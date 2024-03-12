Зафіксовано 3 ворожі "прильоти" у Харківському районі, - ОВА
По обіді в Харківському районі було три "прильоти". Попередньо без постраждалих.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"15:18 у Харківському районі зафіксовано 3 ворожі "прильоти". Попередньо без постраждалих", - написав Синєгубов.
Встановлюється тип озброєння та інші деталі.
Інформація оновлюється.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль