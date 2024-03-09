Для разминирования на Харьковщине используют отечественную машину с дистанционным управлением, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Процесс разминирования в Харьковской области ускоряется с помощью отечественных технологий.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщают в ГСЧС, в Харьковской области начинает свою работу отечественная машина для подготовки почвы к разминированию. Машина работает дистанционно, с помощью автоматического пульта управления, гарантирующего безопасность пиротехников во время работ. Движется 16-тонная машина со скоростью 3-4 километра в час. Она помогает быстрее, безопаснее и эффективно выполнять то, на что саперам понадобится гораздо больше времени.
"В современных условиях важно иметь механизированное оборудование для проведения разминирования, поскольку наши саперы постоянно сталкиваются с минными ловушками, угрожающими их жизни. Следовательно, использование таких технологий резко уменьшает вероятность получения травм и значительно ускоряет процесс разминирования", - отметили в ГСЧС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль