Для розмінування на Харківщині використовують вітчизняну машину з дистанційним управлінням, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Процес розмінування на Харківщині пришвидшується за допомогою вітчизняних технологій.

Про це повідомили в ДСНС Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляють у ДСНС, на Харківщині починає свою роботу вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування. Машина працює дистанційно, за допомогою автоматичного пульту управління, що гарантує безпеку піротехніків під час робіт. Рухається 16-тонна машина зі швидкістю 3-4 кілометри на годину. Вона допомагає більш швидко, безпечно та ефективно виконувати те, на що саперам знадобиться набагато більше часу.

Вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування

"У сучасних умовах важливо мати механізоване обладнання для проведення розмінування, оскільки наші сапери постійно стикаються з мінними пастками, які загрожують їхньому життю. Отже, використання таких технологій різко зменшує ймовірність отримання травм та значно прискорює процес розмінування", - зауважили в ДСНС.

Вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування
Вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування

Вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування

