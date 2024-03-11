Українська авіація влучила по командному пункту РФ на танкері. ВIДЕО

Пілоти Збройних сил України знищили пункт управління російських військ. Наразі невідомо, де саме було уражено ворожий пункт.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління", – йдеться у повідомленні.

Удар зафільмував безпілотник, який спостерігав за пунктом управління. На відео видно, як ракета вражає корабель, який стоїть на узбережжі.

Також дивіться: Українські воїни вдарили з HIMARS по новітньому комплексу РЕБ "Палантин" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО