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Новости Война
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Зафиксировано 3 вражеских "прилета" в Харьковском районе, - ОВА

харківщина

После обеда в Харьковском районе было три "прилета". Предварительно без пострадавших.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"15:18 в Харьковском районе зафиксировано 3 вражеских "прилета". Предварительно без пострадавших", - написал Синегубов.

Устанавливается тип вооружения и другие детали.

Информация обновляется.

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Автор: 

обстрел (27672) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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