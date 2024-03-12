УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5517 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
1 432 4

"Укргазвидобування" відсторонить працівника, якого НАБУ підозрює у зловживанні службовим становищем

укргазвидобування

Компанія "Укргазвидобування" відсторонить від виконання службових обов’язків працівника, якого антикорупційні органи підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Про це пресслужба підприємства повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

"Укргазвидобування відсторонить працівника, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. ... Відповідного співробітника буде відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення досудового розслідування та судового розгляду.

Компанія також максимально сприяла та сприятиме повному, всебічному та обʼєктивному розслідуванню правоохоронними органами цієї справи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що НАБУ і САП викрили схему зловживань на понад 200 млн грн під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між АТ "Укргазвидобування" та приватною іноземною компанією.

Читайте: "Укргазвидобування" запустило потужну свердловину на 400 тисяч кубометрів газу на добу

Автор: 

НАБУ (5086) Укргазвидобування (1028)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та ви шо.... не може бути ...
показати весь коментар
12.03.2024 16:22 Відповісти
цапа відбувайла
показати весь коментар
12.03.2024 16:47 Відповісти
не закрили за 211 лямів а ще лиш відсторонять, колись....
показати весь коментар
12.03.2024 17:17 Відповісти
Це вже навіть не смішно. Викрили - відторонили. За вкрадені мільйони. Де покарання? Де конфіскації? Це що, рука руку миє? І крадуть, крадуть, крадуть... Не бояться. Совість начебто ампутована. А народ з пенсій донатить на ЗСУ. Але свято вірю - Божа кара дістане кожного!
показати весь коментар
12.03.2024 19:11 Відповісти
 
 