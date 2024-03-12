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Новини Війна
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На розмінування правобережної Херсонщини знадобиться щонайменше 2 роки

міни

Наразі обстежено третину деокупованих територій Херсонщини.

Про це заявив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"При нинішній динаміці, на розмінування правобережної Херсонщини знадобиться щонайменше два роки. Нині обстежено третину звільнених територій. Лише на цій площі вибухотехніки виявили і знищили більш ніж 155 тисяч мін, розтяжок, нерозірваних снарядів та іншої вибухівки", - зазначив очільник області.

За словами Прокудіна, наразі над розмінуванням області працюють 1 026 саперів. Лише за рік вдалося збільшити їхню кількість у 10 разів.

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Автор: 

розмінування (999) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5847)


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дивно...ДУЖЕ дивно: Зрадник кулінічь т адепт руZZкого гундяєвського кривослав`я ванюшка баканаФФ з розмінуванням Херсонщини за два місяці справились...
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12.03.2024 17:13 Відповісти
На розмінування правобережної Херсонщини знадобиться щонайменше 2 роки

А що: пан кудись спішить?
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12.03.2024 17:30 Відповісти
Практика Другої Світової показує, що боеприпаси знаходять і досі
Там де проходили бойові дії розмінувати ВСЕ неможливо
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12.03.2024 18:46 Відповісти
Про яке розмінування йде мова? Ви утримайте хоч ту територію, яку сьогодні контролюють ЗСУ.
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12.03.2024 18:59 Відповісти
Камбоджу вже 60 років розміновують 2 роки...за 2 роки просто скиздяить гроші на розмінування
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12.03.2024 19:01 Відповісти
аби до нас повернулося, розмінувати не проблема.
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12.03.2024 20:48 Відповісти
 
 