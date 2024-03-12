Рашисты вчера из артиллерии атаковали Купянский район: Погиб мужчина, 3 человека получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска атаковали село Глушевка на Харьковщине. В результате обстрела погиб мужчина
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, сообщает Цензор.НЕТ.
Около 00:30 россияне ударили по жилому кварталу Купянска, в результате чего горели квартиры в 5-этажном доме. Предварительно оккупанты сбросили на город КАБ.
В то же время, 11 марта около 13:40 российские военнослужащие обстреляли с. Глушковка Купянского района. Погиб мирный житель, еще трое получили ранения. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий12.03.2024 12:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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