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Рашисты вчера из артиллерии атаковали Купянский район: Погиб мужчина, 3 человека получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска атаковали село Глушевка на Харьковщине. В результате обстрела погиб мужчина

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, сообщает Цензор.НЕТ.

Около 00:30 россияне ударили по жилому кварталу Купянска, в результате чего горели квартиры в 5-этажном доме. Предварительно оккупанты сбросили на город КАБ.

В то же время, 11 марта около 13:40 российские военнослужащие обстреляли с. Глушковка Купянского района. Погиб мирный житель, еще трое получили ранения. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.

Смотрите: В результате ракетного удара по пригороду Запорожья погиб мужчина. ФОТОрепортаж

Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини

Автор: 

обстрел (27672) Харьковщина (5577) Купянск (673)


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Які там «вибори», перепризначення отого пахана прутіна, кандидатом в ГААГУ! Усе інше, то мишина возня, для «пралітаріє усєх сран»… і ЗМІ ..
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12.03.2024 12:10 Ответить
 
 