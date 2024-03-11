Українська авіація влучила по командному пункту РФ на танкері. ВIДЕО
Пілоти Збройних сил України знищили пункт управління російських військ. Наразі невідомо, де саме було уражено ворожий пункт.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління", – йдеться у повідомленні.
Удар зафільмував безпілотник, який спостерігав за пунктом управління. На відео видно, як ракета вражає корабель, який стоїть на узбережжі.
Може і він зашкварився?
https://dl-news.defence-line.org/?p=25552 Легкая разминка
Под конец дня появилась информация, которую можно расценивать как некую аллюзию на то, что ждет помойную федерацию в недалеком будущем, но сначала немного предыстории. Как говорил Сунь Цзы, есть три вещи, на которые можно смотреть вечно: как горит огонь, как течет вода и как по воде плывет лапоть. Вот именно последний вариант и рассмотрим в свете этой новости.
Итак, прошлым летом некто Пригожин - экс-повар прутина, неудачно покурил в самолете и в результате аэроплан упал на землю. Следствия там никто не проводил, вернее - оно закончилось сразу после опознания трупов, а дальше расследовать было нечего, поскольку дело-то хозяйское. И действительно, со времен Задорнова известно о том, что самолеты падают, потому что они - тяжелее воздуха. Ну а то, что причиной падения мог стать окурок папиросы, известно уже почти два года, когда по этой же причине затонул крейсер москва. Поэтому если огромный корабль может убить одна сигарета, то почему она же не может убить самолет?
Потом приняли товарища Гиркина и как говорят, в тюрьме его тоже убило курение. Также недавно и скорее всего - от курения, преставился знаменитый блогер и энтузиаст в области связи РЭБ и дронов - Мурз. И вот на этом фоне, еще один яркий «военкор», известный под псевдонимом «тринадцатый», публично заявил о своем желании наложить на себя, в связи со складывающейся обстановкой. В комментариях их пабликов промелькнуло, что в этом заявлении тринадцатый должен был написать «под себя», а не «на себя» и в общем, особенно серьезно к этому заявлению никто не отнесся и как оказалось - напрасно. Вражеские паблики, и уже наши ТГ каналы, пишут о том, что сегодня товарищ тринадцатый отправился на рандеву с Мурзом, Гиркиным, Пригожиным и другими деятелями такого же разлива.
Но тут интересно вот что. Пару дней назад в Сеть попало видео, как наши военные аккуратно и методично разобрали какую-то яркую штурмовую группу, которая торжественной колонной наступала на наши позиции. Когда все было закончено и дым рассеялся, наши послали на место дрон, который вблизи рассмотрел качество свежих «задвухсоченных» и обнаружил, что один из них оказался еще не в виде гриля, а сохранил целостность своей тушки и даже камуфляжа, на котором явно просматривался шеврон «ахмат сила». Насколько можно понять, это была кадыровская группа, которая снимала очередной ролик и вообще не ожидала подобного замеса.
Тут же поползли слухи о том, что их подставили и выставили на съемки не на ту локацию. Ну а о том, как любят кадыровцев в остальных оккупационных войсках, уже ходят легенды. Кстати, легенды ходят и о том, что как только они подтягиваются к передку, чтобы исполнять роль Нукеров и снимать свои Тик-Токи, их позиции сдают благодарные зрители. А здесь все случилось как-то не так. Их просто пустили в реальный бой, для которого они не созданы. И вот подобные «сдачи» всегда приписывают тем, кто содержит свои телеграмм-каналы, поскольку у них имеются технические возможности сделать это быстро и относительно скрытно. Так вот, ходят слухи, что засаду повесили на тринадцатого и бородатые должны были ему отомстить. По слухам, они слили место, где он находился сегодня, на Левом берегу Днепра и ВСУ https://t.me/novini_zsu/226928 отработали по этому месту .
Как пишут, эта локация находится ниже по течению от Херсона и внутри танкера, выброшенного на берег со времен подрыва дамбы Каховской ГЭС, был оборудован такой себе ЗКП, где скрытно собирались различные деятели. Если внимательно присмотреться на последствия взрыва, то слева от судна упало что-то, очень похожее на десантный катер и потому, место это было насиженное и жирное. Якобы, тринадцатый там точно был и уже оформился в груз 200. Но кроме него там было еще достаточно много народу и в том числе, как пишут - командующий ВДВ Теплинский, который командует войсками на этом направлении.
В общем, кадыровцы устроили охоту на одного барана, а накрытой оказалась целая отара, и если информация подтвердится, то Кадыров наверняка получит звание генерал-полковника и еще одного героя. В самом деле, начал он с того, что в 16 лет убил своего первого русского, а теперь - вот стал матерым и через своих людей, пустил в расход такого жирного военного. Вот примерно так накроется и весь их курятник. Начнется все с того, что кто-то кому-то решит отомстить, а прицепом пойдут все три или четыре прутина, Патрушев и прочая шобла. Там так всегда случается и в этот раз будет тоже самое.
https://dl-news.defence-line.org/?p=25552