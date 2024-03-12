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Новини
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Розкішні британські авто потрапляють у Росію через пострадянські країни, – Sky News

авто, велика британія, санкції

У Великій Британії зафіксували зростання продажів автомобілів у Азербайджан, звідки в подальшому їх перепродують в Росію в обхід санкцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Після того, як прямі поставки британських автомобілів до Росії зупинилися через санкції проти РФ за вторгнення в Україну, відбулося відчутне зростання експорту цих автомобілів до сусідніх країн, зокрема до Азербайджану.

Згідно з аналізом офіційних торгових даних Податкової та Митної служби Великої Британії (HMRC), країна експортувала транспортних засобів до Азербайджану на 273 мільйони фунтів стерлінгів минулого року, що на 1860% більше порівняно з п’ятирічним періодом, що передував вторгненню РФ в Україну.

Збільшення експорту до Азербайджану не тільки безпрецедентне, але й майже дорівнює показнику річного експорту автомобілів до Росії за два роки до введення санкцій, який становив у середньому 330 мільйонів фунтів.

Журналісти Sky News також проаналізували дані міжнародної торгівлі ООН, які показують, що рівно за той самий період, коли Велика Британія зафіксувала безпрецедентне зростання експорту автомобілів до Азербайджану, у свою чергу Азербайджан зафіксував безпрецедентне зростання експорту автомобілів до Росії.

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Раніше британські автовиробники казали, що більше не будуть відправляти в Росію свої автомобілі.

"Ми продовжуємо чинити тиск на тих, хто веде бізнес з Путіним і його друзями, включаючи вводячи санкції проти осіб, які намагаються обійти наші санкції, і співпрацюємо з партнерами та владою з ряду третіх країн, щоб зупинити потік товарів до Росії", – заявила британський міністр з санкцій Енн-Марі Тревельян.

Нагадаємо, що санкції, що забороняють експорт до Росії елітних авто, було оголошено 15 березня 2022 року. Відразу після цього ввезення люксових іномарок у країну впало: за дев'ять з половиною місяців 2022-го, що залишилися, через російську митницю пройшли всього 378 машин вартістю від $100 000 кожна.

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авто (6222) Велика Британія (5639) санкції (12043)


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Топ коментарі
+3
Та хай тратят бабло на эти цацки.
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12.03.2024 14:50
+1
Були б гроші - і все знаидеться - отакі санкціі
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12.03.2024 14:44
+1
А дешевые американские микросхемы, десятками тысяч, а сервопривода к станкам, а запчасти к немецким газовым турбинам, а сотни других компонентов для военных и гражданских целей, как в рассею пападают? Западным и американским компаниям, абсолютно пох..р, и на санкции, и на убитых украинцев, тут все по Карлу Марксу, где 300 процентов прибыли, там нет ни жалости, ни справедливости , ни морали, ни веры в Бога. Только гроши.
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12.03.2024 14:53
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Були б гроші - і все знаидеться - отакі санкціі
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12.03.2024 14:44 Відповісти
Якшо подивитись це трішки під іншим кутом то - то це приклад того шо санкції діють ( кацапи хочуть жити як жили до 2022 року - і готові витрачати на це великі гроші то хто ми такі шоб їм в цьому перешкоджати ?).
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12.03.2024 14:53 Відповісти
санкції ДІЮТЬ лише на бідних людей
мільярдеру пох скільки коштують яйця
В тому і суть - підняти бунт малоімущих
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12.03.2024 14:59 Відповісти
Просто пораджу трохи ширше глянути на цю проблему - а не косплеїти
зразу Македонського з його рішенням Гордієвого вузла ( крім того хто його зна може той вузол розвязувався зовсім просто - але Македонський не помітив це це зашореність своїх поглядів ).
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12.03.2024 15:26 Відповісти
пусть лучше просерают бабло на тачки чем на оружие, пусть чинуши их больше воруют они эти чинуши наносят вреда кацапской экономике на порядок больше чем санкции
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12.03.2024 16:04 Відповісти
Та хай тратят бабло на эти цацки.
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12.03.2024 14:50 Відповісти
Ото і я кажу - навпаки, хай купують. Треба щоб вони купували предмети розкоші якомога більше й дорожче. Це ж добре!
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12.03.2024 15:51 Відповісти
У покупців та продавців на мордор є конкретні ХВамілії. Накласти на них санкції.
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12.03.2024 14:51 Відповісти
А дешевые американские микросхемы, десятками тысяч, а сервопривода к станкам, а запчасти к немецким газовым турбинам, а сотни других компонентов для военных и гражданских целей, как в рассею пападают? Западным и американским компаниям, абсолютно пох..р, и на санкции, и на убитых украинцев, тут все по Карлу Марксу, где 300 процентов прибыли, там нет ни жалости, ни справедливости , ни морали, ни веры в Бога. Только гроши.
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12.03.2024 14:53 Відповісти
Насправді ми ше нічого не чуло по теперішнім подіям від представників великого бізнесу - бо Маск то є ніхто і звати його ніяк а справжні гравці мовчать від бізнесу мовчать .
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12.03.2024 14:57 Відповісти
Каким боком Мицубиси Лансер к роскошным английским автомобилям ?
Если нет фото Бентли, лучше фото Чебурашки.
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12.03.2024 15:34 Відповісти
Кто-то подумал, шо такой "звериный оскал капитализма" может быть только у Мазерати)))
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12.03.2024 21:14 Відповісти
з тризубом
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04.04.2024 23:20 Відповісти
а чого паритись???
воно не додає ***** сили
навпаки,бабло тече з параші.
авто дорожчі майже вдвічі.
булоб добре щоб українці наварували на орках 100% прибутку та направляли ці гроші на бпла
чи витрачали на ЗСУ
а так, заробляє хтось...
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12.03.2024 15:38 Відповісти
Тоді Україні треба постачати в Росію дорогий алкоголь і наркоту за 3-4 ціни.
Нехай верхівка деградує по повній.
А їзда на Роллсах та Бентлі навпаки - додає їм вічуття безкарності, тішить око і дупу.
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12.03.2024 15:53 Відповісти
А до чого заставка з українськими номерами?
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12.03.2024 16:26 Відповісти
Бо думання - найважча у світі робота.
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12.03.2024 16:34 Відповісти
 
 