Євросоюз шукає нові шляхи допомоги Україні, - Bloomberg

Європейський Союз просувається вперед на різних фронтах, щоб зберегти підтримку України. Сьогодні, 12 березня, Єврокомісія запропонує рамки переговорів для просування процесу вступу Києва до блоку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Європейський Союз просувається вперед на різних фронтах, щоб зберегти підтримку України, але спроби блоку виявилися невдалими в умовах дедалі складнішої ситуації на полі бою, оскільки боєприпаси катастрофічно закінчуються", - пише агентство.

Очікується, що найближчими днями буде надіслано платіж у розмірі 4,5 млрд євро для підтримки українського бюджету.

Крім того, вже цього тижня Єврокомісія може запропонувати спрямувати на військові потреби України кошти, отримані від податку на прибуток, отриманий від заморожених активів російського центрального банку, - це питання обговорюватимуть сьогодні міністри фінансів ЄС.

+2
Європа розслабила булки та сп'яніла від кацапсячих дешевих енергоносіїв. Звідси і економічне благополуччя Німеччини та т.і. Питання оборони, в основному були покладені на США. А США спочатку "кинули" Афган, тепер кидають Україну та погрожують Європі вийти з НАТО. І прості американці в основному підтримують таку політику. Не встоє Україна тоді подивимось як себе будуть почувати ті ж поляки з протестувальниками коли біля кордонів почнуть літати кацапсячі винищувачі сутками і постійно будуть лунати повітряні тривоги в Польщі. І це буде тільки початок, а що буде далі ніхто передбачити не може. А пока Байдени, Шольци та ін. будуть трясти своїми старими мошонками ***** буде нагліти і нагліти.
12.03.2024 10:07 Відповісти
+1
хххммм......
а що, зі старими?
12.03.2024 09:37 Відповісти
+1
Європейський Союз просувається вперед на різних фронтах, особливо на фронтах пустопорожніх балачок і обіцянок для України і її народу...
12.03.2024 09:49 Відповісти
Старі вже неактуальні. Там вони вже обі..ралися, там погано пахне. Тепер довго будуть шукати чисте місце де обс..руться знову.
12.03.2024 11:32 Відповісти
Нові шляхи через білорашу?
12.03.2024 09:42 Відповісти
Ви неправі. Кацапячі винищувачі не будуть літати біля кордонів сутками. Не для того вони взагалі літають. Вони сутками будуть літати над Європою і кидати КАБ-и. Але думаю, що якраз тут Арестович правий: після першого кабу Європа капітулює.
12.03.2024 11:37 Відповісти
Ну зразу може й не будуть літати над ЄС, а тільки біля кордону. ***** ж повинен буде зализати рани та відновити запаси КАБів та ракет. Та й не здатен він зараз воювати з НАТО. А в недалекому майбутньому так, обов'язково буде. Якщо не нинішньє ***** то його наступник обов'язково буде *****. У кацапів до влади інші не прийдуть, тому шо самі кацапи і є *****.
12.03.2024 11:54 Відповісти
шукати шлях коли знаєш як та куди йти це прирогатива зятя який їде до "мами"
зять шукає такий, самий короткий, самий економний шлях..
ну щоб недоїхати....
тут історія 100% схожа.
чи коли кум відкрив банку пива, бутилку коньяку та жарить шашлик
ви дзвоните та питаєте,
що сьогодня робимо, куме?
а він каже:
я сьогодня зайнятий!!!
приходь завтра.
12.03.2024 10:20 Відповісти
Шукає нові шляхи; наче пішли по гриби заблукали і орієнтиру не мають
12.03.2024 10:22 Відповісти
Стурбованість висловіть або навіть велику і дуже велику стурбованість, ми її покладемо де лежать всі інші стурбованості від ООН, ОБСЄ, США та інших країн.
12.03.2024 10:56 Відповісти
 
 