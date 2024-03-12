Зафіксовано 3 ворожі "прильоти" у Харківському районі, - ОВА

По обіді в Харківському районі було три "прильоти". Попередньо без постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"15:18 у Харківському районі зафіксовано 3 ворожі "прильоти". Попередньо без постраждалих", - написав Синєгубов.

Встановлюється тип озброєння та інші деталі.

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