"Укргазвидобування" відсторонить працівника, якого НАБУ підозрює у зловживанні службовим становищем

Компанія "Укргазвидобування" відсторонить від виконання службових обов’язків працівника, якого антикорупційні органи підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Про це пресслужба підприємства повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

"Укргазвидобування відсторонить працівника, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. ... Відповідного співробітника буде відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення досудового розслідування та судового розгляду.

Компанія також максимально сприяла та сприятиме повному, всебічному та обʼєктивному розслідуванню правоохоронними органами цієї справи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що НАБУ і САП викрили схему зловживань на понад 200 млн грн під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між АТ "Укргазвидобування" та приватною іноземною компанією.

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