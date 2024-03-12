Євросоюз шукає нові шляхи допомоги Україні, - Bloomberg

Європейський Союз просувається вперед на різних фронтах, щоб зберегти підтримку України. Сьогодні, 12 березня, Єврокомісія запропонує рамки переговорів для просування процесу вступу Києва до блоку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Європейський Союз просувається вперед на різних фронтах, щоб зберегти підтримку України, але спроби блоку виявилися невдалими в умовах дедалі складнішої ситуації на полі бою, оскільки боєприпаси катастрофічно закінчуються", - пише агентство.

Очікується, що найближчими днями буде надіслано платіж у розмірі 4,5 млрд євро для підтримки українського бюджету.

Крім того, вже цього тижня Єврокомісія може запропонувати спрямувати на військові потреби України кошти, отримані від податку на прибуток, отриманий від заморожених активів російського центрального банку, - це питання обговорюватимуть сьогодні міністри фінансів ЄС.

