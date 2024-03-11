Злочинна група, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК ошукувала громадян, затримана у Києві, - Нацполіція

У Києві затримана злочинна група, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК ошукувала громадян. Аферисти обіцяли чоловікам призовного віку допомогу у знятті з військового обліку. Загалом, на їхньому рахунку 10 епізодів злочинної діяльності: шахрайства, вимагання, викрадення людини

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Відповідно до розробленого організатором шахрайського плану, зловмисники обіцяли чоловікам призовного віку допомогти знятися з військового обліку. Так, в одного з потерпілого вони видурили 1,7 млн грн.

Упродовж тривалого часу зловмисники під різними приводами для розв’язання даного питання вимагали від чоловіка різні суми. Коли потерпілий відмовився їм сплачувати кошти, фігуранти силою посадили його до свого авто та фізичними погрозами змусили перерахувати кошти на банківську картку учасника злочинної групи.

8 березня оперативники затримали організатора та двох учасників угруповання, розповіли у поліції.

Наразі трьом затриманим та ще одному члену угруповання повідомили про підозри. Залежно від ролі та участі у злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані: