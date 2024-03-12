Зафиксировано 3 вражеских "прилета" в Харьковском районе, - ОВА

После обеда в Харьковском районе было три "прилета". Предварительно без пострадавших.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"15:18 в Харьковском районе зафиксировано 3 вражеских "прилета". Предварительно без пострадавших", - написал Синегубов.

Устанавливается тип вооружения и другие детали.

Информация обновляется.

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