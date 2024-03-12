Розкішні британські авто потрапляють у Росію через пострадянські країни, – Sky News

У Великій Британії зафіксували зростання продажів автомобілів у Азербайджан, звідки в подальшому їх перепродують в Росію в обхід санкцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Після того, як прямі поставки британських автомобілів до Росії зупинилися через санкції проти РФ за вторгнення в Україну, відбулося відчутне зростання експорту цих автомобілів до сусідніх країн, зокрема до Азербайджану.

Згідно з аналізом офіційних торгових даних Податкової та Митної служби Великої Британії (HMRC), країна експортувала транспортних засобів до Азербайджану на 273 мільйони фунтів стерлінгів минулого року, що на 1860% більше порівняно з п’ятирічним періодом, що передував вторгненню РФ в Україну.

Збільшення експорту до Азербайджану не тільки безпрецедентне, але й майже дорівнює показнику річного експорту автомобілів до Росії за два роки до введення санкцій, який становив у середньому 330 мільйонів фунтів.

Журналісти Sky News також проаналізували дані міжнародної торгівлі ООН, які показують, що рівно за той самий період, коли Велика Британія зафіксувала безпрецедентне зростання експорту автомобілів до Азербайджану, у свою чергу Азербайджан зафіксував безпрецедентне зростання експорту автомобілів до Росії.

Читайте також: Треба тиснути на держави, яким вигідно ухилятися від санкцій проти РФ, - міністр економіки Німеччини Габек

Раніше британські автовиробники казали, що більше не будуть відправляти в Росію свої автомобілі.

"Ми продовжуємо чинити тиск на тих, хто веде бізнес з Путіним і його друзями, включаючи вводячи санкції проти осіб, які намагаються обійти наші санкції, і співпрацюємо з партнерами та владою з ряду третіх країн, щоб зупинити потік товарів до Росії", – заявила британський міністр з санкцій Енн-Марі Тревельян.

Нагадаємо, що санкції, що забороняють експорт до Росії елітних авто, було оголошено 15 березня 2022 року. Відразу після цього ввезення люксових іномарок у країну впало: за дев'ять з половиною місяців 2022-го, що залишилися, через російську митницю пройшли всього 378 машин вартістю від $100 000 кожна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужби Литви виявили компанії, які допомагають РФ обходити санкції: надають складські, транспортні та митні послуги