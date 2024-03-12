На розмінування правобережної Херсонщини знадобиться щонайменше 2 роки

Наразі обстежено третину деокупованих територій Херсонщини.

Про це заявив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"При нинішній динаміці, на розмінування правобережної Херсонщини знадобиться щонайменше два роки. Нині обстежено третину звільнених територій. Лише на цій площі вибухотехніки виявили і знищили більш ніж 155 тисяч мін, розтяжок, нерозірваних снарядів та іншої вибухівки", - зазначив очільник області.

За словами Прокудіна, наразі над розмінуванням області працюють 1 026 саперів. Лише за рік вдалося збільшити їхню кількість у 10 разів.

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