Для розмінування на Харківщині використовують вітчизняну машину з дистанційним управлінням, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Процес розмінування на Харківщині пришвидшується за допомогою вітчизняних технологій.

Про це повідомили в ДСНС Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляють у ДСНС, на Харківщині починає свою роботу вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування. Машина працює дистанційно, за допомогою автоматичного пульту управління, що гарантує безпеку піротехніків під час робіт. Рухається 16-тонна машина зі швидкістю 3-4 кілометри на годину. Вона допомагає більш швидко, безпечно та ефективно виконувати те, на що саперам знадобиться набагато більше часу.

Читайте: Штучний інтелект допомагатиме з розмінуванням України, - Мінекономіки

"У сучасних умовах важливо мати механізоване обладнання для проведення розмінування, оскільки наші сапери постійно стикаються з мінними пастками, які загрожують їхньому життю. Отже, використання таких технологій різко зменшує ймовірність отримання травм та значно прискорює процес розмінування", - зауважили в ДСНС.

Також читайте: Україні необхідно ще мінімум 100 машин розмінування та близько 5000 піротехніків, - Клименко





Також дивіться: Міноборони Великої Британії показало машину для розмінування, яку отримає Україна. ВIДЕО