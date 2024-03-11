УКР
Новини
8 351 37

Злочинна група, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК ошукувала громадян, затримана у Києві, - Нацполіція

нацполіція

У Києві затримана злочинна група, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК ошукувала громадян. Аферисти обіцяли чоловікам призовного віку допомогу у знятті з військового обліку. Загалом, на їхньому рахунку 10 епізодів злочинної діяльності: шахрайства, вимагання, викрадення людини

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Відповідно до розробленого організатором шахрайського плану, зловмисники обіцяли чоловікам призовного віку допомогти знятися з військового обліку. Так, в одного з потерпілого вони видурили 1,7 млн грн.

Упродовж тривалого часу зловмисники під різними приводами для розв’язання даного питання вимагали від чоловіка різні суми. Коли потерпілий відмовився їм сплачувати кошти, фігуранти силою посадили його до свого авто та фізичними погрозами змусили перерахувати кошти на банківську картку учасника злочинної групи.

8 березня оперативники затримали організатора та двох учасників угруповання, розповіли у поліції.

Також читайте: Киянин за схемою "ваш родич затриманий" ошукав пенсіонерів майже на 100 тис. грн

Наразі трьом затриманим та ще одному члену угруповання повідомили про підозри. Залежно від ролі та участі у злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані:

  • - ч. 5 ст. 190 (шахрайство),
  • - ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі),
  • - ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Київ (20055) шахрайство (1149) ТЦК та СП (784)
Топ коментарі
+9
і тут ми стикаємось з проблємкою. Як при соврємєнном уровнє пічатного дєла підробити те, оригіналу чого в природі не існує ?
показати весь коментар
11.03.2024 18:23 Відповісти
+8
тому треба у ТЦК вимагати посвідчення ?
показати весь коментар
11.03.2024 17:51 Відповісти
+8
тобто краще не дожидатись кацапів, які може колись вб'ють і піти за наказом якогось тупого совкового командира вмерти зараз ?

Ти розумієш, шо бажаючих защищати Україну зараз на гражданці дуже багато. Але саме захищати ( нехай і з ризиком загинути, ставши героєм, про сім'ю якого держава попіклується), а не тупо здохнути нізащо, або залишитись калікою, на якого державі насрати ?

Мотивувати треба діями держави, а не піздєжом про "кацапи прийдуть". Шось Лисий з Кварталу зовсім не боїться, шо вони прийдуть і сини Данілова не дуже бояться цього...
показати весь коментар
11.03.2024 19:24 Відповісти
"При современном развитии печатного дела на Западе подделать советский паспорт посвідчення ТЦК ....." (С)
показати весь коментар
11.03.2024 18:00 Відповісти
+++
показати весь коментар
11.03.2024 18:35 Відповісти
невже злочинна група ходила без посвідчень
показати весь коментар
11.03.2024 18:10 Відповісти
О, то чого хдопців які відбивалися сокирами судять. Може це теж були злочинці у формі, і косили під ТЦКашників?
показати весь коментар
11.03.2024 18:02 Відповісти
Якраз під цю тему:
На Київщині суд визнав винним охоронця ЖК Джерело:
показати весь коментар
11.03.2024 18:07 Відповісти
тепер охоронці будуть пропускать всі злочинні угрупування...
показати весь коментар
11.03.2024 18:12 Відповісти
майже 45К USD за зняття з обліку? звідки у таких "недалеких" людей стільки грошей? він міг за половину влаштуватись в якусь Київську частину і бути спокійним)
показати весь коментар
11.03.2024 18:14 Відповісти
Шмигаль, Малюска з Даниловим та татаровим, уже глибоко стривожені, чи тільки лише затурбовані….??
Ворог, сидить в хаті!!
показати весь коментар
11.03.2024 18:15 Відповісти
А что насчет статьи ниже где судят охранника который сказал хозяевам охраняемого им дома что в дом зашли *ТЦК*? Ето случайно *ТЦК* не с етой банды?
показати весь коментар
11.03.2024 18:21 Відповісти
Злочинні групи під виглядом ТЦК ошукують українців.
Кабздєц! І як відрізнити злочинну групу ТЦК від незлочинної?
показати весь коментар
11.03.2024 18:24 Відповісти
а ніяк!!!!
що ті що ті з лівими паперами
без розпоряджень, та прізвищ в них, як що навіть і є.
а військові квитки є у всіх
показати весь коментар
11.03.2024 18:30 Відповісти
Можливо, варто сходити в свій ТЦК самостійно? А ще краще, підібрати собі вакансію в одній з Бригад, познайомитися, домовитися та поставити ТЦК виключно перед фактом мобілізації?
Можливо, варто бути Чоловіком, а не істоткою в штанцях?
показати весь коментар
11.03.2024 18:41 Відповісти
В якій бригаді служите?
показати весь коментар
11.03.2024 20:00 Відповісти
49 ОШБ "Карпатська Січ" імені Олега Куцина. Ще питання будуть?
показати весь коментар
11.03.2024 20:09 Відповісти
Зрозуміло. Є час в інтернеті сидіти. Ясно. Вас таких багато.
показати весь коментар
11.03.2024 20:18 Відповісти
Пиво не забудь з холодильника взяти.
показати весь коментар
11.03.2024 20:25 Відповісти
Познайомитися і домовитися. У всіх прям такі здібності переговорні. По друге, на ті вакансії, що публікуються, мене за станом здоров'я і віком не візьмуть. Але ТЦК мене залюбки забере у штурмовики, там всі пригодні.
показати весь коментар
11.03.2024 20:46 Відповісти
По факту що одні, що інші, які насильно пакують людей по бусикам є злочинцями.
показати весь коментар
12.03.2024 09:49 Відповісти
Тепер будуть частіше п&издить тцкшнеків.зі словами "ми думали то шахраї"
показати весь коментар
11.03.2024 18:31 Відповісти
Власне не бачу різниці між "справжніми" й "несправжніми"
показати весь коментар
11.03.2024 18:34 Відповісти
А де ж відео затримання?
показати весь коментар
11.03.2024 18:36 Відповісти
Можливо, коментаторам варто сходити в свій ТЦК самостійно? А ще краще, підібрати собі вакансію в одній з Бригад, познайомитися, домовитися та поставити ТЦК виключно перед фактом мобілізації?
Можливо, варто бути Чоловіком, а не істоткою в штанцях?
показати весь коментар
11.03.2024 18:42 Відповісти
так собі мотивуєш ...

