Доба на Харківщині: обстріли Вовчанська та Балаклії, удари по Куп’янському району
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гур’їв Козачок, Гатище. та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Куп’янськ, Ківшарівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ввечері 12 березня, о 23.00 ворог обстріляв м. Вовчанськ. Пошкоджено будинок, без постраждалих.
Також протягом доби росіяни двічі били по місту. Внаслідок обстрілів повністю знищено один з корпусів ветлікарні, інші корпуси пошкоджені. Пошкоджені приватні домоволодіння.
Вдень ракетами С-300 окупанти вдарили по с. Новий Коротич Харківського району, пошкоджені два ангари.
О 13:55 у с. Подоли Куп'янського району внаслідок ворожих ударів горіла господарча споруда та 2 автомобілі. Пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих не зафіксовано.
Об 11:00 у м. Балаклія внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджено територію цивільного підприємства. Без постраждалих.
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