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Доба на Харківщині: обстріли Вовчанська та Балаклії, удари по Куп’янському району

харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гур’їв Козачок, Гатище. та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Куп’янськ, Ківшарівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ввечері 12 березня, о 23.00 ворог обстріляв м. Вовчанськ. Пошкоджено будинок, без постраждалих.

Також протягом доби росіяни двічі били по місту.  Внаслідок обстрілів повністю знищено один з корпусів ветлікарні, інші корпуси пошкоджені. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Вдень ракетами С-300 окупанти вдарили по с. Новий Коротич Харківського району, пошкоджені два ангари.

О 13:55 у с. Подоли Куп'янського району внаслідок ворожих ударів горіла господарча споруда та 2 автомобілі. Пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих не зафіксовано.

Об 11:00 у м. Балаклія внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджено територію цивільного підприємства. Без постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано 3 ворожі "прильоти" у Харківському районі, - ОВА

Автор: 

обстріл (28993) Харківщина (6054)


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