як школьніка старших класів - на "слабо?

Чоловіком бути варто, а трупом не дуже варто.

А біднимкалікою нікому не потрібною, та ще й тягарем для сім'ї - то взагалі не романтично
показати весь коментар
11.03.2024 19:03 Відповісти
Твоя романтика почнеться тоді, коли ми закінчимося. Тоді до тебе прийдуть кацапи і, якщо не вб'ють, то мобілізують вже в "штурм Z". Підеш вже на ЄС. З заградпідрозділом за спиною.
показати весь коментар
11.03.2024 19:17 Відповісти
тобто краще не дожидатись кацапів, які може колись вб'ють і піти за наказом якогось тупого совкового командира вмерти зараз ?

Ти розумієш, шо бажаючих защищати Україну зараз на гражданці дуже багато. Але саме захищати ( нехай і з ризиком загинути, ставши героєм, про сім'ю якого держава попіклується), а не тупо здохнути нізащо, або залишитись калікою, на якого державі насрати ?

Мотивувати треба діями держави, а не піздєжом про "кацапи прийдуть". Шось Лисий з Кварталу зовсім не боїться, шо вони прийдуть і сини Данілова не дуже бояться цього...
показати весь коментар
11.03.2024 19:24 Відповісти
і, кстаті, 25 лютого 2022 року я був в воєнкоматі з сумашедшою мотивацією. Тоді посміялись над моїм військовим квитком, віком і послали додому. Тоді я реально був готовий піти з автоматом проти танка.

Пройшло 2 роки і всіма своїми діями влада всю мотивацію збила навіть вне в ноль, а в мінус.
показати весь коментар
11.03.2024 19:28 Відповісти
24.02.22 я був в ТРО (Місцева ДФТГ). Як відігнали від Києва, то вже 28.04 був в штаті добровольчого батальйону "Карпатська Січ". Відразу під Ізюм. Вірнопілля. 01.06 увійшли в склад ЗСУ. Далі ти знаєш.

54 роки. Радянський військовий квиток. Побратимів, старших за мене, повно. І набагато старших. Є такі, яких у 60 років вже беруть на спеціальний контракт. І це нормально.

Знаєш, чому нормально? Тому що у нас правильна мотивація. Ми не шукаємо собі натягнутих виправдань перед собою, чому залишилися вдома.
показати весь коментар
11.03.2024 19:43 Відповісти
ну давай про мотивацію поговоримо. Тільки про мотивацію станом не на весну 2022 року, а станом на зараз.

Я не кіт і в мене не 9 життів. Життя у мене одне і є речі, за які я його готовий один єдиний раз віддати.

За що конкретно я маю його віддати ?

От тільки без лозунгів і без кацапів, які потім можуть в мене життя забрати.

Зараз за що я маю бути мотивованим віддати своє життя ?
показати весь коментар
11.03.2024 19:56 Відповісти
Чекаєш від мене високопарних лозунгів? За Україну. За нашу землю, за наші сім'ї, за те, що ті нелюди роблять?

Це чекаєш? Ти зараз розмовляєш з ветераном, що 20 місяців провів на нулі без ротацій. Те, що ти від мене почуєш - тобі не сподобається. Зокрема, ким я тебе вважаю. Вірніше - чим. Тому що слова "ким" чи "хто" ти не заслуговуєш. Лише "що"
показати весь коментар
11.03.2024 20:08 Відповісти
Тобто ти не можеш сформулювати, за що конкретно я маю зараз віддати своє єдине життя, а можеш тільки на арапа брати.

Моїм дітям нічого не загрожує. Земля залишиться на тому ж місці, де й була, навіть якщо Україну захоплять рептилоїди. Україна в сьогоднішньому вигляді - це вже майже кацапія. Поки ти її героїчно борониш ззовні, її зсередини вже майже захопив кремль. А якшо я завтра здохну з автоматом проти бомби з літака, це ніяк не зменшить звірство кацапів.

Погодься, шо твоя остання мотивація про те, ким ти мене вважаєш - це не зовсім те, що спонукало б мене вмерти завтра за можливість Єрмака правити країною.
показати весь коментар
11.03.2024 20:18 Відповісти
ФАМИЛИИ КРЫШИ В СТУДИЮ. Под каким депутатом,министром,начальником МВД ,НАБУ,ДБР они працювали? Принять исполнителей, это дать организаторам скрыться и начать заново под другим пирогом пилить бабло. В СТУДИЮ КРЫШУ
показати весь коментар
11.03.2024 18:55 Відповісти
Група поліцейських, переодітих в штатське, арештувала групу рецидивістів, переодітих в поліцію. )
показати весь коментар
11.03.2024 20:03 Відповісти
Відпустять. ТЦКашників за таке багато посадили? А це ніби судовий прецедент, якщо для одних тцкашний промисел не є порушенням законів, то й для їнших також діє така норма.
показати весь коментар
11.03.2024 22:35 Відповісти
 
 