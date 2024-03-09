РУС
Для разминирования на Харьковщине используют отечественную машину с дистанционным управлением, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Процесс разминирования в Харьковской области ускоряется с помощью отечественных технологий.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщают в ГСЧС, в Харьковской области начинает свою работу отечественная машина для подготовки почвы к разминированию. Машина работает дистанционно, с помощью автоматического пульта управления, гарантирующего безопасность пиротехников во время работ. Движется 16-тонная машина со скоростью 3-4 километра в час. Она помогает быстрее, безопаснее и эффективно выполнять то, на что саперам понадобится гораздо больше времени.

Читайте также: Искусственный интеллект будет помогать с разминированием Украины, - Минэкономики

Вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування

"В современных условиях важно иметь механизированное оборудование для проведения разминирования, поскольку наши саперы постоянно сталкиваются с минными ловушками, угрожающими их жизни. Следовательно, использование таких технологий резко уменьшает вероятность получения травм и значительно ускоряет процесс разминирования", - отметили в ГСЧС.

Смотрите также: Минобороны Великобритании показало машину для разминирования, которую получит Украина. ВИДЕО

Вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування
Вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування

Смотрите также: В Украине представили отечественную машину для разминирования. Это уже третья подобная разработка. ФОТО

Вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування

Харьковщина (5577) ГСЧС (5110) разминирование (734)
