти знятися з військового обліку. Так, в одного з потерпілого вони видурили 1,7 млн грн.
Упродовж тривалого часу зловмисники під різними приводами для розв’язання даного питання вимагали від чоловіка різні суми. Коли потерпілий відмовився їм сплачувати кошти, фігуранти силою посадили його до свого авто та фізичними погрозами змусили перерахувати кошти на банківську картку учасника злочинної групи.
8 березня оперативники затримали організатора та двох учасників угруповання, розповіли у поліції.
Наразі трьом затриманим та ще одному члену угруповання повідомили про підозри. Залежно від ролі та участі у злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані:
- - ч. 5 ст. 190 (шахрайство),
- - ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі),
- - ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
советский паспортпосвідчення ТЦК ....." (С)
На Київщині суд визнав винним охоронця ЖК Джерело:
Ворог, сидить в хаті!!
Кабздєц! І як відрізнити злочинну групу ТЦК від незлочинної?
що ті що ті з лівими паперами
без розпоряджень, та прізвищ в них, як що навіть і є.
а військові квитки є у всіх
Можливо, варто бути Чоловіком, а не істоткою в штанцях?
Можливо, варто бути Чоловіком, а не істоткою в штанцях?
як школьніка старших класів - на "слабо?
Чоловіком бути варто, а трупом не дуже варто.
А біднимкалікою нікому не потрібною, та ще й тягарем для сім'ї - то взагалі не романтично
Ти розумієш, шо бажаючих защищати Україну зараз на гражданці дуже багато. Але саме захищати ( нехай і з ризиком загинути, ставши героєм, про сім'ю якого держава попіклується), а не тупо здохнути нізащо, або залишитись калікою, на якого державі насрати ?
Мотивувати треба діями держави, а не піздєжом про "кацапи прийдуть". Шось Лисий з Кварталу зовсім не боїться, шо вони прийдуть і сини Данілова не дуже бояться цього...
Пройшло 2 роки і всіма своїми діями влада всю мотивацію збила навіть вне в ноль, а в мінус.
54 роки. Радянський військовий квиток. Побратимів, старших за мене, повно. І набагато старших. Є такі, яких у 60 років вже беруть на спеціальний контракт. І це нормально.
Знаєш, чому нормально? Тому що у нас правильна мотивація. Ми не шукаємо собі натягнутих виправдань перед собою, чому залишилися вдома.
Я не кіт і в мене не 9 життів. Життя у мене одне і є речі, за які я його готовий один єдиний раз віддати.
За що конкретно я маю його віддати ?
От тільки без лозунгів і без кацапів, які потім можуть в мене життя забрати.
Зараз за що я маю бути мотивованим віддати своє життя ?
Це чекаєш? Ти зараз розмовляєш з ветераном, що 20 місяців провів на нулі без ротацій. Те, що ти від мене почуєш - тобі не сподобається. Зокрема, ким я тебе вважаю. Вірніше - чим. Тому що слова "ким" чи "хто" ти не заслуговуєш. Лише "що"
Моїм дітям нічого не загрожує. Земля залишиться на тому ж місці, де й була, навіть якщо Україну захоплять рептилоїди. Україна в сьогоднішньому вигляді - це вже майже кацапія. Поки ти її героїчно борониш ззовні, її зсередини вже майже захопив кремль. А якшо я завтра здохну з автоматом проти бомби з літака, це ніяк не зменшить звірство кацапів.
Погодься, шо твоя остання мотивація про те, ким ти мене вважаєш - це не зовсім те, що спонукало б мене вмерти завтра за можливість Єрмака правити країною.